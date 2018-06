Weitere Bodenproben gefordert

Am Weißenburger Segelflugplatz - vor 13 Minuten

WEISSENBURG - Der Segelflugverein (SFV) Weißenburg darf an der Verlängerung seiner Start- und Lan­debahn noch immer nicht weiterbauen. Das Wasserwirtschaftsamt Ansbach will zehn weitere Bodenproben haben. Das dürfte das Bauvorhaben für den Rest des Jahres stoppen.

Macht Ärger: Die Verlängerung der Start- und Landebahn am Flugplatz nahe der Wülzburg ist für den Segelflugverein „sehr unerfreulich“, sagt Vorsitzender Gerd Wilfert. Nun muss der Verein weitere Bodenproben veranlassen. © WT



Macht Ärger: Die Verlängerung der Start- und Landebahn am Flugplatz nahe der Wülzburg ist für den Segelflugverein „sehr unerfreulich“, sagt Vorsitzender Gerd Wilfert. Nun muss der Verein weitere Bodenproben veranlassen. Foto: WT



Der Segelflugverein will seine Rollbahn von 580 auf 800 Meter verlängern, um den verschärften Auflagen des Luftamtes Nordbayern gerecht zu werden und um die Sicherheit zu erhöhen. Außerdem kann der Verein mit einer längeren Bahn mehr Windenstarts durchführen, was leiser ist als der Flugzeugschleppstart.

Es wurde Wald gerodet und dann wurde über mehrere Monate hinweg von einem Weißenburger Bauunternehmer aufgefüllt: eine Fläche von gut 1 000 Quadratmetern auf eine Höhe von bis zu sechs Metern. Die Hauptfrage ist, welches Material verwendet worden ist. Weil es sich um Karstgebiet handelt und eine Beeinträchtigung des Grundwassers gut möglich ist, darf dort nur völlig unbedenkliches Z0-Material landen.

Weil es keinen Nachweis gab, ob das aufgefüllte Erdreich wirklich völlig unbedenklich ist, verhängte die Stadt Weißenburg im Februar einen Baustopp und ordnete in Absprache mit den Fachbehörden nachträgliche Bodenuntersuchungen an. An fünf Stellen wurde Material entnommen und untersucht. Das Endergebnis des 90-seitigen Gutachtens: Vier Proben wa­ren völlig in Ordnung, an einer Stelle gab es geringe Rückstande von PAK (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe). PAKs können in unterschiedlichster Form auftreten und gesundheitsschädlich sein – bekannt ist es in Form von Naphthalin.

„Mir hat das der Gutachter so erklärt: Die Konzentration war so gering, wie wenn jemand eine Zigarettenkippe auf einen Acker wirft“, sagt Gerd Wilfert, der Vorsitzende des Segelflugvereins. Er sieht die gesamte Entwicklung als „sehr unerfreulich“ an. Und auch wenn der Zigaretten­vergleich sehr harmlos klingt: Das Wasserwirtschaftsamt hat klargestellt, dass es zehn weitere Probeschürfen braucht.

Die Stadt Weißenburg hatte keinen Grund, diese Einschätzung anzuzweifeln, und gab das an den Verein weiter. Dort sicherte man auch zu, das umgehend erledigen zu lassen, berichtete Weißenburgs Rechtsamtsleiter Heiko Stefke gegenüber unserer Zeitung. Er lobte ausdrücklich die Kooperation der Vereinsführung: „Das läuft einwandfrei.“

Erst mal auf Eis

Vermutlich Mitte Juli wird der Bagger erneut anrücken. Bis die Ergebnisse vorliegen und in ein neues Gutachten gepackt sind, vergehen weitere Wochen. Und dann müssen sich nochmals die Fachbehörden äußern. Sollte das Material nicht den Z0-Kriterien entsprechen, muss es zumindest teilweise wieder ausgebaut werden. Ist alles in Ordnung, kann der Verein ei­nen Bauantrag für das Aufschütten stellen. Dann kann der bisher schon vorgenommene Teil nachträglich genehmigt werden.

Doch die Behördenprozesse kosten natürlich Zeit. Stefke geht deshalb nicht davon aus, dass die Aufschüttung heuer noch weiter wachsen kann. Denn der Verein will nicht nur noch eine abschließende Humusschicht aufbringen und bepflanzen, sondern auch die geschaffene Erdzunge noch ein wenig verbreitern, erläuterte Wilfert. Diese zusätzliche Fläche ist als Parkplatz für bis zu 50 Flugzeuge gedacht, wenn eine größere Meisterschaft auf dem Areal an der Wülzburg stattfindet. Wilfert: „Im Moment dürften wir beispielsweise eine Deutsche Meisterschaft gar nicht ausrichten, weil wir die Auflagen nicht erfüllen.“

Der SFV hatte sich das Auffüllen nicht eigens genehmigen lassen und das mit der Privilegierung von Flugplätzen in der Bauordnung begründet. „Das hat mir die Oberste Baubehörde sogar noch mal schriftlich bestätigt“, betonte Wilfert gegenüber dem Weißenburger Tagblatt. Die Stadt Weißenburg hingegen verweist darauf, dass nach dem Baurecht für eine Aufschüttung auf einer Fläche von mehr als 500 Quadratmetern und bei einem Höhenunterschied von mehr als zwei Metern eine Baugenehmigung erforderlich ist.

Letztlich ist diese Frage aber tatsächlich gar nicht so entscheidend. Denn so oder so muss eben der Nachweis erbracht werden, dass wirklich ausnahmslos Z0-Material verbaut wurde. Und dazu hätte jede Lkw-Fuhre erst beprobt werden müssen. Das hat die beauftragte Baufirma un­terlassen. Deshalb ist nun mit den Schürfen nachträglich die Unbedenklichkeit nachzuweisen. Diese Untersuchungen muss übrigens die Baufirma bezahlen und nicht der SFV.

Spaziergänger berichteten zudem, dass sie auch Bauschutt aus der Erde herausschauen sahen. Ob das die Baufirma dorthin gebracht hat oder ob

jemand anderes eine günstige Gelegenheit witterte, um Bauschutt loszuwerden, lässt sich im Nachhinein nicht mehr sagen. Soweit entsprechendes Material sichtbar war, ist es inzwischen wieder entfernt.



Robert Maurer