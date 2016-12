Weißenburger Aquabook lässt noch auf sich warten

Probleme in der Produktion halten die viereckige Flasche auf - 20.12.2016 07:00 Uhr

WEISSENBURG - Im Oktober 2015 machten die beiden Weißenburger Jungunternehmer Felix Durst und David Ziegler mit einer Idee auf sich aufmerksam. Eine Wasserflasche im Buchformat für Unirucksack und Laptoptasche. Binnen weniger Wochen sammelten sie fast 50000 Euro per Crowdfunding bei Unterstützern ein. Ein großer Erfolg. Medien berichteten deutschlandweit, die Fangemeinde wuchs. Mehr als ein Jahr später gibt es die eckige Flasche allerdings immer noch nicht zu kaufen. Was ist passiert?

Passt in die Zeit und in die Tasche: Das von den beiden Weißenburgern Felix Durst und David Ziegler erfundene Aquabook startete im Oktober 2015 schnell durch. Binnen weniger Wochen hatte man die nötigen 50000 Euro zusammen, um das ­Produkt aufs Gleis zu setzen. Zwischenzeitlich gab es aber einige Verzögerungen. © PR



Dass das Aquabook läuft, daran gibt es nicht so viele Zweifel. Es ist schick, es ist hipp, es ist ökologisch und es erfüllt ein neues Bedürfnis. Das Bedürfnis einer Generation, die mit Laptop und iPhone zwischen Uni, Business und Fitnessstudio mit Rad und Öffentlichen hin und her springt. Große Flaschen stören da nur und lassen sich vor allem nie perfekt in den eckigen Taschen unterbringen. Das „Aquabook“ passt nicht nur in die Taschen, sondern auch in die Zeit und vor allem ist tatsächlich noch keiner auf die Idee gekommen, eine viereckige Flasche in dieser Art auf den Markt zu werfen.

Ein wenig Zweifel gibt es allerdings inzwischen sehr wohl daran, wann aus der Idee Realität wird. Bereits Ende 2015 hatten Durst und Ziegler die knapp 50000 Euro zusammen – fast 600 Unterstützer aus dem Internet hatten das Projekt unterstützt und sich damit ein Anrecht auf die ersten Aquabooks gesichert. Sie sollten im Februar dieses Jahres ausgeliefert werden. Zwischenzeitlich verschoben Durst und Ziegler den Termin auf Oktober, inzwischen will man im Frühjahr 2017 so weit sein.

Ärger mit den Produzenten

Glücklich macht das auch die beiden Produktentwickler in ihrem Hauptquartier im Weißenburger Industriegebiet nicht. Auf den Anruf unserer Zeitung reagiert man wenig begeistert, um sich dann in die Notwendigkeit zu fügen, und ausführlich per Pressemitteilung zu den Verzögerungen Stellung zu nehmen. „Zum einen übersteigt die Komplexizität der Serienfertigung des Aquabooks die Fähigkeiten vieler potenzieller Lieferan­ten. (…) Der zweite wesentliche Faktor ist die Leistungsbereitschaft der Produktionspartner“, heißt es in dem Schreiben. Nach Tests mit mehreren Produzenten aus Deutschland und der Schweiz habe man leider feststellen müssen, dass es „eine gehörige Diskrepanz zwischen propagierter und tatsächlicher Leistungsfähigkeit“ gibt. Das klingt ziemlich ernüchternd. Als Crowdfunding-Projekt mit ungewissem Ausgang und kleiner Serienfertigung steht man bei den Unternehmen offenbar weit hinten in der Produktionsrangfolge.

Den richtigen Riecher, aber wenig Glück bei der Produktion: David Ziegler und Felix Durst haben das Aquabook als Produkt ­erfunden und es hervorragend vermarktet. Allerdings wartet die Fangemeinde immer noch auf die Serienreife. Die beiden ­Produktentwickler aber demonstrieren Transparenz und laden Interessierte ein, sich die Prototypen in ihrer Firma anzusehen. © PR



In den regelmäßigen Mitteilungen an die Crowdfunding-Unterstützer klingt an, wo die konkreten Probleme liegen. Der zunächst ausgewählte deutsche Lieferant war nicht in der Lage, die Oberfläche des Aquabooks in der erforderlichen Qualität her­zustellen. Deshalb wechselte man zu einer Firma in die Schweiz, die sich auf Flaschenproduktion unter anderem für die Pharmabranche spezialisiert hat. Hier gab es mehrfach Verzögerungen, weil die Firma kaum Kapazitäten frei hat, um die aufwändigen Testläufe mit dem Aquabook aus­zuführen. Inzwischen sollen sie nach mehrfachem Verschieben im Januar 2017 über die Bühne gehen.

Aus dem ursprünglich angekündigten Auslieferungstermin „Anfang Frühjahr 2017“ ist „Frühjahr 2017“ geworden und aus der absoluten Überzeugung, dieses einhalten zu können, wurde Zuversicht. Ziegler und Durst haben inzwischen Gespräche mit anderen potentiellen Produzenten aufgenommen, um im Falle eines Ausfalls des Schweizer Partners schnell ausweichen zu können. Das ist professionell, zeugt aber nicht von der hundertprozentigen Überzeugung, dass wirklich in den nächsten Wochen die Tests anlaufen.

Besuch im Weißenburger Firmensitz

Die schwierige Suche nach einem Produzenten zehrt auch an den Nerven der beiden Produktentwickler. „Wir sind sehr enttäuscht wie der Produktionsprozess der Aquabooks abläuft“, verkündete man schon im Ok-tober. Seitdem kamen ein paar Enttäuschungen hinzu und die beiden sprechen von einer „Produktions-Odyssee“, die sie hinter sich haben. Ein Lichtblick ist, dass die Finanziers ruhig bleiben. „Zudem erhalten wir große Rückendeckung durch unsere Crowdfunding-Unterstützer, die uns bestärken, den eingeschlagenen Weg weiter zu beschreiten und keine Kompromisse einzugehen“, bedanken sich Durst und Ziegler in ihrer Pressemitteilung.

Um auch vor Ort zu zeigen, dass es sich bei dem Aquabook um keine Luftnummer handelt, laden Durst und Ziegler alle Interessenten ein, sich selbst ein Bild zu machen. „Jeder kann nach kurzer Absprache zu uns kommen und die bisher produzierten Aquabooks sehen und anfassen.“ An Transparenz lassen es die beiden nicht mangeln, fehlt nur noch ein verläss­licher Partner in der Industrie.

JAN STEPHAN