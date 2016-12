Weißenburger Weihnachtsbrauchtum der bluesigen Art

„Fat Subbies Bloozeweek“ spielte im Jugendzentrum - vor 50 Minuten

WEISSENBURG - Brauchtum ist doch was Schönes: Es verleiht Struktur und Sicherheit. Weihnachtsbräuche, die sind auch so eine Sache, und in Weißenburg gibt es einen ganz besonderen: „Fat Subbies Bloozeweek“ nämlich, die am ersten Weih­nachtsfeiertag traditionell den Blues sprechen lassen. Am Sonntagabend war es also wieder so weit, nach Völlerei mit Plätzchen und Gänsebraten lud im Weißenburger Jugendzentrum Frontman Peter „Subbie“ Hümmer die treuen Fans zum „Verdauungstänzchen“ ein.

Eine schöne Tradition: Peter „Subbie“ Hümmer und seine musikalischen Mitstreiter rockten am ersten Weihnachtsfeiertag das Weißenburger Jugendzentrum. © Struller



Er selbst war zuvor eher auf die Bühne gestolpert als getanzt, hat sich dabei aber „nur einen Finger gebrochen“, wie er augenzwinkernd anmerkte. Jedenfalls, zum kernigen Bluesriff lässt sich allemal besser tanzen als zu besinnlichen Chören oder zum trutschigen „Last Christmas“ des über Weihnachten verstorbenen George Michael. Wobei: Eine kleine Reminiszenz an das Fest der Liebe konnte sich auch Hümmer nicht verkneifen und entlockte seinem Instrument ein jammerndes „Stille Nacht“, bevor es mit Hambone Willie New­berns „Rollin’ and tumblin’“ gleich in die Vollen ging.

Unterstützt wurde Subbie wie im­mer von Dieter Schreiber am Bass, der das eine oder andere hörbare Solo erklingen ließ, von Michl Hettmer, der die Drums bearbeitete, und von Hannes Gerber, der an den unverkennbaren Blues Harps die Vierercombo erst komplett macht. Nimmermüde bis tief in die Nacht haben „Fat Subbies“ ge­gen die weihnachtliche Betulichkeit gearbeitet – erfolgreich, so wie jedes Jahr.

Zu Beginn drückt sich das Publikum immer noch schüchtern in die Ecke oder versinkt in den Sitzgelegenheiten, aber mit der Zeit geht der Rhythmus in die Beine, und irgendwann drängt sich das Volk zu Songs wie „Lord on the Highway“ von Joe Ely oder „You don’t love me“ der Allman Brothers Band vor der Bühne.

Barbara Struller