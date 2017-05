Wettelsheim weiter vorn, Stopfenheim weiter hinten, Ramsberg im Mittelmaß

WETTELSHEIM - Am viertletzten Spieltag der Saison hat der SV Wettelsheim einen weiteren Schritt in Richtung Bezirksliga getan, spürt aber weiterhin die Verfolger im Nacken.

Derby in Wettelsheim: Zwischen dem SVW und Stopfenheim gab es am Sonntag einiges an Strafraumszenen. DJK-Keeper Dominik Monatzetter hielt in dieser Szene. Vorne rechts der dreifache Torschütze Danny Schupp. © Uwe Mühling



In der Kreisliga Süd untermauerte die Truppe von Trainer Tobias Grimm gestern Nachmittag ihre Tabellenführung mit einem klaren 5:1-Erfolg im Südderby gegen das Schlusslicht DJK Stopfenheim. Allerdings gewannen auch die Verfolger Heideck (spätes 2:1-Siegtor in Ramsberg) und Freystadt (1:0-Sieger in Meckenhausen). Wettelsheim führt mit 48 Punkten vor Heideck (44) und Freystadt (43).

SV Wettelsheim – DJK Stopfenheim 5:1

Der Heimnimbus des SVW hielt auch gegen die DJK, die zu keiner Zeit aufsteckte und vor allem durch Johannes Börlein und bei Standards stets gefährlich war. Die Tore machten jedoch die Gastgeber und gewannen am Ende auch verdient. Nach ersten kleineren Möglichkeiten auf beiden Seiten ging Wettelsheim in der 16. Minute in Führung, als Danny Schupp nach schönem Zuspiel von Patrick Fuchs zum 1:0 traf. Neun Minuten später war der Torjäger nach einer Ecke von Antonio Enser erneut zur Stelle und köpfte zum 2:0-Pausenstand ein (24.). Danach verhinderte DJK-Keeper Dominik Monatzetter gegen Schupp und Simon Hüttinger Schlimmeres.

Nach der Pause probierte es Stopfenheim noch mal, doch einen Schuss von Florian Schlund parierte Aaron Obel und ein Treffer von Börlein wurde wegen Abseits nicht gegeben. So war erneut Schupp mit seinem dritten Treffer für die Vorentscheidung zuständig. Er war nach einem Freistoß von Michael Berthold noch leicht mit dem Kopf dran und überraschte damit den DJK-Keeper (63.). Auf der Gegenseite hielt erneut Obel gegen Börlein, der dann aber in der 72. Minute auf 3:1 verkürzte.

In der 76. Minute stellte Hans-Christian Döbler mit einem sicher verwandelten Elfmeter nach klarem Foul an Timo Rößler den alten Abstand zum 4:1 wieder her. Den Schlusspunkt setzten die Stopfenheimer selbst, als Monatzetter eine Flanke von Bastian Baumann unglücklich ins eigene Tor lenkte. Mit der Niederlage sind die DJK-Hoffnungen auf den Klassenerhalt weiter gesunken.

SV Wettelsheim: Obel, Riehl, Patrick Fuchs, Tobias Krois, Döbler, Simon Hüttinger, Enser, Michael Berthold, Tobias Fuchs, Timo Rößler, Schupp (eingewechselt: Müller, Baumann, Bosch).

DJK Stopfenheim: Dominik Monatzetter, Renner, Pihale, Schmidtlein, Link, Bittner, Florian Schlund, Julian Wachter, Sichert, Seitz, Börlein (eingewechselt: Pfahler, Lemmermeier, Danner).

SG Ramsberg/St. Veit – Heideck 1:2

Zwischen den beiden Verfolgern entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Die ersten Chancen vergaben Markus Dietze und Nico Schwarzer für die SG Ramsberg/St. Veit. Heideck hatte allerdings die größere Möglichkeit, doch Oliver Heiß schob den Ball am leeren Tor vorbei. Danach legte die SG wieder den Vorwärtsgang ein. Zuerst verfehlte Schwarzer das Tor, ehe Marco Böhm nach 34 Minuten einen Freistoß von Sebastian Zottmann zum 1:0 verlängerte. Heideck antwortete umgehend, doch Torhüter Markus Kluy parierte glänzend.

Die Gäste kamen energisch aus der Pause, schnürten die SG komplett in die eigene Hälfte ein, hatten aber keine klaren Chancen. Nach 65 Minuten entschied der sehr gut leitende Schiedsrichter Kevin Leis bei einer kniffligen Elfmeterszene im SG-Straf­raum auf Weiterspielen, ehe Dominik Prüßner nach 69 Minuten zum bis dato verdienten 1:1 traf. Nun übernahm die SG wieder komplett das Kommando, vergab aber beste Tormöglichkeiten – so auch einen Elfmeter durch Zalan Toth nach Foul an Dietze, der frei durchgewesen wäre. So kam es, wie es kommen musste: Heideck bekam in der 90. Minute einen Eckball und Jonas Rösch staubte zum schmeichelhaften 2:1-Sieg für Heideck ab.

SG Ramsberg/St. Veit: Kluy, Rudi, Haueis, Dominik Seitz, Marco Böhm, Egerer, Huf, Zottmann, Dietze, Schwarzer, Toth (eingewechselt: Tobias Seitz und Minderlein).

Reserven (B-West 2): Ramsberg/Veit II – Unterwurmbach 2:3; SG-Tore durch Oliver Herzog und Ivan Wild.

TSV Spalt – FC/DJK Weißenburg 2:3

Mit einem 3:2-Auswärtssieg hat der FC/DJK Weißenburg die Spalter Hoffnungen auf den direkten Klassenerhalt auf ein Minimum gesenkt und sich selbst auf Rang vier verbessert. Matchwinner war Andreas Pfefferlein mit zwei Toren – darunter der Siegtreffer in der 92. Minute. Spalt hatte druckvoll und kampfstark begonnen, bekam jedoch nach neun Minuten eine kalte Dusche verpasst. Einen Elfmeter von Leo Grünwedel nach klarem Foul an Jochen Schwenk konnte Torhüter Tim Peter zunächst parieren. Schwenk setzte nach und wurde erneut gefoult. Wieder Strafstoß! Diesmal verwandelte Pfefferlein zum 0:1.

Dabei blieb es bis zur Pause, obwohl Florian He­ckel und Grünwedel eigentlich hätten nachlegen müssen. In der 40. Minute dann Platzverweis gegen Manuel Tiringer: Er sah nach einem groben Foulspiel Rot, was sein Trainer Martin Huber für überzogen hielt, zumal die Spalter zuvor bei ähnlichem Einsteigen milder davon gekommen waren.

Die Weißenburger waren die komplette zweite Hälfte in Unterzahl und kassierten in der 62. Minute das 1:1 durch Claudiu Pienar. Allerdings brachte Florian Heckel die FCler erneut in Führung (1:2, 77.). Es ging nun hin und her, sodass die Hopfenstädter nochmals gleichzogen (2:2 durch Batuhan Bülbül in der 82. Minute). Spalt versuchte das Siegtor zu erzielen, doch selbiges gelang den Gästen durch den eingangs erwähnten Pfefferlein-Freistoß zum 2:3-Endstand.

FC/DJK Weißenburg: Fabian Heckel, Marc Dollinger, Florian Heckel, Daniel Heckel, Unger, Grünwedel, Lehmeyer, Britz, Schwenk, Tiringer, Pfefferlein (eingewechselt: Philipp Lang).

TSG Solnhofen – TV Hilpoltstein 0:0

Mit einem 0:0 hat die TSG Solnhofen die 30-Punkte-Marke erreicht und den Klassenerhalt so gut wie perfekt gemacht. Für die Gäste und Remis-Könige aus Hilpoltstein war es bereits das zehnte Unentschieden im 23. Saisonspiel.

In der ersten Hälfte hatte der TV Feldvorteile, war aber am Sechzehner meist mit seinem Latein am Ende, weil die TSG-Defensive (wieder mit Gerhard Gangl und Dominik Schmidt) stabiler stand als zuletzt. Die beste Hilpoltsteiner Möglichkeit vereitelte Spielertrainer und Ersatzkeeper Konstantin Bilinski. Auf der Gegenseite gab es Gelegenheiten für Matthias Huzel und Atila Onbasi, der es versäumte querzulegen. Nach einer Stunde wurde Solnhofen stärker, konnte aber aus seinen Chancen für Arbulen Kololli, Semir Muska und Onbasi kein Kapital schlagen.

Die Gäste-Führung verhinderte zwischendrin erneut Bilinski, der im „Eins gegen Eins“ per Fuß rettete. „Ohne Tore ist ein Fußballspiel zwar eher langweilig, doch für uns war es heute ein wichtiger Punkt gegen den Abstieg“, stellte der TSG-Abteilungsleiter Herbert Benzinger abschließend fest.

TSG Solnhofen: Bilinski, Rohlik, Gangl, Ismail-Retzep, Polak, Schmidt, Bunz, Onbasi, Huzel, Alexander, Muska (eingewechselt: Jarling, Kololli).

