Weißenburger ist im Finale der weltbesten Barbiere

Arben Lumi tritt gegen die Großstadtelite an - vor 12 Minuten

WEISSENBURG - Drei Köpfe werden am Ende darüber entscheiden, ob Arben Lumi an diesem Sonntag 10000 Euro gewinnt, und eines der neuen Gesichter der internationalen Barbershop-Szene wird.

Für den Barbier von heute gehört eine vollendete Rasur dazu: Der Weißenburger Arben Lumi setzte sich bei der Vorrunde in Augsburg souverän gegen die Konkurrenz durch und sicherte sich damit das Ticket für das Finale in Nürnberg. © PR



Denn diese drei Köpfe nimmt er mit zum International Barber Awards, der am Sonntag in Nürnberg stattfindet. Lumi tritt dort gegen 20 Konkurrenten aus acht Ländern an. Bis aus Thailand kommt ein Bewerber in die Nürnberger Messehalle, um sich den Titel zu holen. Zweimal zählt die Frisur, einmal die Rasur seiner drei Haarmodells, die er aus Weißenburg mitnimmt.

Lumi ist ein bisschen der Exot in Nürnberg. Viele seiner Konkurrenten arbeiten in Metropolen, schneiden den städtischen Hipstern die Haare, sind häufig Angestellte. Lumi dagegen ist Chef eines 110 Jahre alten Friseur­ladens mitten in der Weißenburger Innenstadt. Dass der 34-jährige Weißenburger nun dabei ist, den Kollegen aus der Großstadt zu zeigen, wo die Schere hängt, ist doch ein bisschen verwunderlich. Immerhin sind fränkische Kleinstädte für vieles bekannt, aber eher nicht dafür, modetechnisch ganz vorne mitzuspielen.

Andererseits macht das im speziellen Fall schon Sinn, denn die neue Barbershop-Bewegung ist im Grunde eine Rückbesinnung auf die Grundwerte des alten Friseurhandwerks. Deshalb muss Arben Lumi auch ein wenig schmunzeln: „Mir wird das fast ein bisschen zu wichtig genommen. Barbershops sind nichts anderes als echtes Friseurhandwerk in kleinen Läden. Das machen wir seit 120 Jahren“, sagt er. Der Hype ist im Moment ähnlich dem, der rund ums „Craft Beer“ gemacht wird. Auch da bedeutet der Begriff im Grunde nichts anderes als handwerklich hergestelltes Bier. Ein Etikett, das sich jede der im Landkreis ansässigen Brauereien auf die Flasche kleben könnte.

Mit 15 als Lehrling angefangen, heute der Chef im Laden: Arben Lumi, Inhaber des Weißenburger Friseurs Schneider. © PR



Wellness für Männer

Dass eine junge, männliche, städtische Elite den Friseurladen als männlichen Wellness-Club für sich entdeckt hat, findet er schön, trotzdem wird er seinen Laden in der Rosenstraße deswegen nicht zum Szeneclub machen. „Wer weiß, ob das in fünf Jahren noch so groß ist“, sagt er. Aber auch er hat inzwischen ein cooles Retro-Logo und es gibt einen Kühlschrank im Laden mit Softdrinks und kleinen Bieren.

Die neue Begeisterung für den Friseur spürt er auch in der Kleinstadt. „Es ist schon so, dass die Leute öfter kommen. Früher hat man vier bis acht Wochen gewartet mit einem Haarschnitt. Es gibt jetzt auch Leute, die kommen alle acht Tage.“ Die Weißenburger lassen aber nicht alles mit sich machen. „Bei einem echten Barber setzen sich die Leute hin, und er schneidet, was er gut findet. Das kann ich hier nicht machen.“ Trotzdem: Die Zeiten, als Mann zum Friseur ging, damit ihm jemand die Haare aus

dem Blickfeld schnitt, sind auch in Weißenburg weitgehend vorbei. „Im Businessbereich gab es früher vor allem Kampffrisuren, also den klassischen Bürstenhaarschnitt. Heute gibt es auch Anzugleute, die Gel oder Pomade im Haar haben.“

In die Barbershop-Szene ist Arben Lumi eher so reingerutscht. „Ich stehe viel im Laden und mir hat es die letzten Jahre ein bisschen gefehlt, auch rauszukommen und was dazuzulernen. Deshalb bin ich dann immer wieder zu deren Veranstaltungen gegangen“, erzählt er. Mittlerweile ist er in der Szene bekannt und wird geschätzt. Die Kollegen – die meisten mit Vollbart und Tätowierungen – wissen, dass er was kann.

Die Vorrunde für den Wettbewerb wollte er eigentlich schon absagen. „Ich bin am Freitag aus dem Urlaub gekommen, am Montag war die Vorrunde in Augsburg und mein Modell ist mir abgesprungen“, erinnert er sich. „Ich hab’ dann gesagt, ich kann nicht, aber der Organisator wollte unbedingt, und das motiviert natürlich.“ Also trat er an und setzte sich gegen sieben Kollegen durch. Jetzt steht also das Finale an und der 34-Jährige, der mit 15 als Lehrling dort anfing, wo er nun seit 2012 Chef ist, ist etwas angespannt.

Internationale Ehren

Immerhin winken 10000 Euro als Preisgeld für den Ersten und natürlich reichlich Ruhm und Ehre. „Für den, der da gewinnt, ändert sich vieles“, weiß der aus dem Kosovo stammende Weißenburger. „Da bist du ein Jahr immer wieder unterwegs, wirst international auf Veranstaltungen eingeladen, und das Medieninteresse ist extrem hoch.“

JAN STEPHAN