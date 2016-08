Weißenburger Hallenbad: Montags nur für Vereine

Neuregelung soll für eine Entzerrung sorgen - vor 38 Minuten

WEISSENBURG - Die Mogetissa-Therme in Weißenburg startet am Samstag, 17. September, in die neue Saison. Dabei gibt es ein paar Neuerungen zu beachten.

Schönes Ambiente: Die Mogetissa-Therme in Weißenburg wartet in der neuen Saison wieder mit mehreren Sonderveranstaltungen auf, darunter die Nacht der Lichter und das Adventsschwimmen. © Robert Renner



Die Wichtigste: Ab dieser Saison gibt es immer montags einen Vereins­tag, an dem Wasserwacht, DLRG und andere Sportler trainieren. Außerdem werden montags auch Kurse wie Aquafitness angeboten. Für andere Gäste bleibt das Bad an diesem Tag geschlossen. „Montags haben wir dann keinen öffentlichen Bade­betrieb“, verdeutlichte jetzt bei einem Pressegespräch Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Lang.

In anderen Bädern, beispielsweise in Gunzenhausen, gebe es eine solche Regelung schon seit Jahren. Nun hätten sich eben auch die Stadtwerke als Betreiber der Mogetissa-Therme dafür entschieden. Die neue Regelung soll sowohl den allgemeinen Badegästen als auch den Sportschwimmern dienen.

Letztere hätten für ihr Training das gesamte 25-Meter-Sportbecken zur Verfügung und seien nicht wie bisher auf zwei Bahnen beschränkt. Die anderen Badegäste, die vor allem zur Entspannung die Mogetissa-Therme nutzten, hätten dafür mehr Ruhe und Erholung an den übrigen Tagen. „Wenn die Vereine trainieren, wird es zwangsläufig laut im Bad“, schilderte Lang und nannte als Beispiel, wenn Betreuer und Trainer Anweisungen geben. Mit den betroffenen Vereinen, die wegen der Neuregelung zum Teil ihre Trainingstage verlegen müssen, haben die Stadtwerke vorab gesprochen.

Von Dienstag bis Sonntag wird die Mogetissa-Therme zum gewohnten Badebetrieb geöffnet. An diesen Tagen ist künftig nur noch eine Bahn für Sportschwimmer im 25-Meter-Becken abgetrennt. Damit haben die anderen Badegäste eben mehr Platz zum Schwimmen.

Nicht betroffen von der Neuorganisation der Öffnungszeiten ist die Männersauna am Montag, deren Angebot allerdings etwas eingeschränkt wird. Aufgüsse gibt es zu dieser künftig nur noch im Stunden- statt bisher im Halbstundentakt. In Betrieb sind nur die Außen- und die Biosauna. Auch hier haben sich die Stadtwerke mit dem Stammpublikum abgestimmt, berichtete Lang. Nicht genutzt werden können montags – auch von den Saunagängern und den Vereinsschwimmern – das Dampfbad und die Rutsche.

Zwei lange Saunanächte

Als besondere Veranstaltungen wird es auch in diesem Herbst wieder zwei lange Saunanächte geben. An den Samstagen 22. Oktober und 19. November finden diese für Besucher ab 18 Jahren jeweils von 20.00 bis 1.00 Uhr nachts statt. Geboten werden kulinarische Überraschungen. Karten hierzu gibt es sogar im Vorverkauf. Der reguläre Badebetrieb endet an diesen Tagen übrigens um 19.00 Uhr. Nicht nur bei den langen Saunanächten können sich die Mogetissa-Thermen-Besucher übrigens bei einer Massage in der Massagepraxis Walcher im Untergeschoss entspannen.

Geplant ist ferner für Samstag, 12. November, eine Nacht der Lichter in der Mogetissa-Therme. Im stimmungsvollen Ambiente mit Kerzenschein sowie bei Musik und Cocktails kann das römische Premiumbad von 19.00 bis 22.30 Uhr genossen werden.

Außerdem bieten die Stadtwerke auch wieder ihr Adventsschwimmen an den vier Sonntagen vor Weihnachten an. Dann kann jeweils ab 7.00 Uhr die Atmosphäre der frühen Morgenstunden in dem Familienbad erlebt werden. „Ein Bad im Kerzenlicht bei weihnachtlicher Stimmung für Frühaufsteher“, verspricht das „Forum“, das Infoblatt der Mogetissa-Therme.

Die Preise bleiben gleich

Einen Frauenbadeabend gibt es am Dienstag, 22. November. Der ist für Frauen ab 18 Jahren „in badegerechter Kleidung“ gedacht“, erläuterte der Stadtwerke-Geschäftsführer. Mit dieser Regelung solle erreicht werden, dass nicht wie in anderen Bädern Nutzerinnen in Freizeitkleidung ins Wasser steigen. „Frauen sind auch gerne einmal unter sich“, heißt es zu dieser Veranstaltung im „Forum“.

Die Mogetissa-Therme bietet unter anderem ein Entspannungsbecken mit Sprudelliegen mit 34 Grad Celsius Wassertemperatur, Massagedüsen und Wasserschwaller, ein Warmsprudelbecken (36 °C), ein Dampfbad (40 °C), ein Sportbecken (29 °C), ein Kaltbad mit Kneippgang (15 °C) und ein Kinderbecken.

Das Bad ist bis Mitte Mai geöffnet. „Die Preise bleiben unverändert“, hob Peter Lang beim Pressegespräch hervor. Es gibt Fitness-, Wellness- und Tageskarten mit unterschiedlicher Nutzungsdauer zu Preisen zwischen 4,70 Euro und zwölf Euro, ermäßigte Preise für Jugendliche (3,50 bis 10,50 Euro) sowie Familienkarten. Außerdem wird eine Bonuskarte angeboten.

Geöffnet ist das Bad Dienstag bis Donnerstag von 14.00 bis 21.30 Uhr, freitags von 14.00 bis 22.30 Uhr, samstags von 10.00 bis 22.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 9.00 bis 19.00 Uhr. Montags ist nur Männersauna (15.00 bis 21.30 Uhr), Frauensauna ist immer dienstags. Bei Sonderveranstaltungen können sich die Zeiten ändern.

Zum Saisonstart am 17. September bekommen „Mogetissa-Freunde“, also die Mogetissa-Club-Mitglieder, den Eintritt zum halben Preis. Dieses Angebot wird generell einmal im Monat gemacht, und zwar jeweils mittwochs (12. Oktober, 9. November und 7. Dezember).

Robert Renner