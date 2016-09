Weißenburger Kläranlage: Spatenstich mit Umweltministerin

WEISSENBURG - Die Weißenburger Kläranlage wird als erste im Freistaat eine vierte Reinigungsstufe erhalten. Bayerns Umweltministerin Ulrike Scharf gab jüngst den offiziellen Startschuss für den Bau der drei Millionen Euro teuren Anlage. „Das zeigt, welche Bedeutung das Projekt hat“, sagte Oberbürgermeister Jürgen Schröppel beim Spatenstich vor zahlreichen Regierungs- und Behördenvertretern, Stadträten, Fachplanern und Kläranlagen-Mitarbeitern.

Spatenstich mit der bayerischen Umweltministerin: Ulrike Scharf gab in der Weißenburger Kläranlage den offiziellen Startschuss für die Pilotanlage. Unterstützt wurde sie von Fachplanerin Regine Schatz, Oberbürgermeister Jürgen Schröppel, dem stellvertretenden Wasserwirtschaftsamts-Leiter Michael Müller und Heuchel-Bau-Prokurist Rainer Ganzenmüller. Friedel Ihmig als Leiter der Weißenburger Kläranlage erläuterte den Aufbau eines dreistufigen Klärwerkes und die nachgeschaltete vierte Stufe, die nun gebaut wird. © Rainer Heubeck



Mit der neuen Reinigungsstufe sollen über eine Ozonierung und unterschiedliche Filteranlagen die sogenannten Mikroverunreinigungen wie Arzneimittelrückstände oder kleinste Kunststoffteile aus dem Abwasser entfernt werden. Damit bricht für die Umweltministerin „ein neues Zeitalter der Abwasserreinigung“ an, sagte sie in ihrem Grußwort und dankte der Stadt Weißenburg für die Bereitschaft, auf ein neues und innovatives Verfahren zu setzen. „Das ist aktive Zukunftsvorsorge“, betonte Ulrike Scharf mit Blick auf das Projekt, für das der Freistaat immerhin 2,3 Millionen Euro zuschießt.

Ziel ist es langfristig, die Rückstände von Arzneimitteln und deren Zerfallsstoffe aus dem Abwasser zu entfernen, zumal deren genaue Wirkung auf Tiere und Pflanzen weitgehend unbekannt sind. Diese können mit den dreistufigen Kläranlagen (Absetzbecken, Biologische Reinigung und Phosphatfällung) nicht eliminiert werden. Das soll ab Mai 2017 in der vom Weißenburger Ingenieurbüro Dr. Resch geplanten Pilotanlage möglich werden. Mithilfe von Ozon sollen die Arzneimittel und hormonell wirksamen Stoffe aufgespalten und dann in zwei mit unterschiedlichen Materialien bestückten Filtern aus dem Abwasser entfernt werden. Bislang funktionierte dies im Labor, nun soll es mit der Pilotanlage in Weißenburg großtechnisch erforscht und erprobt werden. Deshalb werden die Ergebnisse wissenschaftlich begleitet und ausgewertet.

Untersucht wird auch, wie sich die verbesserte Reinigungsleistung auf die Gewässerqualität und das Leben in den Gewässern auswirkt. Die Weißenburger Kläranlage bot sich als Standort für die Pilotanlage an, da die Schwäbische Rezat nur geringe Wassermengen führt, und der Anteil des Abwassers etwa im trockenen Sommern bis zu 86 Prozent ausmachen kann, wie Werkleiter Friedel Ihmig erläuterte. Zudem sind in Weißenburg eine Klinik und etliche Facharztpraxen angesiedelt, in denen Untersuchungen mit Kontrastmitteln oder Behandlungen mit speziellen Medikamenten an der Tagesordnung sind und die sich über die Ausscheidungen der Patienten auch im Abwasser wiederfinden. Ziel müsse aber nicht nur sein, die Mikroverunreinigungen aus dem Abwasser zu filtern, sondern sie etwa bei industriellen Produktionsverfahren so weit wie möglich zu vermeiden.

Umweltministerin Ulrike Scharf sieht in der neuen Technik und deren Erprobung in Weißenburg eine Inves-tition in die Zukunft des Standortes Bayern. Das Geld sei dafür gut angelegt. „Sauberes Wasser hat eine he-rausragende Bedeutung für die Lebensqualität der Menschen.“ Dafür seien von den bayerischen Städten und Kommunen bislang rund 35 Milliarden Euro investiert worden, der Freistaat habe runde elf Milliarden Euro an Fördermitteln beigesteuert. So seien heute 97 Prozent der Bevölkerung in Bayern an eine kommunale Abwasseranlage angeschlossen, 99 Prozent der Bevölkerung bekommen Trinkwasser über kommunale Versorger. „Das ist ein großes Erfolgskapitel“ und wichtig für Menschen, Umwelt sowie den Wirtschaftsstandort Bayern.

Rainer Heubeck