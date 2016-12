Weißenburger Gymnasiasten boten große Vielfalt

WEISSENBURG - „Wir sind zwar kein musisches Gymnasium, aber beinahe.“ Mit diesen Worten lobte Dieter Theisinger die Darbietungen beim Weihnachtskonzert des Weißenburger Werner-von-Siemens-Gymnasiums am Dienstagabend in der Andreaskirche. Gesang, Bläser- und Streichermusik sowie Harfen- und Orgelklänge waren in dem Gotteshaus für rund zwei Stunden zu hören.

Der Schulleiter dankte allen Mitwirkenden sowie den drei Musiklehrerinnen Ulrike Haag, Ilse Nagy und Irmengard Reichardt. Sie hatten das Programm mit den Schülern einstudiert. Der Direktor vergaß aber auch die privaten Fachlehrer der Schüler nicht. Ohne deren Arbeit wäre ein solches Konzert nicht möglich. Die Beiträge in der Andreaskirche waren durchwegs hochwertig.

Zu hören waren eine Posaunengruppe (Manuel Popp, Maximilian Auer, Simon Döbler, Jonathan Hilpert, Sven Simon), die Bläserklasse 6d, die Bläserklasse plus (7. bis 9. Klassen), das Vororchester, der Unterstufenchor, ein Streichquartett (Valentin Winkler, Elias Kamm, Elisabeth Michel, Abraham Sailer), das Schulorchester, der Oberstufenchor, der Kurs Chor und der Frauenchor. Als Solisten wirkten Max Stöhr (Percussion), Johann Becker (Orgel), Victoria Okechukwu, Annika Ranzenberger, Vanessa Bartolovic und Anna Schweinesbein (alle Gesang) sowie Julia Knöll (Harfe) mit.

Theisinger dankte der evange­lischen Gemeinde für das Überlassen der Andreaskirche, die er als „Mutterkirche“ des Gymnasiums bezeichnete. Der Direktor erinnerte an den vor wenigen Tagen verunglückten Abiturienten Max Hanke, ging kurz auf das zurückliegende Jahr ein und stellte ansonsten den Terroranschlag von Berlin in den Mittelpunkt seiner Rede.

Das Gymnasium könne in solchen Zeiten nur zu Toleranz erziehen und für eine weltoffene Gesellschaft werben. „Ich hoffe, dass sich dieses Menschenbild durchsetzt“, sagte Dieter Theisinger und sprach sich gegen Renationalisierungstendenzen aus.

