Wettelsheim und Weißenburg auswärts

SVW in Großschwarzenlohe, TSV 1860 in Herrieden - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - In der Fußball-Bezirksliga Süd müssen Tabellenführer TSV 1860 Weißenburg und Aufsteiger SV Wettelsheim auswärts ran. Die Wettelsheimer gastieren heute um 16.00 Uhr beim Mitaufsteiger SC Großschwarzenlohe, die TSV-Sechziger treten morgen um 15.00 Uhr beim Aufsteiger SG TSV/DJK Herrieden an.

Dort will TSV-60-Trainer Markus Vierke gar nicht so sehr auf den Gegner schauen, „sondern wir wollen un­ser Spiel durchbringen“. In der Woche ohne Pokalspiel konnte Vierke mit seiner Truppe erstmals wieder taktische Varianten trainieren – zuvor war we­gen der vier „englischen Wochen eher Regeneration statt Kondition angesagt. „Unser Ziel war es, den anstrengenden August zu überstehen. Das haben wir super gemacht“, bilanziert der Coach.

Und so fahren die Weißenburg als ungeschlagener Tabellenführer und mit der aktuell treffsichersten Offensivabteilung (23 Tore) nach Herrieden. Dass die dortige Spielgemeinschaft aus DJK und TSV nicht zu unterschätzen ist, haben die Wettelsheimer jüngst zu spüren bekommen. Als aktueller Tabellensiebter hat Aufsteiger Herrieden einen respektablen Saisonstart hingelegt. „Die Teams aus dem Kreis Frankenhöhe sind oft spielstark“, weiß Vierke, der zuletzt mit dem SV Ornbau eine Mannschaft aus diesem Raum trainiert hat.

Klare Vorzeichen

Von der Papierform her sind die Vorzeichen klar, und auch spielerisch dürfte der Tabellenführer das größere Potenzial haben. Doch ob das alleine reichen wird, da ist sich auch Markus Vierke nicht sicher. „In Herrieden ist sicher noch die Aufstiegs- und Anfangseuphorie da.“ Sein Team werde da auch kämpferisch gegenhalten müssen, schätzt der TSV-60-Trainer. „Wenn wir das in Deutenbach nicht getan hätten, wären wir untergegangen“, blickt Vierke auf die Partie bei dem Aufsteiger zurück.

Mit Patrick Weglöhner und Michael Böhm muss der Coach morgen allerdings auf zwei Stammspieler verzichten – beide sind verhindert.

Nachrü­cken werden wohl Spieler der U23, was der TSV-60-Coach aber erst nach dem Training am gestrigen Freitagabend entscheiden wollte – ebenso wer als Keeper mit nach Herrieden fahren wird. Mit Dominik Rogner und Johannes Uhl hat Vierke hier die Qual der Wahl zwischen zwei gleichwertigen Torhütern.

TSV 1860 Weißenburg: Rogner/Uhl, Lehner, Leibhard, Schwenke, Blob, Strobel, Wnendt, Swierkot, Walter, Hofer, Weichselbaum, Reile.

Die Wettelsheimer wollen am heutigen Samstag die jüngs­te Heimniederlage gegen Herrieden „schnell vergessen machen“, so Coach Tobias Grimm. „Wir wollen in Großschwarzenlohe auch eine andere Leistung zeigen als zuletzt.“ Gegen den Mitaufsteiger gelte es, sich zu stre­cken – vor allem weil die Großschwarzenloher eine sehr gute individuelle Qualität in der Mannschaft haben. Vor allem auf SVG-Torjäger Jannik Hettwer will Grimm mit seiner Elf ein besonderes Auge haben. Der Großschwarzenloher hat bereits fünf Treffer erzielt und maßgeblich zur guten Heimbilanz von drei Siegen mit zwölf Toren beigetragen.

„Schwer zu bespielen“

Die Gastgeber waren schon in der Kreisliga besonders heimstark und sind „schwer zu bespielen“, so Grimm. „Die Mannschaft ist nicht zu unterschätzen.“ Deshalb fordert er von seinem Team wieder eine kämpferisch-engagierte Leistung, um zumindest einen Punkt mitzunehmen. Mit drei „Dreiern“ sind die Wettelsheimer relativ gut in die Bezirksliga-Saison gestartet. „Das Grundgerüst ist gestellt. Wir wissen, wie Siegen auch in der Bezirksliga geht“, zeigt sich der SVW-Coach zuversichtlich.

Gegen Großschwarzenlohe muss er allerdings auf die Stammspieler Kevin Rasch und Matthias Müller verzichten. Und auch hinter dem Einsatz von Torjäger Danny Schupp steht noch ein dickeres Fragezeichen. „Er ist noch immer angeschlagen.“ Grimm will seine Spieler lieber schonen, als sie zu früh wieder einzusetzen. „Das ist mit 34 Spieltagen eine verdammt lange Saison und sehr intensiv.“ Das hat der Aufsteiger mit den englischen Wochen zum Auftakt auch zu spüren bekommen: Einige Wettelsheimer Spieler sind leicht angeschlagen.

SV Wettelsheim: Obel, Riehl, Tobias Krois, Bosch, Markus Berthold, Tobias Fuchs, Michael Berthold, Döbler, Hüttinger, Enser, Renner, Halbmeyer, Rößler, Kluy, Neubauer, Baumann.