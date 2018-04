Wettelsheimer 1:4 gegen Holzheim

Dritte Niederlage in Serie für den abstiegsbedrohten SVW – Drei Treffer von Toptorjäger Daniel Orel - vor 36 Minuten

WETTELSHEIM - Eigentlich wollen sie sich beim SV Wettelsheim gar nicht ausmalen, wie die Tabelle mit einem „Dreier“ gegen den FC Holzheim ausgesehen hätte. Konkurrent Mosbach verlor in Weißenburg, mit einem Sieg wäre die Truppe von Tobias Grimm punktgleich mit Mosbach und hätte das von Vahan Yelegen trainierte Holzheim wieder in den Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga Süd mitreingezogen.

Kaum zu stoppen: Der Holzheimer Daniel Orel (Mitte, hier gegen Simon Hüttinger und Tobias Krois) erzielte gegen Wettelsheim seine Saisontore Nummer 24, 25 und 26. Er führt weiterhin die Bezirksliga-Torschützenliste an. © Bastian Mühling



Logisch, dass sich der SVW für dieses wichtige Duell viel vorgenommen hatte. Wettelsheim tauchte gleich in der ersten Minute vor dem Holzheimer Kasten auf: Michael Halbmeyer flankte auf Michael Berthold, der jedoch aus kurzer Distanz an Torwart Tobias Donauer scheiterte. Nur zwei Minuten später machte es der Toptorjäger der Bezirksliga Süd auf der Gegenseite besser: Daniel Orel bekam die Kugel 18 Meter vor dem Tor zugespielt, drehte sich und schoss unhaltbar für Markus Kluy ins linke Eck zur Holzheimer Führung.

Das Team von Coach Tobias Grimm spielte aber munter weiter: Nach einer Flanke von Kevin Rasch köpfte David Zischler frei stehend vorbei. Holzheim zog sich nach der Führung zurück, ließ Wettelsheim das Spiel machen und schlug dann wieder eiskalt zu. Die Frage nach dem Torschützen erübrigt sich eigentlich. Daniel Orel bekam wieder knapp 20 Meter vor dem Tor den Ball, ließ seinen Bewacher stehen und zog trocken ins lange Eck ab. Effizienter geht’s kaum. In der 39. Minute stieß aber auch er an seine Grenzen und köpfte daneben. Die Grün-Weißen waren jetzt gut bedient mit dem 0:2, das gleichzeitig den Pausenstand bedeutete. Die Ansprache des Trainers in der Kabine schien gewirkt zu haben. Der SVW machte gleich vom Anstoß weg Druck und kam in der 46. Minute zu einer sehr guten Chance. Julian Dürnberger setzte sich stark an der Außenlinie durch, sein Schuss verpasste aber den Einschlag im Netz. Gerade in dieser kurzen Druckphase des SVW schlug der FC Holzheim wieder zu und sorgte damit für die Entscheidung. Einen langen Freistoß aus der eigenen Hälfte verlängerte Florian Großhauser in der 48. Minute per Kopf zum 0:3.

Das Spiel verflachte nun etwas, Wettelsheim konnte seine Chancen durch Antonio Enser (57.) und Danny Schupp (60.) nicht nutzen. Neun Minuten vor dem Ende war wieder einmal „Orel-Time“ in Treuchtlingen. Der Knipser setzte sich auf der linken Außenbahn durch, sein Querpass wurde geblockt und prallte zu ihm zurück. Orel ließ sich nicht zweimal bitten und versenkte die Kugel trocken im Netz (81.). Kurz vor Schluss gelang der Grimm-Truppe noch der Ehrentreffer. Berthold steckte auf Danny Schupp durch, der mit einem schönen Lupfer über den FCH-Keeper das 1:4 markierte (85.). Dennoch war die dritte SVW-Niederlage in Serie besiegelt. Am Mittwoch kommt Aufkirchen zum nächs­ten Heimspiel des Aufsteigers.

SV Wettelsheim: Kluy, Müller, Döbler, Michael Berthold, Rasch (46. Enser), Krois, Simon Hüttinger (78. Renner), Halbmeyer (56. Bürlein), Zischler, Dürnberger, Schupp.

Schiedsrichter: Niels Venus (TSC Weißenbronn); Zuschauer: 100; Tore: 0:1, 0:2 Orel (3., 33.), 0:3 Großhauser (48.), 0:4 Orel (81.), 1:4 Schupp (85.).