Wettelsheim Richtung Bezirksliga – Stopfenheim Richtung Kreisklasse

WETTELSHEIM - Am viertletzten Spieltag der Saison hat der SV Wettelsheim einen weiteren Schritt in Richtung Bezirksliga getan, spürt aber weiterhin die Verfolger im Nacken.

Derby in Wettelsheim: Zwischen dem SVW und Stopfenheim gab es am Sonntag einiges an Strafraumszenen. DJK-Keeper Dominik Monatzetter hielt in dieser Szene. Vorne rechts der dreifache Torschütze Danny Schupp. Foto: Uwe Mühling



In der Kreisliga Süd untermauerte die Truppe von Trainer Tobias Grimm gestern Nachmittag ihre Tabellenführung mit einem klaren 5:1-Erfolg im Südderby gegen das Schlusslicht DJK Stopfenheim. Allerdings gewannen auch die Verfolger Heideck (spätes 2:1-Siegtor in Ramsberg) und Freystadt (1:0-Sieger in Meckenhausen). Wettelsheim führt mit 48 Punkten vor Heideck (44) und Freystadt (43).

Der Heimnimbus des SVW hielt auch gegen die DJK, die zu keiner Zeit aufsteckte und vor allem durch Johannes Börlein und bei Standards stets gefährlich war. Die Tore machten jedoch die Gastgeber und gewannen am Ende auch verdient. Nach ersten kleineren Möglichkeiten auf beiden Seiten ging Wettelsheim in der 16. Minute in Führung, als Danny Schupp nach schönem Zuspiel von Patrick Fuchs zum 1:0 traf. Neun Minuten später war der Torjäger nach einer Ecke von Antonio Enser erneut zur Stelle und köpfte zum 2:0-Pausenstand ein (24.). Danach verhinderte DJK-Keeper Dominik Monatzetter gegen Schupp und Simon Hüttinger Schlimmeres.

Nach der Pause probierte es Stopfenheim noch mal, doch einen Schuss von Florian Schlund parierte Aaron Obel und ein Treffer von Börlein wurde wegen Abseits nicht gegeben. So war erneut Schupp mit seinem dritten Treffer für die Vorentscheidung zuständig. Er war nach einem Freistoß von Michael Berthold noch leicht mit dem Kopf dran und überraschte damit den DJK-Keeper (63.). Auf der Gegenseite hielt erneut Obel gegen Börlein, der dann aber in der 72. Minute auf 3:1 verkürzte.

In der 76. Minute stellte Hans-Christian Döbler mit einem sicher verwandelten Elfmeter nach klarem Foul an Timo Rößler den alten Abstand zum 4:1 wieder her. Den Schlusspunkt setzten die Stopfenheimer selbst, als Monatzetter eine Flanke von Bastian Baumann unglücklich ins eigene Tor lenkte. Mit der Niederlage sind die DJK-Hoffnungen auf den Klassenerhalt weiter gesunken.

SV Wettelsheim: Obel, Riehl, Patrick Fuchs, Tobias Krois, Döbler, Simon Hüttinger, Enser, Michael Berthold, Tobias Fuchs, Timo Rößler, Schupp (eingewechselt: Müller, Baumann, Bosch).

DJK Stopfenheim: Dominik Monatzetter, Renner, Pihale, Schmidtlein, Link, Bittner, Florian Schlund, Julian Wachter, Sichert, Seitz, Börlein (eingewechselt: Pfahler, Lemmermeier, Danner).

Uwe Mühling