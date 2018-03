Weißenburger in Thailand spurlos verschwunden

WEISSENBURG - Joachim Brandt aus Weißenburg wird seit dem 17. März vermisst. Der 35-Jährige war mit einem Bekannten im Urlaub in Thailand, als er spurlos verschwand. Sein Gepäck ließ er in seinem Hotel zurück und es gab seitdem keinerlei Bewegung auf seinem Bankonto mehr. Die Familie sucht nun über die sozialen Medien nach ihm und bittet um Unterstützung.





Verschwunden: Der 35-jährige Rüdiger Brandt aus Weißenburg ist seit dem 17. März in Thailand verschollen. Die Familie bittet dringend um Hife und Hinweise. © Privat



Dass Thailand weit weg ist, wissen auch die Angehörigen, aber sie wollen jede Möglichkeit ausschöpfen, um an einen Hinweis auf den Verbleib von Joachim Brandt zu kommen. „Über ein paar Leute kennt man jeden Menschen auf der Welt und manchmal gibt es komische Zufälle. Solche Facebook-Aktionen haben schon mehrfach was gebracht“, stellt die Familie fest. Deshalb sollen sich alle Personen aufgerufen fühlen, den Facebook-Post zu teilen und in die Welt hinauszuschicken. „Das Schlimme ist im Moment vor allem die Ungewissheit.“

Zuletzt gesehen wurde Joachim Brandt in Phuket, einer 75 000-Einwohner-Stadt im Südosten Thailands. Sein Gepäck steht allerdings immer noch in einem Hotel im rund 160 Kilometer entfernten Khao Sok National Park. Dort hatte er ein Zimmer bezogen, verschwand dann aber, ohne sein Gepäck.

Die Familie hat sich bereits an das Auswärtige Amt und die Botschaft gewandt. Joachim Brandt ist zur Internationalen Fahndung ausgeschrieben. Bislang gibt es aber keine neuen Spuren. „Wir haben jetzt alle offiziellen Wege ausgeschöpft, jetzt versuchen wir es mit dieser Suchaktion“, teilte die Familie mit. Speziell deutsche Urlauber, die zu dieser Zeit in Phuket oder dem Nationalpark unterwegs sind, könnten wichtige Informationen haben. Die Familie ist auch dankbar, wenn Kontakte in Thailand selbst von der Suchaktion informiert werden. Jeder der irgendeinen Hinweis hat, soll sich mit der Polizei in Verbindung setzen.

Jan Stephan