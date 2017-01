Weißenburger Mittelschule auf der Zielgeraden

Die Einweihung ist für das Frühjahr geplant - vor 29 Minuten

WEISSENBURG - „Die Mittelschule ist auf der Zielgeraden und soll im Frühjahr fertiggestellt werden.“ Dies gab Weißenburgs Oberbürgermeister Jürgen Schröppel beim Neujahrsempfang bekannt. Einen genauen Termin für den plangemäßen Umzug nannte er nicht.

Vor der Fertigstellung: Die neue Mittelschule stärkt laut Oberbürgermeister Schröppel Weißenburg als Schul- und Bildungsstandort. Foto: Robert Renner



„Es zeigt sich, dass wir mit diesem Neubau vorausschauend gehandelt haben“, machte der OB deutlich. Die Schule sei so konzipiert, dass sie die neu hinzugekommenen Schüler vom Weißenburger Jura mitaufnehmen könne. Und sie entspreche den aktuellen Ansprüchen an einen zeitgemäßen Unterricht. „Jeder, den ich bisher durch das Gebäude geführt habe, war begeistert“, berichtete Schröppel.

Nach Lesart des OB wird Weißenburg durch die neue Mittelschule als Schul- und Bildungsstandort gestärkt. Und er sei dem Landkreis dankbar, dass er beispielsweise mit seiner Investition in den Realschulausbau „ebenfalls einen wichtigen Beitrag dazu leistet“. Der gesamten Mittelschul-Familie dankte er dafür, „dass sie den Lärm und Dreck weiterhin so geduldig ertragen haben.“

Der zweite Bauabschnitt der neuen Weißenburger Mittelschule lief bisher offenbar plangemäß und weitgehend problemlos. Beim ersten Bauabschnitt, der gegenüber der Turnhalle am Seeweiher entstand und bereits bezogen ist, hatte es mit einem Fassadenbauer Probleme gegeben, die zu deutlichen Verzögerungen führten.

Die Mittelschule ist das größte städtische Hochbauprojekt in Weißenburg seit dem Bau des Neuen Rathauses in den 1990er-Jahren. 460 Schüler sollen einmal in der Mittelschule in 22 Klassen von 50 Lehrern in den Jahrgangsstufen 5 bis 11 unterrichtet werden, teilweise auch in Ganztagsklassen.

Im März 1953 wurde ihr Vorgängerbau eingeweiht. Er galt zunächst als Vorzeigeprojekt. Doch schon bald begannen die Probleme, vor allem wegen der unzureichenden Gründung auf dem schwierigen Untergrund. Zuletzt war sie – und das, was davon noch steht – in einem äußerst schlechten Zustand.

Schon kurz nach dem Amtsantritt von Jürgen Schröppel als OB gab es 2008 eine Besichtigung mit dem Lehrerkollegium, bei der das Stadtoberhaupt mit den gravierenden Baumängeln und den übrigen Unzulänglichkeiten der bestehenden Schule konfrontiert wurde. Daraufhin besichtigte der Stadtrat das Gebäude. Rasch war klar, dass dringend Abhilfe geschaffen werden muss. In der Folge wurden die verschiedenen Optionen – Sanierung oder Neubau – geprüft. Im April 2010 wurden schließlich der Neubau und ein Architektenwettbewerb beschlossen.

Diesen gewann der Münchner Architekt Jan Spreen, dessen Entwurf eines relativ kompakten Baukörpers auch zur Realisierung ausgewählt wurde. Das Herzstück der zweigeschossigen Anlage – das hat Spreen mehrmals betont – soll die große Pausenhalle werden, von der aus die drei Gebäudeflügel erreicht werden können.

Wichtig sind dem Architekten auch die sogenannten Lerninseln nach neuesten pädagogischen Konzepten zwischen den Klassenräumen. Diese Bereiche können beispielsweise zu Präsentationen oder Workshops genutzt werden oder auch als Stillarbeitsräume für kleine Gruppen. Die umliegenden Klassenräume erhalten Glaselemente zum Flur, um den Blickkontakt zu den Lerninseln zu ermöglichen.

Im bereits genutzten ersten Bauabschnitt befinden sich vor allem Funktionsräume, wie Mensa, Küche und Verwaltung, aber auch Musik-, Informatik-, Werk-, Mehrzweck- und Technikräume. Im zweiten Bauabschnitt entstehen vor allem Klassenzimmer. Ist der Umzug dorthin erfolgt, werden die noch bestehenden Trakte der alten Mittelschule abgebrochen. Anschließend erfolgt die Gestaltung der Au­ßenanlagen.

Für den Mittelschulbau sind bisher 15,7 Millionen Euro bereitgestellt. In diesem Jahr sollen es nochmals 4,1 Millionen Euro sein. Für den Haushalt 2018 sind schließlich 250000 Euro geplant.

Robert Renner