Weltbild schließt in Weißenburg

Verhandlungen über Mietvertrag scheiterten wohl - vor 37 Minuten

WEISSENBURG - Nach mehr als 20 Jahren schließt die Weltbild- Filiale in Weißenburg am 12. Januar. Das hat das Augsburger Unternehmen ihren langjährigen Kunden mit einem großen Plakat im Schaufenster mit­geteilt. Die offizielle Stellungnahme von Weltbild fiel knapp aus.

In gut einer Woche ist Schluss: Am 12. Januar schließt die Weltbild-Filiale in der Luitpoldstraße in Weißenburg nach 20 Jahren ihre Tore. Die Entscheidung kam überraschend. Hintergrund sind offenbar gescheiterte Mietverhandlungen und gesunkene ­Umsätze. © Jan Stephan



Nach Informationen unserer Zeitung war der Mietvertrag von Weltbild ausgelaufen und das Unternehmen konnte mit dem Besitzer des Gebäudes keine Einigkeit über einen neuen Vertrag erzielen. Damit wird in wenigen Tagen die Weltbild-Geschichte in Weißenburg enden, die 1997 begann. Weißenburg war somit nach Landsberg und Fürth einer der ältesten Filial­standorte der Verlagsgruppe, die bis vor wenigen Jahren zu 100 Prozent der römisch-katholischen Kirche gehörte. Die Filiale überlebte auch die Pleite, die 2014 bundesweit Schlagzeilen machte und in deren Folge etliche Standorte wie etwa in Ansbach geschlossen wurden. Weißenburg wurde Teil des neuen Weltbild-Konzerns

unter Führung der privaten Droege International Group.

Wachstum ohne Weißenburg

Zuletzt gab es positive Meldungen. Bereits 2016 gelang wieder ein positiver Jahresabschluss und bei der Pressemitteilung zur Bilanz 2018 verkündete die Unternehmensleitung noch, dass man 2019 in Wachstum inves­tieren wolle. Für die Weißenburger Filiale gilt das nicht. Offensichtlich wollte man in Augsburg nicht mehr Geld für eine höhere Miete in die Hand nehmen. Mit dem Ende in Weißenburg ist auch für die zuletzt nur noch drei Angestellten des Ladens Schluss.

Bettina Balz, die nur ein paar Meter die Luitpoldstraße aufwärts die Buchhandlung Stoll betreibt, sieht das Ende von Weltbild mit gemischten Gefühlen. „Es ist immer ein Verlust, wenn ein solcher Laden schließt, der Kaufkraft in die Innenstadt gebracht hat. Ich hoffe, dass die Weltbild-Kunden nun den Weg in die beiden in der Innenstadt verbliebenen Buchhandlungen finden“, so Balz. Wichtig sei für das Weißenburger Zentrum, dass sich in der ehemaligen Weltbild-Filiale ein Laden niederlasse, der Menschen und Kaufkraft in die Innenstadt bringe. „Es muss vielleicht nicht unbedingt wieder ein Bäcker oder Metzger sein“, setzte sie noch hinzu.

Auf Anfrage unserer Zeitung äußerte sich der Konzern nach mehrfachem Nachhaken schließlich mit einigen dünnen Standard-Zeilen zu Wort. „Wir bedauern die Schließung sehr, denn wir wissen, dass wir viele treue Kunden in Weißenburg in den ver­gangenen Jahren gewonnen haben“, heißt es darin. „Leider haben sich die Umsätze rückläufig entwickelt, sodass wir zu diesem Schritt gezwungen waren.“ Leicht skurril wirkt der

Hinweis in der Mitteilung, dass man „weiterhin auf der Suche nach attraktiven Standorten“ für Weltbild-Filialen sei.

Mit dem Abschied von Weltbild wird immerhin einer der attraktivsten Ladenstandorte Weißenburgs frei. An der Kreuzung von Luitpoldstraße, Marktplatz und Rosenstraße herrscht hohe Frequenz und der Laden ist von allen Seite gut sichtbar. Welcher Nachfolger sich hier für Weltbild findet, wird für die ganze Innenstadt von einigem Interesse sein.

Jan Stephan