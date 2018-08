In Weißenburg waren die Hunde los: Kleine, mittelgroße und ziemlich kräftige Vierbeiner liefen dort im Rahmen der Kirchweih um die Wette. Nachdem das Startsignal ertönte, ließen die Besitzer die Hunde los und die rannten die Strecke entlang. Im Ziel wartete auf Bello, Hasso und Co. zwar kein Pokal, aber sicher eine Wurst und ziemlich stolze Besitzer.

Sowas hat die Weißenburger Kirchweih noch nicht erlebt: zwei Athleten, die beim Steinheben jeweils über 20 Runden den 210-Kilogramm-Brocken komplett aus dem Podium wuchten. Am Ende gab es damit erstmals zwei Sieger: René Mößner aus Weißenburg und Marcel Rathauszky aus Sontheim im Unterallgäu. Die beiden haben bei dem Wettkampf jeweils alle Hübe zusammenrechnet 4,2 Tonnen herumgewuchtet – das ist das Gewicht von zwei Oberklasse-Limousinen. Begeistert hat das Publikum aber auch Dominic Meister, der Vorjahressieger. Der Oberdachstettener zog den Juramarmorblock zehn Mal komplett aus dem Podium. Aber auch weitere Teilnehmer schenkten sich in den ersten Durchgängen im bestens besuchten Festzelt nichts. Mit Madlein Seibold aus Höttingen und Julia Mrozek aus Stopfenheim wagte sich kurzentschlossen auch ein Damenteam an den Juramarmorblock.