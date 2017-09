Weißenburger Kinder heißen meist Marie und Elias

Auswertung der Namensstatistik des Standesamtes - vor 12 Minuten

WEISSENBURG - Wie soll das Kind bloß heißen? Die Namensgebung für Neugeborene ist keine einfache Sache. Die einen Eltern wollen einen außer­gewöhnlichen Namen für ihr Kind, die anderen bevorzugen Gewohntes. Es gibt alte Namen, neue Namen, lange Namen, kurze Namen, traditionelle Namen und Namen mit ausländischem Touch. Aber wofür haben sich in den vergangenen Jahren eigentlich die meisten Eltern entschieden und vor allem warum?

Wie sollen sie heißen? Fast alle Eltern haben den Namen für das Baby bereits vor der Geburt festgelegt. Ein Blick in die Statistik des Weißenburger Standesamtes zeigt, dass kurze Namen gerade Saison haben. © Stefan Beger/pixelio.de



Wie sollen sie heißen? Fast alle Eltern haben den Namen für das Baby bereits vor der Geburt festgelegt. Ein Blick in die Statistik des Weißenburger Standesamtes zeigt, dass kurze Namen gerade Saison haben. Foto: Stefan Beger/pixelio.de



Marie und Elias – so lauten die beliebtesten Vornamen im Weißenburger Standesamt im Jahr 2016. Die Plätze zwei bis fünf bei den Mädchen belegen Sophia, Lena, Luisa sowie Emilia, und auf männlicher Seite stehen Noah, Jakob, Leo und Paul ganz hoch im Kurs. In der ersten Hälfte von 2017 sieht es ähnlich aus. Vor allem bei den Mädchen sind die Top Ten fast gleichgeblieben. Bei den Jungen gab es etwas mehr Austausch, aber die Klassiker der letzten Jahre sind gleichgeblieben. Auch die Geburtenzahlen bleiben auf gleichem Niveau. Im Vorjahr wurden, laut Datenerhebung des Standesamtes Weißenburg, 612 Geburten gemeldet. Im ersten Halbjahr 2017 sind es mit 303 Geburten nahezu auf den Punkt halb so viele.

Ebenso wie bundesweit stehen auch in Altmühlfranken kurze Namen oben in der Beliebtheitsskala. In den Weißenburger Top Ten hat bei Jungen und Mädchen kein Name mehr als sechs Buchstaben – einzige Ausnahme Alexander, bei den Jungen auf Platz zehn. Und das lässt sich ja problemlos auf Alex verkürzen. Ebenfalls auffällig: Biblische Namen sind wieder sehr beliebt. Die Plätze eins bis drei bei den Jungen stammen alle aus dem Buch der Bücher.

Voll im Trend

Im Vergleich mit Bayern und Deutschland liegt Weißenburg voll im Trend. Etwa die Hälfte der Top Ten aus Weißenburg stimmen mit Bayern und Deutschland überein, unabhängig von der genauen Platzierung. Sophia und Marie sind bei den Mädchen besonders häufig vertreten. Aber auch Mia, Emma und Emilia liegen derzeit weit vorn. Bei den Jungs sind Elias und Maximilian ähnlich begehrt wie Paul, Alexander und Leo(n).

Claudia Junge von den Beleghebammen am Klinikum Altmühlfranken in Weißenburg weiß, wie die Namensfindung abläuft. „In 99 Prozent der Fälle steht der Name schon einige Wochen vor der Geburt fest“, erzählt sie. In etwa drei Vierteln der Geburten wissen die Eltern schon im Voraus, welches Geschlecht das Baby haben wird. Falls dies noch nicht feststeht, haben sich die Eltern meistens für beide Fälle einen Namen überlegt.

Bei der Namenswahl geht es fast immer schlicht nach Gefallen. Der Name soll zum Nachnamen passen und sich gut ins bisherige Familien­gefüge schmiegen. „Auch die größeren Geschwister wollen manchmal mitreden“, erzählt Claudia Junge. Auch sie selbst sei schon öfter einmal gefragt worden, welcher Name ihr besser gefalle, erzählt sie. Was der Hebamme auffällt: Der Trend zu älteren Namen, wie Ludwig oder Franz, nimmt wieder zu.

Der Klang spielt für die Eltern eine entscheidende Rolle, sagte Jürgen Udolph, Geschäftsführer des Zentrums für Namensforschung, der Rheinischen Post. Viele Vokale sollen enthalten sein, so Udolph. Damit klingt der Name weicher, was den Eltern besonders bei Mädchen wichtig ist. Originell, individuell und international soll der Name zudem sein, aber trotzdem nicht zu extravagant. Bei der Entscheidung wird sich auch des Öfteren an Prominenten orientiert. Als zum Beispiel Jürgen Klinsmann Bundestrainer wurde, gab es auf einmal wieder mehr Jürgens. Und auch der Name Jaden wurde beliebter, nachdem Steffi Graf ihren Sohn so genannt hatte.

Aber auch Namen aus bestimmten Regionen können zeitweise mehr oder weniger angesagt sein. Während in den 80er-Jahren slawische Namen, wie Anja und Natascha, populär waren, sind es heute eher nordische Namen, wie Levi, Lasse oder Frida, die angesagt sind. Sobald ein Name aber zu beliebt wird, nimmt seine Popularität auch schnell wieder ab.

Neben den Dauerbrennern – dazu gehören Johannes, Martin oder Judith – gibt es aber auch die Namen, die keiner mehr haben will. Zu den aussterbenden Namen gehören vor allem die, mit vielen harten Konsonanten – und das nicht nur in Franken. Dieter, Christa, Thorsten, Brigitte oder Horst sind hier zu nennen. Letzterer ist in den vergangenen Jahren sogar zum Schimpfwort mutiert.

Ähnlich verhält es sich mit Kevin. Mit diesem Namen sind sehr viele

Vorurteile verbunden. Es heißt sogar, Ke­vin sei kein Name sondern eine Diagnose. Und tatsächlich hat der Name auch Auswirkungen auf das tägliche Leben. Eine Studie fand heraus, dass Lehrer mit dem Namen Leistungsschwäche und Verhaltensauffälligkeit verbinden.

Manche Eltern würden ihren Kindern aber auch gerne so schräge Na­men geben, dass man als Außen­stehende sagen muss: Zum Glück lässt das deutsche Namensrecht nicht alles zu. Beispiele dafür sind: Lenin, Atomfried, TomTom oder auch Verleihnix. Wer jetzt denkt, dass Kinder somit vor der Willkür ihrer Eltern – bei der Namenswahl – geschützt sind, der liegt leider gänzlich falsch. Denn auf der Liste der zwar komischen, aber trotzdem zugelassenen Namen, stehen zum Beispiel Schneewittchen, Winnetou, Alemannia, Tarzan oder auch Pepsi-Carola.

NICO KÖGEL