Weißenburger Jungs im Konzert der Großen

U15 des TSV 1860 trifft bei der Bezirksmeisterschaft unter anderem auf den 1. FC Nürnberg - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - „Ab 14.00 Uhr ist eigentlich alles am Start, was im mittelfränkischen Jugendfußball Rang und Namen hat.“ Das sagt Bezirksjuniorenleiter Thomas Zankl vor der Hallenfußball-Bezirksendrunde der U15-Junioren (C-Jugend). Das Eliteturnier wird am morgigen Sonntag, 5. Februar, in der Sporthalle in Gräfenberg (an der Real- und Mittelschule) ausgespielt. Mittendrin: die Jungs des TSV 1860 Weißenburg.

Bis zur Bezirksmeisterschaft durchgekämpft: Die U15-Junioren des TSV 1860 Weißenburg (links Manuel Reiss, rechts Noah Schneider) gewannen zuletzt das Kreisfinale Neumarkt/Jura gegen den SC Feucht. Am morgigen Sonntag treffen sie unter anderem auf den 1. FC Nürnberg und weitere Bayernligisten. © Uwe Mühling



Bis zur Bezirksmeisterschaft durchgekämpft: Die U15-Junioren des TSV 1860 Weißenburg (links Manuel Reiss, rechts Noah Schneider) gewannen zuletzt das Kreisfinale Neumarkt/Jura gegen den SC Feucht. Am morgigen Sonntag treffen sie unter anderem auf den 1. FC Nürnberg und weitere Bayernligisten. Foto: Uwe Mühling



Die Truppe um die Trainer und Betreuer Thomas Schneider und Harald Schwarz hat sich am vergangenen Wochenende als Kreismeister des Gebiets Neumarkt/Jura für die „Mittelfränkische“ qualifiziert. Im Finale der Endrunde in Schwanstetten setzten sich die Weißenburger mit 1:0 gegen den SC Feucht durch und eroberten damit Platz eins unter 78 (!) gestarteten Teams dieser Altersklasse.

Nun treffen sie auf das Beste, was der Fußballbezirk zu bieten hat. In Gräfenberg werden insgesamt sechs Bayernligisten sowie zwei Bezirksoberligisten ins Rennen gehen, und nicht nur Thomas Zankl erwartet „hervorragenden und spannenden Jugendfußball“. Angeführt wird das Feld von den Spitzenteams der Bayernliga Nord, der SpVgg Greuther Fürth (1.), dem 1. FC Nürnberg (2.) und der SG Quelle Fürth (3.). Ebenfalls in der Bayernliga spielen der ASV Neumarkt (aktuell Rang 6), die JFG Wendelstein (8.) und der FSV Erlangen-Bruck (10.). Die SpVgg Ansbach (2.) und der TSV 1860 Weißenburg (3.) gehören zur BOL-Spitzengruppe.

Gleich im Eröffnungsspiel um 14.00 Uhr treffen die Weißenburger in der Gruppe A auf den 1. FC Nürnberg. Um 15.00 Uhr folgt das Match gegen die JFG Wendelstein und um 16.30 Uhr das Duell mit dem FSV Erlangen-Bruck, der auf das Setzen verzichtet hatte und sich als Teilnehmer im Kreis Erlangen/Pegnitzgrund auf sportlichem Weg qualifizierte. Klar sind die TSV-1860-Jungs im Vergleich mit den drei Bayernli­gisten nur Außenseiter. Sie werden aber alles daran setzen, um für die eine oder andere Überraschung zu sorgen. Außerdem haben sie nach einer bislang sehr erfolgreichen Hallenrunde nichts zu verlieren – alles, was jetzt noch kommt ist das berühmte i-Tüpfelchen.

In der Gruppe B spielen Greuther Fürth, Neumarkt, Quelle Fürth und Ansbach (Kreismeister des Gebiets Nürnberg/Frankenhöhe) um den Einzug ins Halbfinale, das ab 17.00 Uhr geplant ist. Ab 17.30 Uhr laufen die Platzierungsspiele, um 18.15 Uhr ist das Endspiel angesetzt. Beide Fina­listen, also der Meister und der Vizemeister aus Mittelfranken, sind für die bayerische Endrunde am Samstag, 18. Februar, in Kronach qualifiziert.

Nachstehend die Einteilung für die drei Bezirksendrunden der Junioren an diesem Wochenende, wobei auch die JFG Wendelstein (U17), der SC Feucht und der TV 48 Schwabach (beide U13) den Kreis Neumarkt/Jura als Meister beziehungsweise Vizemeis­ter vertreten werden.

U17-Junioren-Bezirksendrunde am Sams­tag, 4. Februar, ab 13.30 Uhr in der Sporthalle in Gräfenberg: Gruppe A: ATSV Erlangen, JFG Wendelstein, 1. FC Nürnberg, SpVgg Greuther Fürth; Gruppe B: SG Quelle Fürth, SpVgg Ansbach, ASV Neumarkt, SpVgg Mögeldorf.

U15-Junioren-Bezirksendrunde am Sonntag, 5. Februar, ab 14.00 Uhr in der Sporthalle in Gräfenberg: Gruppe A: TSV 1860 Weißenburg, 1. FC Nürnberg, JFG Wendelstein, FSV Erlangen-Bruck; Gruppe B: SpVgg Greuther Fürth, SG Quelle Fürth, ASV Neumarkt, SpVgg Ansbach.

U13-Junioren-Bezirksendrunde, am Sonntag, 5. Februar, ab 10.00 Uhr in der Sporthalle in Gräfenberg: Gruppe A: SC Eltersdorf, TV 48 Schwabach, SC Feucht; Gruppe B: SG 1883 Nürnberg/Fürth, SpVgg Ansbach, SK Lauf.

Uwe Mühling