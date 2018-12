Weißenburger Initiative sammelt Deckel gegen Polio

WEISSENBURG - Glücklicherweise ist in Deutschland Kinderlähmung (Polio) kein Thema mehr. Das gilt leider längst nicht für alle Teile der Welt. Deshalb unternimmt Rotary International viel, um die heimtückische Krankheit zu bekämpfen. Auch in Weißenburg möchte ein Joint Venture, dem etliche Organisationen aus der Region angehören, seinen Beitrag leisten.

Die Initiatoren der Aktion „500 Deckel gegen ein Kinderleben ohne Polio“ (von links): Günther Laubinger (Weißenburger Werkstätten, Rotary Club), Harald Höglmeier (Höglmeier Polymer-Tech) und Stephan von Galkowski (Rotary). © Rotary Club



So haben sich der Rotary Club und die Wirtschaftsjunioren aus Weißenburg, HP-T Höglmeier Polymer-Tech sowie die Weißenburger Werkstätten zusammengeschlossen, um durch die Sammlung von Kunststoffdeckeln und deren Recycling Spendengelder zu generieren. Jeder, der will, kann mitmachen, Deckel von PET-Flaschen und Tetra-Packs sammeln und zum Beispiel am Empfang der Weißenburger Werkstätten (Treuchtlinger Straße 18 in Weißenburg) oder im Café LebensKunst am Weißenburger Bahnhof abgegeben.

Von dort erfolgt der Transport in sogenannten Bigboxen zur Firma HP-T Höglmeier Polymer-Tech, die aus den Deckeln wieder Granulat für neue Kunststoffprodukte herstellt. Der Ankaufswert geht an das weltweite Projekt "End Polio Now" von Rotary und WHO zur Bekämpfung der Kinderlähmung.

Da gemeinsames Sammeln viel mehr Spaß macht, zum Beispiel in der Schu­le, dem Kindergarten, im Verein oder Altenheim, empfiehlt Stephan von Galkowski, der Initiator des Projekts in Altmühlfranken, Sammelboxen in den Einrichtungen aufzustellen und diese, wenn sie voll sind, ebenfalls am Bahnhof oder den Werkstätten abzugeben. Die Organisatoren stellen entsprechende Behältnisse gern zur Verfügung.

Die Initiatoren sind überzeugt, dass es spannend ist zu sehen, wie es mit dem Projekt gelingen kann, dass viele Einzelne mit geringem Aufwand ihren Beitrag zu einem wichtigen Thema leisten. Bereits kurz nachdem die Logistik für die Sammlung und Wiederverwertung auf die Beine gestellt war, gingen die ersten Deckel ein. Das zeigt nach Ansicht der Projektgruppe, dass das Potenzial, das in den Deckeln steckt, extrem groß ist.

Weitere Informationen zu dem bundesweiten Projekt unter www.

deckel-gegen-polio.de.

