Weniger ist manchmal mehr

WEISSENBURG - Die Initiative „Slow Food Altmühlfranken“ wünscht sich zum bevorstehenden Jahreswechsel mehr Mitverantwortung und Respekt gegenüber empfindsamen Menschen und vor allem gegenüber unseren weitgehend hilflosen Haustieren, wenn in einem Rausch von wenigen Minuten ein extrem lautes Feuerwerk abgefa­ckelt werden soll, um damit angeblich das neue Jahr zu begrüßen. Es sind neben der Lärmkulisse vor allem die entstehenden schadstoffbelasteten Müllreste und insbesondere die extremen und flächenhaft wirkenden Feinstaubbelastungen, die zu einem Umdenken bei der aus ihrer Sicht „wenig sinnvollen Angewohnheit“ führen müssten.

Würde sich einen ruhigen und schadstoffarmen Jahreswechsel wünschen: Dieter Popp, der Sprecher der Initiative Slow Food Altmühlfranken. Foto: Archiv



Aber nicht nur lärmempfindliche Menschen und gestresste Tiere in den Ställen müssten alljährlich am Jahreswechsel leiden. Auch für viele Wildtiere stelle die Böllerei eine völlig unnatürliche Ausnahmesituation dar. Etliche Tiere werden aus ihrem Winterschlaf gerissen, andere fliehen vor diesem als bedrohlich empfundenen Szenario, und dies kostet sie wertvolle Energiereserven, die in dieser kalten Jahreszeit nur sehr schwer wieder kompensiert werden können.

In einer Zeit, in der sich die Gesellschaft zu Recht über die verkehrsbedingte Lärmbelastung oder die überproportional ansteigenden Feinstaubwerte echauffiert und der Unmut über das durch die Industrie verursachte Diesel- und damit Luftschadstoffproblem wächst, fehlt jedes Verständnis dafür, dass aus reiner Spaßsucht ein Mantel des Schweigens über diese unverantwortliche Angewohnheit gelegt wird, erläutert Dieter Popp für Slow Food Altmühlfranken. Mit rund 5 000 Tonnen Feinstaub werde regelmäßig in der Silvesternacht die Jahresspitze der Feinstaubbelastungen gemessen: „Dies sind 17 Prozent der jährlichen durch den gesamten Verkehr in Deutschland erzeugten Feinstaubmenge!“

Dabei gehe es gar nicht darum, den Menschen die Freude am Jahreswechsel zu nehmen. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen auf das Tierwohl und eine artgerechte Tierhaltung achten wollen, müsse es anachronis­tisch anmuten, wenn wegen einer minutenkurzen Effekthascherei ein vermeidbarer Stress für Tiere unverantwortlich in Kauf genommen werde.

Es ist Popp zufolge ebenfalls kaum nachvollziehbar, dass ein nicht unerheblicher Teil der Gesellschaft nach diesem zweifelhaften Privatvergnügen die schadstoffbelasteten Feuerwerksreste dann der Entsorgung durch die Allgemeinheit – und damit zu Kosten aller – überlässt. Denn viele würden oftmals ihre Feuerwerkskörperreste einfach liegen lassen, obwohl sie zur Beseitigung eigentlich verpflichtet wären. Alleine die Einschwemmungen dieser hochproblematischen Stoffe in die Kanalisation können nach einer verregneten Nacht zu erheblichen Abwasserentsorgungsproblemen führen, wenn die Entsorgung nicht unverzüglich erfolge.

Eine Alternative zu den vielen kleinen und privaten Feuerwerken könnten zentrale Feuerwerke sein, wie es zum Beispiel in unserem Raum die Stadt Spalt, die hier ein Pionier war, anbietet. Zugunsten des öffentlichen Feuerwerks wird in der Hopfenstadt auf private Feuerwerke verzichtet. Einen Schritt weiter gingen Kommunen, die Laser-Shows organisieren, um das Lärm- und Sondermüll-Problem ganz auszuschließen.

Es gehe Popp zufolge nicht darum, dieses mit viel Tradition und Mystik verbundene Datum des Jahreswechsels ganz zu entzaubern. Es gehe einfach und schlicht nur darum, dass jene tief verwurzelte Gewohnheit mit mehr Vernunft und Respekt gegenüber allen Mitgeschöpfen erfolge: „Es wäre wünschenswert, wenn auch die Politik an diese Einsicht in unserer manchmal sehr egozentrischen Gesellschaft appelliert. Auch dann, wenn dies scheinbar noch nicht dem Mainstream entspricht!“ In dem Sinne wünsche Slow Food Altmühlfranken einen gu­ten Jahresbeginn 2019.