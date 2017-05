Weißenburger Stadtkapelle beeindruckte mit Oper und Pop

WEISSENBURG - Mit einem beeindruckenden Konzert hat die Stadtkapelle Weißenburg ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert. Die zahlreichen Zuhörer im Kulturzentrum Karmeliterkirche würdigten die Leistungen der Musiker unter der Leitung von Michael Leisinger mit lang anhaltendem Applaus.

Boten ein beeindruckendes Jubiläumskonzert: Die Musikerinnen und Musiker der Weißenburger Stadtkapelle erhielten für ihre ausgezeichneten Darbietungen lautstarken Beifall von den über 300 Besuchern im Kulturzentrum Karmeliterkirche. © Rainer Heubeck



„Man schrieb das Jahr 1987: Ganz Mittelfranken hatte Blaskapellen. Nur Weißenburg nicht“, beschrieb Moderator und Musiker Wolfram Obermeyer die Situation vor über 30 Jahren. Das sollte sich noch in diesem Jahr ändern, als der Verein „Jugendkapelle Musikzug Stadt Weißenburg“ von zwölf Mitgliedern ins Leben gerufen wurde. Die ausführliche Chronik mit Rückblick auf die vier Kapellmeister Nikolaus Reinlein, Carol Nagy, Alfred Maderer und seit 2011 Michael Leisinger hat der von Heiko Stefke geführte Verein ins Programmheft gepackt – die Musiker wollten sich nicht in vielen Worten verlieren, sondern ihre Musik sprechen lassen.

Sie boten nahezu die gesamte Bandbreite an Blasmusik auf: Von Medleys mit bekannten Melodien aus Irland oder New York zum Konzertauftakt über moderne Film- und TV-Serienmusik bis hin zu Opern-Ouvertüren, einem Marsch, Schlager, Pop und Dixieland zeigten die Musiker, welch enormes Repertoire sie sich angeeignet haben – und in welch ausgezeichneter Qualität sie dieses zu Gehör bringen. Vor allem mit den beiden weltbekannten italienischen Opern-Auszüge „Nessun Dorma“ von Giacomo Puccini (Arrangement: Robert van Beringen) und die Ouvertüre aus „Nabucco“ von Guiseppe Verdi (Arrangement: Franco Cesarini) wusste das Hauptorchester zu beeindrucken – entsprechend frenetisch fiel der Beifall der über 300 Besucher aus.

Engagiert bei der Sache: Die Musiker des Nachwuchsorchesters zeigten unter ihrem Dirigenten Michael Leisinger, welches Niveau sie sich inzwischen erarbeitet haben. © Rainer Heubeck



Sie bekamen zwischenzeitlich auch Hits von „Queen“ und „ABBA“ oder Filmmusik wie Hawaii Five-O“ oder „Pirates of the Caribbean“ geboten – und zwar vom Nachwuchsorchester. „Captain Leisinger – hisst die Segel“, hatte Moderator Wolfram Obermeyer in seiner humorigen Art gefordert – und das Schiff mit den jüngsten Musikern nahm gehörig Fahrt auf. Die Mädchen und Jungen offenbarten nicht nur ihren im Publikum sitzenden Eltern, welchen Leistungsstand sie mittlerweile erreicht haben. Etliche der „Kleinen“ spielen mittlerweile auch schon im Hauptorchester mit.

Musikalischer Parforce-Ritt

Nach einer Pause ging der musikalische Parforce-Ritt im Kulturzentrum mit dem Reitermarsch des großen Kurfürsten aus der Feder von Cuno Graf von Moltke weiter. „Glücksgefühle“ gab es anschließend mit dem gleichnamigen Werk von Roland Kohler, bevor das Hauptorchester die Blasinstrumente zum großen Finale an die Lippen setzte.

Da gab es ein Medley von Ohrwürmern des verstorbenen Udo Jürgens zu hören, bevor die Musiker die Zuhörer ins „Dixieland on Parade“ in den Süden der Vereinigten Staaten entführten. Zum Abschluss wurde es noch einmal irisch – nicht mit Volksmusik von der grünen Insel, sondern mit dem überaus erfolgreichen „Lord of the Dance“ – freilich ohne Geige und Steptanz, dafür aber nicht weniger mitreißend.

Das Jubiläumskonzert zeigte auch die „Stetigkeit in der Entwicklung“ der Stadtkapelle auf, wie Oberbürgermeister Jürgen Schröppel in seinem Grußwort bemerkte. Das bezog das Stadtoberhaupt nicht nur auf die Zahl von mittlerweile zwei Dutzend Musikerinnen und Musikern, sondern vor allem auf die Qualität, die in den drei Jahrzehnten stetig gesteigert wurde.

Rainer Heubeck