Weißenburger Ringer starten in Regensburg

Am Samstag, 10. September, geht es in der Landesliga los – Erster Heimkampf am 17. September - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Die Weißenburger Ringer fiebern dem Saisonstart entgegen. An diesem Samstag, 10. September, um 19.30 Uhr geht es für die Männer-Staffel des TSV 1860 auswärts beim letztjährigen Dritten AC Regensburg los. Der erste Heimkampf folgt eine Woche später gegen den Bayernliga-Absteiger TV Unterdürrbach.

Trainer und Kämpfer: Wenn es sein muss, dann stellt sich der Weißenburger Ringer-Routinier Dieter „Didi“ Hilpert (links) nach wie vor in den Dienst der Mannschaft – so auch in der vergangenen Saison. Foto: Uwe Mühling



Acht Mannschaften gehen in der Landesliga Nord an den Start. Neben den bereits erwähnten Vereinen Weißenburg, Regensburg und Unterdürrbach sind dies der SC 04 Nürnberg (Zweiter des Vorjahres), der TSV Zirndorf (Vierter), der RSC Rehau (Sechs­ter), der Aufsteiger TV 1848 Erlangen sowie der letztjährige Meister KSV Bamberg, der in der Landesliga geblieben ist.

Der TSV 1860 belegte vergangenes Jahr den fünften Platz und hat auch diesmal wieder den Klassenerhalt als Ziel. Die Saison läuft bis zum 10. Dezember, wobei sich alle Freunde des Ringkampfsports die Heim-Termine in der Landkreishalle vormerken sollten.

Gerungen wird jeweils samstags um 19.30 Uhr. 17. September: TSV 1860 – TV Unterdürrbach, 1. Oktober: TSV 1860 – KSV Bamberg, 22. Oktober: TSV 1860 – RSC Rehau, 29. Oktober: TSV 1860 – AC Regensburg, 12. November: TSV 1860 – TSV Zirndorf, 26. November: TSV 1860 – TV 48 Erlangen und 3. Dezember: TSV 1860 – SC 04 Nürnberg.

Dass Weißenburg im hiesigen Ringerbezirk eine feste Größe ist, hat zuletzt auch ein Bezirkstrainingslager gezeigt. 62 Teilnehmer aus acht Vereinen (SV Johannis Nürnberg, TSV 1860 Weißenburg, SC Oberölsbach, KSV Bamberg, TSV Burgebrach, AC Bavaria Forchheim, TSV Zirndorf und TSV Feucht) kamen zu der dreitägigen Veranstaltung zum TSV 1860. Gegenüber dem Vorjahr in Erlangen konnte die Teilnehmerzahl in Weißenburg verdoppelt werden. Bezirkschef Martin Ackermann zeigte sich im Nachgang begeistert und lobte vor allem den ausrichtenden TSV 1860 mit seinem fleißigen Stab an Helferinnen und Helfer.

Auch sportlich war alles bes­tens. „Es war unterm Strich eine sehr gelungene Veranstaltung, die im nächsten Jahr wieder stattfinden soll“, so Ackermann.

Uwe Mühling