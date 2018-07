Weltmeister am Brombachsee unterwegs

Florian Gruber bekam Besuch aus den USA - vor 1 Stunde

ABSBERG - Die Formula Kite Europameisterschaft 2018 in Warnemünde verlief für Kitesurfer Florian Gruber nicht ganz nach Wunsch. Nun stehen zwei Weltmeisterschaften für den 24-Jährigen vom Altmühltal-Segelclub in Muhr am See an. In den letzten Tagen waren Florian Gruber und sein Vater Erwin allerdings zunächst einmal als Gastgeber gefordert: Die zweimalige Kitesurf-Weltmeisterin Daniela Moroz aus den USA war im Fränkischen Seenland zu Gast.

Eine entspannte Runde mit dem Stand-Up-Paddle vor der Badehalbinsel am Kleinen Brombachsee: Die beiden Kitesurf-Weltmeister und Markenkollegen Daniela Moroz aus den USA und Florian Gruber aus Muhr. © Mathias Hochreuther



Das Wetter war für Surfer Anfang der Woche im Seenland nicht gerade das beste. Regen, Gewitter, relativ we­nig Wind – Florian Gruber und Daniela Moroz durften nach ihrer Rück­kehr aus Warnemünde auf dem ehemaligen Bauernhof der Grubers im Muhrer Ortsteil Wehlenberg im Fränkischen Seenland etwas durchschnaufen. Die beiden Kitesurfer, die den gleichen Ausrüster haben, traten zu­vor an der Ostsee bei der im Rahmen der Warnemünder Woche stattfindenden Formula Kite Europameisterschaft an.

Für die 17-jährige US-Amerikanerin Moroz endete das Rennen bei den Damen bei ihrem ersten Deutschland-Besuch wie nahezu immer in der jüngeren Vergangenheit: mit einem Sieg. „Sie würde bei den Männern unter die Top 15 fahren“, sagt Florian Gruber anerkennend über die zweimalige Weltmeisterin aus San Francisco, die den Beweis vor Kurzem im Rahmen der Wettbewerbe um die Deutsche Meisterschaft auf Usedom angetreten hatte. In der Gesamtwertung – also Männer und Frauen – fuhr Moroz auf Rang drei, lediglich die beiden Männer Maks Zakowski und eben Florian Gruber waren schneller.

In Warnemünde bei der EM reichte es für Gruber vergangene Woche – im Gegensatz zu Daniela Moroz – nicht zu einem Platz in den vorderen Regionen. Mit Platz zehn hatte er zwar die Pflicht erfüllt, das Wunschziel, einen Platz unter den ersten fünf, allerdings verpasst. „Es waren viele Top-Starter dabei, das Level war sehr hoch, die Abstände zwischen den einzelnen Fahrern knapp“, sagt Gruber über den Wettbewerb, den das britische Brüderpaar Guy (1.) und Oliver Bridge vor dem Franzosen Axel Mazela gewann.

Bester Deutscher

Um ganz vorne reinzufahren, hätte Florian Gruber etwas mehr Glück und auch mehr Rennen gebraucht. Der 24-Jährige konnte sich zwar dennoch für den „Goldlauf“ (also das Finale) qualifizieren, hatte allerdings schon einiges an Rückstand aus der Vorrunde im Gepäck. Am Ende wurde Gruber als bester Deutscher – und ältester Starter in der Top-Gruppe – Zehnter. „Hat schon gepasst“, bilanzierte Gruber, der bereits die nächsten Wettkämpfe im Blick hat.

Am Wochenende tritt er die Fahrt nach Kalabrien an, in Süditalien steht ab Dienstag die Weltmeisterschaft mit dem Twin-Tip-Board an. Jenem Brett also, das einem Snowboard ähnelt. Dort ist Gruber Titelverteidiger. Zwar ist Twin Tip nicht seine Spezialdis­ziplin, weshalb er sie auch nicht übermäßig trainiert hat. Im Gegensatz zu einigen jüngeren Konkurrenten, die der an der Ansbacher Hochschule studierende und in der Surfschule seines Vaters Erwin in Absberg arbeitende Gruber in Italien erwartet. „Aber kampflos will ich meinen Titel nicht abgeben.“ Parallel zu den Wettkämpfen will Gruber auch mit dem Foil-Board trainieren und in seiner Spe­zialdisziplin auch neues Material tes­ten. Denn am 4. August beginnt im dänischen Aarhus die Weltmeisterschaft.

Und dort gilt für Florian Gruber die gleiche Prämisse wie immer: Ein Platz unter den ersten fünf ist das Ziel, eine Top-Ten-Platzierung Pflicht. Für Titelverteidigerin und „Seenland-Urlauberin“ Daniela Moroz gelten da andere Vorgaben.

Mathias Hochreuther