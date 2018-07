Weißenburger Krankenhaus wird saniert

WEISSENBURG - Der erste wichtige Schritt für die Generalsanierung und Erweiterung des Klinikums Altmühlfranken in Weißenburg ist ge­tan: Das Vorhaben ist in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2020 des Freistaates aufgenommen. Das ist dann der Zeitpunkt, zu dem zumindest theoretisch die ersten Arbeiter anrücken könnten.

„Ein kerngesundes Unternehmen“: Klinikvorstand Jürgen Winter informierte im jüngsten Kreistag über den Status quo und die Zukunft des Klinikums Altmühlfranken, das mit zwei Standorten in Gunzenhausen und Weißenburg vertreten ist. © Markus Steiner



Praktisch ist es allerdings so, dass man nun erst einmal einen Projektsteuerer verpflichten, die Detailplanung erstellen und die Gewerke vergeben muss. Ob das angesichts der prall gefüllten Auftragsbücher in der Baubranche ohne Verzögerungen über die Bühne gehen wird, ist fraglich.

Aber jetzt freuen sich die Verantwortlichen im Landkreis erst einmal, dass das Bayerische Kabinett Weißenburg in das Krankenhausbauprogramm aufgenommen hat. Dass war für vergangenes Jahr bereits beantragt worden. Allein für den ersten Bauabschnitt mit einem Volumen von gut 60 Millionen Euro, fließen Fördermittel in Höhe von 41,35 Millionen Euro, ließen Landrat Gerhard Wägemann und Landtagsabgeordneter Manuel Westphal gestern wissen. Da sich noch ein zweiter Bauabschnitt anschließen soll, werden die Kosten am Ende wohl bei mindestens 100 Millionen Euro liegen.

„Gemeinsam haben wir uns dafür eingesetzt, dass die Sanierungsmaßnahme am Klinikum Altmühlfranken in Weißenburg in eines der nächsten Jahreskrankenhausbauprogramme aufgenommen wird. Daher freut uns die gute Nachricht aus München umso mehr“, betonen Landrat Wägemann, Abgeordneter Westphal und Klinikvorstand Jürgen Winter unisono.

„Mit der staatlichen Förderung der geplanten Erweiterung sowie Generalsanierung des Klinikums in Weißenburg können wir auch in Zukunft eine leis­tungsfähige sowie flächendeckende Krankenhausversorgung nach dem neuesten Stand des medizinischen Wissens in Altmühlfranken sicherstellen“, wird Wägemann in einer Pressetext aus dem Büro Westphal zitiert.

Das Weißenburger Krankenhaus ist Mitte der 1980er-Jahre eröffnet worden. Der Platz reicht angesichts deutlich gestiegener Fallzahlen und aktueller Anforderungen (Stichwort: nur noch Zweibettzimmer mit eigener Dusche) nicht mehr aus. Außerdem kommt die Haustechnik (beispielsweise die Belüftung) an ihre Grenzen. „Diese Entwicklung kann nur durch die Erneuerung und Ausweitung des Klinikums adäquat und allen neuen Vorschriften entsprechend fortgeführt werden“, heißt es in dem Pressetext. Gut 3000 Quadratmeter zusätzliche Haupt- und Nebennutzfläche sollen entstehen.

Neben der Erweiterung der Ambulanz und der Büroräume, wird die Fläche der Funktion wie EKG, Endoskopie und Sonografie vergrößert. Die Intensivabteilung wird um eine IMC-Station ergänzt und die OP-Flächen mit Kreißsaal sowie weitere Funktionsstellen werden neu angeordnet, um bessere Arbeitsabläufe zu erreichen.

Zwei Bauabschnitte

Die reine Bauzeit von mindestens 14 Jahren verteilt sich auf zwei Bauabschnitte. Im ersten, der mit acht Jahren veranschlagt ist, soll ein Anbau auf dem Grünstreifen an der Krankenhausstraße, nördlich des bestehenden Gebäudes, entstehen. In den Neubau sollen unter anderem OP und Intensivabteilung einziehen, die Zufahrt zur Notaufnahme wird verlegt und so gestaltet, dass die Fahrzeuge einfach durchfahren können. Der zweite Bauabschnitt (weitere sechs Jahre) betrifft dann den südwestlichen Bereich des Gebäudes. Ans Ende der beiden Bettentraktarme soll ein ergänzender Querriegel gestellt werden, sodass ein Ringschluss entsteht.

Derzeit wird noch in Gunzenhausen am Klinikum eifrig gebaut. Seit zehn Jahren ist das Klinikum dort eine Dauerbaustelle. Nun naht endlich das Ende. Wenn dort die Arbeiten 2020 endgültig abgeschlossen sind, werden etwa 81 Millionen Euro ausgegeben worden sein.

Insgesamt werden bayernweit 26 neue Krankenhausbauvorhaben mit rund 681 Millionen Euro unterstützt. Bis 2022 sind die Maßnahmen nun in den jeweiligen Jahreskrankenhausbauprogrammen eingeplant. „Der Freistaat Bayern baut die bayerischen Kliniken zukunftsorientiert aus und achtet dabei auf eine entsprechende Mittelausstattung“, sagt CSU-Abgeordneter Manuel Westphal. „Der Förderetat der Krankenhausinvestitionsförderung wurde um 140 Millionen auf jährlich 643 Millionen Euro angehoben.“ Rund 79 Prozent der Fördermittel gingen dabei an Kliniken im ländlichen Raum.

Robert Maurer