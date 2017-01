Weißenburger Norma wird abgerissen

WEISSENBURG - Der Norma-Markt in Weißenburg wird durch einen Neubau ersetzt. An dem Discounter-Gebäude hängen entspre­chende Hinweisschilder. Auch im Stadtrat war das Projekt an der Ecke Augsburger/Schlachthofstraße am Donnerstagabend kurz Thema.

Norma-Markt in Weißenburg öffnet vorerst letztmals am 4. Februar. © Robert Renner



„Freuen Sie sich auf die neue Norma. Hier entsteht im Sommer 2017 eine neue, große, moderne Norma-Filiale!“ Das verkünden die großen Plakate an dem Supermarkt. Dort steht auch zu lesen, dass die Norma am Montag, 6. Februar, erst einmal geschlossen wird. Die Kunden sollen in einer der nächstgelegenen Filialen in Pleinfeld oder Treuchtlingen ein­kaufen.

Das alte Gebäude wird abgerissen und an der gleichen Stelle ein neuer Markt gebaut, der im September oder Oktober wieder eröffnet werden soll, berichtet Oberbürgermeister Jürgen Schröppel, der in der jüngsten Stadt­ratssitzung über das Projekt infor­mierte. Die Baugenehmigung wurde ihm zufolge verwaltungsintern erteilt, ohne den Stadtrat damit zu befassen. Dies war möglich, weil das Vorhaben den dafür geltenden Regelungen entspricht. Der neue Markt werde fast genauso groß wie der bisherige, erläuterte der OB auf Nachfrage von CSU-Stadtrat Bernhard Amend.

Schröppel wies darauf hin, dass der Norma-Markt auch dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) zufolge an dieser Stelle von „elementarer Bedeutung“ zur Nahversorgung der in diesem Stadtviertel wohnenden Be­völkerung ist. Der Markt soll nach den Worten des OB „moderner aufgestellt“ werden.

Eine Anfrage unserer Zeitung in der Norma-Zentrale in Nürnberg zu dem Bauvorhaben und den für die Kunden daraus resultierenden Veränderungen blieb gestern bis zum Redaktions-schluss dieser Ausgabe leider unbe­antwortet.

