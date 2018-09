Wettelsheim erwartet Dinkelsbühl, Weißenburg muss nach Freystadt

SVW spielt am Samstag um 16 Uhr zu Hause, der TSV 1860 am Sonntag um 15 Uhr auswärts - vor 28 Minuten

WEISSENBURG - Wettelsheim am Samstag zu Hause gegen Dinkelsbühl und Weißenburg am Sonntag auswärts in Freystadt – das sind die bevorstehenden Aufgaben für die beiden heimischen Fußball-Bezirksligisten. Die Süd-Gruppe geht an diesem Wochenende mit einem dicht gedrängten Feld in den neunten Spieltag – Platz drei und Rang 14 trennen nur vier Punkte.

Erfolgreiches Duo: Tobias Grimm und Larissa Auernhammer können beim SV Wettelsheim mit dem Saisonverlauf sehr zufrieden sein. Grimm dürfte der einzige Coach der Region sein, der eine Co-Trainerin an seiner Seite hat. © Uwe Mühling



Erfolgreiches Duo: Tobias Grimm und Larissa Auernhammer können beim SV Wettelsheim mit dem Saisonverlauf sehr zufrieden sein. Grimm dürfte der einzige Coach der Region sein, der eine Co-Trainerin an seiner Seite hat. Foto: Uwe Mühling



Der SV Wettelsheim ist aktuell der schärfste Verfolger des Führungsduos – drei Punkte fehlen auf Woffenbach (17), nur einer auf Burgfarrnbach (15). Dennoch sieht SVW-Trainer Tobias Grimm die bislang erreichten 14 Zähler seiner Mannschaft als Punkte für den Klassenerhalt. „Auch intern ist das klipp und klar unser Ziel“, unterstreicht der Coach und fügt hinzu: „Klar sieht die Tabelle schön aus, aber wir fangen jetzt keine Träumereien an, sondern wollen schnellstmöglich unsere Punkte für den Klassenerhalt sammeln.“

Angesichts der dicht gestaffelten Liga weiß Grimm, dass es schnell auch mal nach unten gehen kann. Das Heimspiel am heutigen Samstag (16 Uhr am Hirschfeldweg) ist ein gutes Beispiel, denn der SV Sportfreunde Dinkelsbühl, der aktuell elf Punkte hat, könnte bei einem Auswärtssieg mit den Wettelsheimern gleichziehen. Tobias Grimm hält den Aufsteiger und Ex-Landesligisten „für den nächsten schweren Brocken“, der nach seinen jüngsten Zu-Null-Niederlagen nun in Wettelsheim wieder in die Erfolgsspur kommen will. „Dinkelsbühl ist voll im Soll, hat viele Spieler mit Bezirksliga- und Landesliga-Erfahrung. Wir freuen uns, erstmals gegen diesen Gegner anzutreten und wollen natürlich weiter punkten“, sagt der Wettelsheimer Coach, der mit seiner Truppe schon das sechste Heimspiel hat. Michael Berthold wird nach seinem Urlaub in den Kader zurückkehren, dafür fehlt diesmal Torjäger Julian Dürnberger (ebenfalls Urlaub). Ihn muss der Trainer ebenso ersetzen wie die verletzten Tobias Krois, Antonio Enser und Danny Schupp, bei denen sich aber zumindest teilweise ein Comeback abzeichnet.

Der geplante Wettelsheimer Kader: Zwahr, Riehl, Baumann, Matthias Müller, Simon Hüttinger, Stoll, Halbmeyer, Bunz, Zischler, Döbler, Rasch, Michael Berthold, Werner, Felix Neubauer, Simon Renner, Roßkopf, Bürlein, Obel.

Nicht so erfolgreich wie in Wettelsheim ist es bislang beim TSV 1860 Weißenburg gelaufen – gerade die 0:3-Heimpleite vorigen Samstag gegen den STV Deutenbach hat richtig wehgetan. „Ich war da schon sehr genervt“, gibt Trainer Markus Vierke zu und schiebt augenzwinkernd hinterher, dass seine Schüler nicht darunter leiden mussten – für den Lehrer hat diese Woche an der Weißenburger Mit­telschule wieder die Arbeit begonnen. Seine Mannschaft bekam hingegen schon deutliche Worte zu hören. Vier­ke: „Klar sind die Jungs total engagiert, aber letztlich sind wir selber schuld, wenn wir dem Gegner die Tore auflegen und es ihm insgesamt einfach zu leicht machen.“

Hinzu kam gegen Deutenbach, dass die Weißenburger aus viel Ballbesitz zu wenig machten und nur selten richtig gefährlich wurden. „Vor dem Tor war letztlich Ebbe“, stellt Vierke nach der dritten Heimniederlage fest. „Es tut uns leid – schade, dass wir derzeit zu Hause dieses Bild abgeben.“ Der Coach und seine Mannschaft hoffen, dass es am morgigen Sonntag auswärts beim TSV Freystadt wieder besser läuft. Der letztjährige Aufsteiger konnte vergangene Saison zweimal klar besiegt werden.

Allerdings schätzt Markus Vierke die Oberpfälzer diese Saison deutlich stärker ein. „Sie haben dazugelernt, wie man in dieser Liga spielen muss – nämlich stabil stehen und wenig zulassen.“ Die bisherigen Freystädter Ergebnisse bestätigen das. Sieben ihrer elf Punkte haben sie zu Hause geholt und dabei unter anderem die TSG Roth geschlagen. Der TSV 1860 Weißenburg hingegen hat sieben seiner zehn Zähler auswärts eingefahren und hofft, dass er am Sonntag ab 15 Uhr an diese Serie anknüpfen kann.

Von seinem Mannschaft fordert Trainer Markus Vierke eine stabile Defensive, volle Konzentration und er hofft zudem auf mehr Cleverness.

Personell gibt es für den Coach wieder ein paar Optionen mehr, denn Jonas Ochsenkiel steht nach seiner Verletzungspause wieder zur Verfügung und die Urlauber Claudiu Pienar und Zijad Eco sind zurück. Im Tor wird ab sofort wieder Johannes Uhl stehen. Fraglich ist der Einsatz von Max Pfann (erkrank). Tim Lotter fällt nach seiner Schulterverletzung vom Deutenbach-Spiel vorerst aus.

Der geplante TSV-1860-Kader: Uhl, Leibhard, Weichselbaum, Schwenke, Strobel, Lehner, Weglöhner, Robin Renner, Jäger, Reile, Eitel, Pfann (?), Ochsenkiel, Eco, Maik Wnendt.

Uwe Mühling