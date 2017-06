Über Wettelsheim scheint der Heilige (Fußball-)Geist zu schweben: Wie schon vor zwei Jahren so machte die Mannschaft des SVW erneut an Pfingsten eine Meisterschaft perfekt – diesmal in der Kreisliga Süd – und feierte samt seinem Anhang den zweiten Bezirksliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte. Rund 450 Zuschauer erlebten das abschließende 0:0 gegen den TSV Heideck, das zum Titel reichte. Danach gab es kein Halten mehr. © Bastian Mühling