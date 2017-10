Weißenburger Ringer sorgen weiter für Furore

TSV-1860-Staffel gewann in Bamberg und erwartet nun Kehlheim zum nächsten Spitzenkampf in der Landesliga Nord - vor 24 Minuten

WEISSENBURG - Die Landesliga-Ringer des TSV 1860 Weißenburg haben den Spitzenkampf beim KSV Bamberg mit 22:15 gewonnen und sorgen damit weiterhin für Furore.

Bärenstark: Weißenburgs Rückkehrer Benedikt Mastronicola (hier beim letzten Heimkampf gegen Neumarkt) feierte nun auch in Bamberg einen Schultersieg und trug damit maßgeblich zum Mannschaftserfolg der TSV-Ringer bei. Foto: Bastian Mühling



Gemeinsam mit dem ATSV Kelheim und den Bambergern stehen die im Vorjahr fast noch abgestiegenen TSV-Sechziger nun gemeinsam mit 8:2 Punkten an der Tabellenspitze. Auch die Weißenburger Schüler gingen in Bamberg als Sieger von der Matte (20:12).

Eine starke Vorstellung lieferte die TSV-1860-Männer-Riege. Dem Trainerteam um Dieter Hilpert standen dieses Mal wieder die beiden ungarischen Spitzenringer zur Verfügung, und im Vorfeld rechnete man sich eine kleine Chance aus, dem bisherigen Tabellenführer ein Bein stellen zu können. Am Ende fiel der Auswärtssieg dann sogar relativ klar aus.

Im ersten Kampf des Abends (Klasse bis 57 kg, Freistil) überzeugte Felix Schmied gegen Philip Kegel: Mit einer starken kämpferischen Leistung holte sich der Weißenburger einen Punktsieg. Adam Mertse (Klasse bis 130 kg, griechisch-römisch) zeigte gegen Maximilian Brandmeyer einmal mehr seine Extraklasse und wurde technischer Überlegenheitssieger.

Die anschließenden Kämpfe in den Gewichtsklassen 61 kg, 98 kg und 66 kg gingen an die Domstädter: Debütant Lukas Posch unterlag Christo­pher Kegel und Manuel Wallmüller hatte gegen Stoyko Rusev keine Chance. Dieter Hilpert stellte sich uneigennützig zur Verfügung und mit seiner Aufstellung trug er wesentlich zur guten Stimmung innerhalb der Mannschaft bei – auch wenn sich der Routinier knapp geschlagen geben musste.

Zur Pause noch mit 6:12 hinten

Zur Pause stand es 12:6 für Bamberg, doch dann legten die Weißenburger wieder eine tolle zweite Halbzeit hin. Zunächst holte Lukas Will (Klasse bis 86 kg, griechisch-römisch) gegen Dirk Schmidt vier Zähler. Sein Bruder Simon Will, der dieses Mal aus taktischen Gründen in der Klasse bis 71 kg startete, holte gegen Lukas Tomaszek ebenfalls vier Punkte für die Gäste.

Benedikt Mastronicola (Klasse bis 80 kg) machte mit Lucian Andrei Diaconu kurzen Prozess und legte ihn auf beide Schultern. Jonas Stengel (Klasse bis 75 kg, Freistil) zeigte gegen den international erfahrenen Tamerlan Sharipov einen starken Kampf und musste sich nur nach Punkten geschlagen geben.

Vor dem letzten Kampf stand es 18:15 für Weißenburg und, die Begegnung zwischen Pal Kottes und dem Bamberger David Held (Klasse bis 75 kg, griechisch-römisch) musste die Entscheidung bringen. Der Ungar im Weißenburger Trikot ließ nichts mehr anbrennen und wurde technischer Überlegenheitssieger, was vier Punkte einbrachte.

Momentan teilen sich die Weißenburger Ringer mit Kelheim und Bamberg die Tabellenführung. Betrachtet man die derzeitige Rangliste, so kann man klar erkennen, dass die Liga sehr ausgeglichen ist und jeder jeden besiegen kann. Am kommenden Samstag um 19.30 Uhr ist in der Landkreisturnhalle der Spitzenreiter aus Kelheim zum nächsten Topduell zu Gast. Die Schüler kämpfen vorher um 18.15 Uhr gegen den SC Oberölsbach.

Der Nachwuchs hat bei den Vorkämpfen in Bamberg mit 20:12 gewonnen und steht in der Bezirksliga mit 5:3 Punkten auf Rang drei. Für Weißenburg waren Silas Hilpert gegen Lukas Bittel, Erik Vinkovics ge­gen Wadim Quiring, Niklas Schmied gegen Muchmad Chakimow, Said Khayauri gegen Nils Hetzel und Felix Schmied gegen Philipp Gabriel erfolgreich. Zudem wurde Anzor Ingashev kampflos Sieger. Die TSV-1860-Staffel komplettierten Lucas Rolzing, Johann Hüttmeyer und Fabian Felleiter.

Bastian Mühling