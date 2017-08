Weißenburger hilft beim Wiederaufbau

WEISSENBURG - Diesen Sonntag fliegt Wolfgang Korn für vier Wochen nach Nepal, um dort im Kathmandu-Tal beim Wiederaufbau der zerstörten Tempelanlagen mitzuhelfen. Der Neu-Weißenburger ist ein absoluter Experte für tibetische Tempelanlagen und hat als junger Mann in den 70er-Jahren die Heiligen Stätten akribisch genau mit Zollstock und Millimeterpapier vermessen.

Genaue Pläne: Auch von der eingestürzten Stadthalle Kasthamandapa, dem ältesten Profanbau im Kathmandu-Tal, hat Wolfgang Korn ein genaues Aufmaß erstellt. © Markus Steiner



Sein Buch „The Traditional Architecture of the Kathmandu Valley“ leistet heute wertvolle Dienste, weil dort zahlreiche Skizzen und Pläne enthalten sind, die den Wiederaufbau erheblich erleichtern. Hausbesuch bei einem Weißenburger, den das Fernweh nach Nepal nie losgelassen hat.

Als der gebürtige Cölber seine Haustüre in der Feuchtwanger Straße öffnet, dringt der süß-würzige Duft von Chai-Tee nach draußen. Im Haus selbst bezeugen Bilder und Kunst aus Nepal die Liebe zu dem Land, das durch ein Erdbeben am 25. April vor zwei Jahren schrecklich zerstört wurde und unzählige Tote zu beklagen hatte.

Wolfgang Korn machten die schrecklichen Nachrichten zutiefst betroffen, weil er zu dem Land und speziell zum Kathmandu-Tal eine ganz besondere Beziehung hat. Von 1968 bis 1978 arbeitete der heute 74-Jährige als Architekt im Dienst der Unesco und des Deutschen Entwicklungsdienstes in Nepal und war an der Dokumentation und Renovierung von Teilen des Königspalastes in Kathmandu und noch bei anderen Tempeln beteiligt. Seitdem ist Nepal wie eine zweite Heimat: „Ich fühle mich hier sofort wieder zu Hause. Hier lerne ich jeden Tag etwas Neues dazu.“

Ein Bild der Verwüstung: Der Tempel Hari-Shankar in der Königsstadt Patan. Auch hier hat Wolfgang Korn genaue Pläne erstellt. © Wolfgang Korn



Dieses Mal ist Korn als „Senior Expert“ im Auftrag des Kathmandu Valley Preservation Trusts unterwegs, der versucht, beim Wiederaufbau der Tempelanlagen fachkundig zu beraten und zu zeigen, wie man die historischen Anlagen mit modernen Mitteln erdbebensicherer machen kann. Für diese Aufgabe sind die Pläne, die er als junger Mann gezeichnet und jahrzehntelang aufbewahrt hat, Gold wert. Durch die exakten Pläne und Zeichnungen weiß man ganz genau, wie man die zerstörten Tempel wieder errichten muss.

Trotz seiner optimistischen Lebenseinstellung hat das Unglück auch Korn tief betroffen gemacht: „Ich habe zwischendurch immer wieder geheult“, gesteht er, während sein Blick nach draußen in den Garten geht, wo der Wind die bunten, tibetischen Fahnen zum Flattern bringt.

Korn ist zwar nicht der Einzige, der Pläne und Grundrisse der historischen Gebäude hat, aber einer der wenigen, der als Nicht-Hindu auch im Innern eines Tempels war und millimetergenaue Aufmaße anfertigen konnte. Sein Buch The Traditional Architecture of the Kathmandu Valley ist inzwischen ein Standardwerk für Architekturstudenten in Nepal.

Wichtige Entwicklungsarbeit

„Schwierigkeiten wird es noch genug geben“, weiß Korn, den es nach langen Jahren im Ausland und in Oberhessen nach Mittelfranken verschlagen hat. Denn seine Frau Ingrid, die auch Entwicklungshelferin ist und in vier Wochen nach Nepal nachkommt, kommt ursprünglich aus Ochsenhart bei Pappenheim. Auch sie wird im Kathmandu-Tal wichtige Entwicklungsarbeit leisten und den Menschen dort zeigen, wie man mit dem Anbau von Obst Geld verdienen und seinen Lebensunterhalt bestreiten kann.

Kennengelernt haben sich die Korns bereits vor über 40 Jahren, aber erst vor eineinhalb Jahren zog es sie wieder in Ingrid Korns alte Heimat zurück, wo sich die beiden rüstigen Rentner überaus wohlfühlen – auch weil ihre Kinder sich hier niedergelassen haben. Auf seine erneute Reise nach Kathmandu freut sich Wolfgang Korn. Auch wenn das Leben in Nepal weitaus weniger Luxus zu bieten hat als in Weißenburg. „Mein Beruf war für mich immer auch Berufung“, sagt der gebürtige Dessauer, der in seiner Freizeit gerne auch Aquarelle malt und zeichnet und seit 2002 auch Mitglied in der Künstlervereinigung MR-BID ist.

Als „Senior Expert“ unterwegs

Als „Senior Expert“ unterstützt er den „Kathmandu Valley Preservation Trust“ seit 2013 und ist für die Vereinigung jetzt bereits zum vierten Mal im Dienst. Was auch den Experten nach wie vor verwundert: „Warum sind eigentlich die höchsten Tempel stehen geblieben oder nur leicht beschädigt?“ Wie zum Beispiel die beiden Taleju-Tempel der Paläste von Kathmandu und Patan und die höchs­te Pagode Nepals, die Nyatapola von Bhaktapur. „Darauf konnte bislang kein Statiker eine schlüssige Antwort geben“, sagt Korn mit einem verschmitzten Lächeln. Wer seinen Ehrgeiz und sein Akribie kennt, traut ihm zu, dass er ja vielleicht bei diesem Besuch das Rätsel löst.

Probleme beim Wiederaufbau wird es auch so noch genügend geben. Wie zum Beispiel das Beschaffen des sogenannten Sal-Holzes, eine besonders harte Holzsorte, die für die tragenden Balken und Ständer der Tempel benutzt wurde, heute aber nur noch schwer zu bekommen ist, weil die Bestände in den vergangenen Jahren rigoros abgeholzt wurden. Wie viel man von den Resten der eingestürzten Gebäude noch verwenden kann, ist ebenfalls nur schwer abzuschätzen: Die Türen, Fenster und Pfosten wurden oft unsortiert auf Haufen geworfen und mit Bulldozern einfach zusammengeschoben.

Dennoch wagt Korn am Ende eine optimistische Prognose: „Nach drei bis vier Jahren wird die Sonne über den Dächern vom Patan Square aufgehen, um die wiedererstandene Tempelgruppe mit ihren Strahlen so zu erwärmen, wie sie es vor der dem Erdbeben getan hat.“

