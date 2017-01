Weißenburger Wehr feier heuer 150-Jähriges

WEISSENBURG - Das große Jubiläum zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Weißenburg rückt näher. Für den Festausschuss geht es nun in die Detailplanungen, machte Vereinsvorsitzender Klaus Höhne deutlich.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Die Weißenburger Feuerwehr wirbt bereits intensiv für ihr großes Jubiläum, unter anderem auch mit diesem Banner an der Baustelle der Mittelschule. © Robert Renner



Die Jahreshauptversammlung der Wehr stand bereits ganz im Zeichen des Jubiläums. In fast allen Berichten und Grußworten kam es vor, und Höhne stellte das Programm ausführlich vor. Der erste Höhepunkt wird gleich am Auftaktabend geboten. Im 2000 Mann fassenden Bierzelt von Festwirt Fritz Albrecht aus Suffersheim auf dem Kirchweihplatz wird

am Freitag, 19. Mai, ab 20.00 Uhr die Bigband der Bundeswehr aufspielen.

Die Musiker bieten ein Showprogramm mit breitem Repertoire quer durch die Musikwelt. Für gewöhnlich spielt die Band bei ihren internationalen Auftritten in großen Konzertsälen oder bei Open-Air-Veranstaltungen. Vertraglich sei zwischenzeitlich alles geklärt, berichtete Höhne. Nun gelte es noch Garderobenräume für die 22 Musiker sowie den Dirigenten zu organisieren.

Blaulichttag

Für Samstag, 20. Mai, ist ab 10.00 Uhr ein Blaulichttag geplant. „Zusagen vieler Rettungsorganisationen liegen bereits vor, berichtete Höhne, demzufolge die Veranstaltung „Familien ansprechen soll“. Es wird Einsatzübungen und Vorführungen der verschiedenen Rettungsorganisationen geben. Und natürlich will man sich der Nachwuchsförderung und -werbung widmen.

Parallel dazu findet der Zieleinlauf des Landkreislaufes am benachbarten Kreissportgelände statt. Um 16.00 Uhr schließt sich die Siegerehrung im Festzelt der Feuerwehr an. In diesem wird abends dann die beliebte Showband „Dirndlknacker“ für Stimmung sorgen.

Am Sonntag, 21. Mai, findet anlässlich des Jubiläums der mittelfränkische Bezirksfeuerwehrtag in Weißenburg statt, zu dem es einen großen Festzug und eine Leistungsschau geben wird. Bei dieser sollen sämtliche Normfahrzeuge vom Tragkraftspritzenanhänger bis zum Schwerlastkran gezeigt werden. Aber auch Sonderfahrzeuge sind angefragt. Unter anderem unterstützt möglicherweise die Bundeswehr mit entsprechendem Gerät die ABC-Komponente des Landkreises.

Um 10.00 Uhr wird der Bezirksfeuerwehrtag eröffnet. Die Einladungen an alle Wehren im Landkreis sowie alle mittelfränkischen Kreisbrandräte sind bereits rausgegangen, berichtete Höhne. Um 13.00 Uhr beginnt der große Festzug durch die Stadt. Es schließen sich der Fahneneinzug im Bierzelt und Festreden an. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat sein Kommen ab 15.00 Uhr zugesagt. Für die Musik sorgt die Feuerwehr­kapelle Langenaltheim, die mit derartigen Jubiläen und Fahneneinzügen Erfahrung hat. Zum Festausklangam Sonntag musiziert dann ab 18.00 Uhr die Oktoberfestkapelle „Skandal aus Bayern“.

Für die breite Öffentlichkeit

Der Bezirksfeuerwehrtag sei „nicht nur für Uniformträger, sondern für die breite Öffentlichkeit gedacht“, unterstrich der Vorsitzende und versicherte: „Es wird für jeden etwas dabei sein.“ So ist auch an die jüngsten Festbesucher gedacht, für die es einen kleinen Vergnügungspark unter anderem mit einem Karussell der Familie Weis aus Stirn geben wird.

Schirmherr des gesamten Jubiläums ist übrigens Oberbürgermeister Jürgen Schröppel. „Ich bin mir sicher, dass wir dieses in dieser Form noch nicht dagewesene große Event erfolgreich zum Abschluss bringen“, gab sich der Vorsitzende vor den Feuerwehrleuten zuversichtlich.

Robert Renner