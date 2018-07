Meerjungfrauen im Freibad, Gelände-Skateboards, atmosphärischer Festivalplatz, Entspannung auf der Liegewiese, das fast schon traditionelle Stand-Up-Paddeln, Mountainbike-Probefahrten und noch so einiges mehr gab es beim diesjährigen Heimatrausch Festival in Pappenheim zu entdecken und genießen.

Enge Kiste zum Auftakt: Der Landesliga-Absteiger ESV Ansbach/Eyb (in Weiß) gewann am ersten Bezirksliga-Spieltag knapp und auch etwas glücklich mit 2:1 beim TSV 1860 Weißenburg (in Rot), der in einem umkämpften Match zu wenig aus seinen Chancen machte. Die Gäste dagegen agierten sehr effektiv.