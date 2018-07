Weißenburger Stadtbaumeister Thomas Schwarz geht

WEISSENBURG - Einer ihrer wichtigsten Mitarbeiter verlässt die Stadt Weißenburg: Stadtbaumeister Thomas Schwarz. Der 47-jährige Regierungsbaumeister geht zum 1. Oktober nach Baden-Baden, wo er in der Stadtverwaltung die Leitung des Fachbereichs Planen und Bauen mit 175 Mitarbeitern übernimmt.

Ideengeber: Thomas Schwarz (2. von links) hat stets die Stadtentwicklung im Blick, gerade auch in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Gestaltungsbeirats, den er initiiert hat. © Robert Renner



Schwarz scheidet nicht im Streit. Oberbürgermeister Jürgen Schröppel sagte bei einem Pressegespräch, der Bauoberrat habe in Weißenburg „das Ende seiner Entwicklungsmöglichkeiten erreicht“ und orientiere sich daher neu. Das sei Schwarz auch nicht zu verdenken.

Ganz so einvernehmlich scheint die Trennung aber doch nicht zu sein, zumindest wenn man gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen glauben mag. Fakt ist jedenfalls, dass so mancher den Weggang des engagierten Stadtbaumeisters bedauert, der in den zwölf Jahren seines Wirkens hier Weißenburg nachhaltig geprägt hat.

Schwarz, der aus der Großen Kreisstadt Freiberg in Sachsen stammt, war nach seinem Studium in Cottbus ab April 1998 für gut vier Jahre Mitarbeiter eines Architekturbüros. Hernach absolvierte er als Baureferendar die Vorbereitung für den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst und schloss im November die Große Staatsprüfung in Bayern als Regierungsbaumeister ab.

Hernach war er für etwas mehr als ein Jahr Mitarbeiter im Stadtplanungsamt in Lindau (Bodensee), bevor er im Februar 2006 Stadtbaumeister in Weißenburg wurde. Seit Juni 2006 ist er außerdem Mitglied der Bayerischen Architektenkammer. Als Abteilungsleiter in der Weißenburger Verwaltung ist er für Stadtentwicklung und Stadtplanung, technische Bauaufsicht, Denkmalschutz, städtischen Hoch- und Tiefbau inklusive Stadtbauhof und Stadtgärtnerei sowie Stadtentwässerung samt Kläranlagen verantwortlich.

Schwerpunkt war für Schwarz stets die Stadtplanung, die in Städten wie Weißenburg oftmals wenig etabliert ist und wenig wertgeschätzt wird. Schwarz versuchte systematisch die Stadtentwicklung im Verbund mit dem Hoch- und Tiefbau sowie der Stadtentwässerung „grundhaft auf eine solide fachliche, theoretische sowie organisatorisch personelle Basis zu stellen und Visionen und Ziele für die Stadt zu erarbeiten“, wie er in einer Zusammenfassung seiner Tätigkeitsschwerpunkte schreibt. Dies ist an der Qualität des Planens und Bauens in der Stadt mittlerweile auch ablesbar.

Intensiv hat sich Schwarz mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) beschäftigt, das seit vergangenem Jahr vorliegt und das der Stadtbaumeister als „ein fachlich theoretisches Grundlagenwerk über das gesamte Stadtgebiet“ bezeichnet. Schwarz gelang es, Architektur- und städtebauliche Wettbewerbe in der Stadt zu etablieren, beispielsweise für den Marktplatz, die Mittelschule und die Neubebauung des Neulinger-Areals. Außerdem hat er den Gestaltungsbeirat initiiert. „Da bin ich stolz drauf, weil das in einer Kommune dieser Größe nicht üblich ist“, unterstreicht Schwarz.

Weitere Themen waren die Stadt­sanierung und Denkmalpflege, wobei Schwarz die Neugestaltung des Marktplatzes als „Höhepunkt“ nennt, Dorferneuerungsverfahren, die Verkehrsentwicklung (Stichwort Westtangente) und der Infrastrukturausbau (beispielsweise Kindertagesstätten und Spielplatzkonzept). Nicht fehlen dürfen die Wülzburgsanierung (Schwarz: „Ein ganz spannendes Thema“), die Brachflächenentwick-lung (siehe das ehemalige A+B-Gelände und das neue Gesundheitszentrum am Bender-Areal), die Weiterentwicklung der Kultur- und Touristenziele, die Gewerbeflächenentwicklung, der Neubau der Mittel- und die Generalsanierung der Zentralschule und die Stadtentwässerung mit dem Pilotprojekt vierte Reinigungsstufe in der Kläranlage.

Schwarz hat sich stets stark engagiert, vor allem beim ISEK und daraus resultierend zuletzt beim Einstieg ins Stadtmarketing samt dem Thema Stadtlogo. Bei seiner Anstellung war ihm der Aufstieg bis zum Baudirektor (Besoldungsgruppe A15) in Aussicht gestellt worden. Den hat ihm der Stadtrat aber jüngst verweigert, er musste Bauoberrat (A14) bleiben. Und auch in der Stellenausschreibung für den Nachfolger in der Bayerischen Staatszeitung ist nur A14 genannt. Alle anderen Großen Kreisstädte in Bayern besolden ihre Stadtbaumeister mindestens in A15, wissen Insider.

Kaum qualifizierte Bewerber

Um den Titel Regierungsbaumeister – den es so nur in Bayern und Baden-Württemberg gibt – zu erlangen, muss man eine umfangreiche zweijährige Zusatzausbildung durchlaufen. Jährlich werden nur sehr wenige solcher Fachleute für den Städtebau in Bayern ausgebildet, der Freistaat schreibt aber eine entsprechende Befähigung für die Großen Kreisstädte als Untere Bauaufsichtsbehörde vor.

Allzu viele derart qualifizierte Bewerber wird es vermutlich nicht geben. Und so könnte es in Ermangelung eines entsprechend qualifizierten Fachmanns passieren, dass das Thema Stadtentwicklung künftig nicht mehr im notwendigen Maß berücksichtigt wird, sagt ein Branchenkenner.

Schwarz hatte die Weiterentwick-lung Weißenburgs im Ganzen im Blick, seine Ideen und Vorstellungen stießen aber nicht immer auf Gegenliebe und letztlich fehlte ihm persönlich wohl die Wertschätzung seiner Qualifikation.

Wichtig ist dem Stadtbaumeister vor allem, engagierten Mitarbeitern sowie aktiven Bürgern und Unternehmern der Stadt zu danken. Etwa bis Mitte August ist er noch im Bauamt tätig, dann feiert er den Resturlaub und Überstunden ab, bevor er mit seiner Frau nach Baden-Baden geht.

Dort wird er augenscheinlich mit offenen Armen empfangen. „Mir war es wichtig, einen qualifizierten Kollegen im Dezernat zu haben, dem ich zutraue, ein Gefühl für die Stadt zu entwickeln“, zitierte das Badener Tageblatt Bürgermeister Alexander Uhlig nach dem Vorstellungstermin von Schwarz.

