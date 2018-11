Wenn die Polizisten blasen …

Das Polizeiorchester Bayern kommt nach WUG

WEISSENBURG - Elf Benefizkonzerte für die Hilfsaktion Sternstunden gibt jetzt das Polizeiorchester Bayern. In jedem Gebiet der elf bayerischen Polizeipräsidien jeweils eines. Und das mittelfränkische geht in diesem Jahr nach Weißenburg in die Karmeliterkirche, wo man Ende November den 45 studierten Musikern in Uniform zuhören darf. Die Stadt Weißenburg hat sich als Veranstalter zur Verfügung gestellt, um so dazu beizutragen, dass möglichst viel Geld für die Sternstunden zusammenkommt.

Die musikalische Bandbreite des Orchesters reicht von Ouvertüren und Märschen bis zu Arrangements der Jazz- und Filmmusik. Unter der Leitung des Generalmusikdirektors Prof. Johann Mösenbichler werden sowohl klassische als auch moderne Werke von Gioachino Rossini bis Leonard Bernstein gespielt. „Wir präsentieren unseren Konzertbesuchern ein abwechslungsreiches Programm mit virtuosen solistischen Darbietungen“, erklärt Mösenbichler.

Als Hauptwerk steht Of Sailors and Whales von W. Francis McBeth auf dem Programm. Der zeitgenössische US-amerikanische Komponist widmet dieses eindrucksvolle Werk in fünf Sätzen dem berühmten Roman Moby Dick.

Das Polizeiorchester Bayern kommt nach weißenburg © Tobias Epp



Das Polizeiorchester Bayern kommt nach weißenburg Foto: Tobias Epp



Sternstunden übernimmt seit 25 Jahren Verantwortung für kranke, behinderte und in Not geratene Kinder und ist vom Bayerischen Rundfunk ins Leben gerufen worden. Seit der Gründung 1993 konnte man rund 235 Millionen Euro an Spenden sammeln.

Freitag, 30. November, 19.30 Uhr, Karmeliterkirche, Weißenburg

