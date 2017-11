Werbung fürs Leben in Altmühlfranken

WEISSENBURG - „Ankommen. Wohlfühlen. Bleiben.“ So lautet der Dreiklang der neuen Imagebroschüre für Altmühlfranken, die der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen herausgegeben hat. Das 32-seitige Hochglanzheft, das im Verlag Braun & Elbel in Weißenburg gedruckt wurde, will vor allem zwei Dinge: Lust auf die Region und Altmühlfranken noch bekannter machen.

Sind mit dem Ergebnis zufrieden: Landrat Gerhard Wägemann (re.) und Regionalmanager Andreas Scharrer präsentierten die neue Imagebroschüre für den Landkreis nun den Medienvertretern. Foto: Markus Steiner



„In unserem Landkreis wird viel geboten – schauen Sie sich auf den nächs­ten Seiten um, Sie werden staunen!“, verspricht Landrat Gerhard Wägemann im Vorwort der Broschüre, die er jetzt gemeinsam mit Regional­manager Andreas Scharrer Medienvertretern vorgestellt hat, und die eine Ergänzung zum bereits vorhandenen Heft „Starker Standort Altmühlfranken“ sein will, die sich primär an Unternehmen, Fachkräfte und Inves­toren richtete.

Die neue Image-Broschüre will sich Wägemann zufolge vor allem an Menschen richten, die Altmühlfranken entdecken und kennenlernen wollen. Im Idealfall soll ihnen Lust gemacht werden, in Altmühlfranken und damit im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen „zu leben, zu wohnen und zu arbeiten.“

Reich bebildert

Der Bogen der reich bebilderten Broschüre (insgesamt 64 Fotos) spannt sich von den Gewässern des Fränkischen Seenlands über den Naturpark Altmühltal, stellt regionale Produkte, das kulturelle Angebot, Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen vor. Wägemann: „Und natürlich wurde nicht vergessen, dass wir in Altmühlfranken auch gerne feiern.“ Deshalb wurden auch die zahlreichen Kirchweihen und Sportveranstaltungen nicht vergessen.

Was in der neuen Standort-Broschüre hervorgehoben wird: Das Leben im Landkreis ist nicht nur schön, sondern auch erschwinglich. So sind unter anderem die aktuellen Baulandpreise der Region auf einer Grafik aufgeführt. Die gute Infrastruktur, die es auch im Bildungs- und Gesundheitssektor gebe, und das Motto „Ankommen. Wohlfühlen. Bleiben“ wollen dazu einladen, sich einmal näher mit der Region Altmühlfranken auseinanderzusetzen: „Die Bilder sollen Lust erzeugen, sich auch im realen Leben auf eine Erlebnistour durch Altmühlfranken zu machen.“

Ganz bewusst wurde bei den Fotos, die überwiegend Amateure kostenlos zur Verfügung gestellt haben, auf eine Beschreibung verzichtet, wie Regionalmanager Andreas Scharrer erklärte: „Wir wollten das Bilderlebnis nicht beeinträchtigen.“ Aus diesem Grund wurde ein ausführliches Bildverzeichnis im Internet hinterlegt, das jedes Motiv samt Urheber nennt. Dort gibt es unter www.altmuehlfranken.de/imagebroschuere auch einen Online-Blätter-Katalog und demnächst sogar eine englischsprachige Version. Neben statistischen Kennzahlen (Fläche, Einwohner, Baulandpreise und vielem mehr) ist in der Broschüre auch eine DIN-A3-Karte enthalten, die touristische Informationen wie Freibäder, Hallenbäder und Touristeninfos auf­listet.

Zudem kommen neue echte „Altmühlfranken“ zu Wort, die in kurzen Zitaten (sogenannten „Testimonials“) erklären, warum sie gerne in Altmühlfranken leben. Bei der Auswahl der Menschen wurde darauf geachtet, dass Familien, Senioren, aber auch junge Menschen zu Wort kommen. Wie zum Beispiel eine junge Studentin, die folgendes Zitat über Altmühlfranken beisteuert: „Jura ist nicht nur ein Studium, sondern auch eine Landschaft in Altmühlfranken.“

Landrat Wägemann ist mit dem Ergebnis der neuen Imagebroschüre, die die „Studios Höttingen“ (Gestaltung und Konzept) und Bianca Pauler (Texte) realisiert haben, überaus zufrieden. „Die Broschüre ist ihr Geld auf jeden Fall wert“, glaubt Wägemann. Zumal das Werbemittel vom Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und Landesentwicklung mit 80 Prozent der entstandenen Kosten gefördert wird, und somit nur rund 6000 Euro am Landkreis hängenbleiben. Der Landrat berichtete, dass das Werbemittel auch auf der gerade laufenden „Consumenta“ in Nürnberg erstmalig eingesetzt werde und bes­tens ankomme. Regionalmanager Scharrer dankte allen Beteiligten „für die tolle Teamleistung“.

Die neue Imagebroschüre ist bei allen Gemeinden und Touristbüros erhältlich und soll auch an die Firmen im Landkreis gehen.

Markus Steiner