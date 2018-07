Wettelsheimer Heimpremiere ging schief

0:2-Niederlage für den SVW gegen den STV Deutenbach am sanierten Hirschfeldweg - vor 4 Minuten

WETTELSHEIM - Wie tags zuvor der Nachbar TSV 1860 Weißenburg, so ist auch der SV Wettelsheim am gestrigen Sonntagnachmittag mit einer Heimniederlage in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga Süd gestartet. Das Team von Trainer Tobias Grimm verlor zu Hause vor 195 Zuschauern mit 0:2 gegen den STV Deutenbach.

Obenauf: Der STV Deutenbach (in Schwarz) entführte gestern Nachmittag mit einem 2:0-Sieg alle drei Punkte beim SV Wettelsheim (in Grün). © Uwe Mühling



Ein Jahr nach dem Aufstieg und einer kompletten Saison in Treuchtlingen ging die Heimpremiere auf dem frisch renovierten Sportgelände am Hirschfeldweg in Wettelsheim daneben. Erstmals seit 24 Jahren gab es hier wieder ein Bezirksliga-Spiel, was die Gastgeber aber nicht beflügelte, sondern zunächst eher hemmte. Sie taten sich in der Anfangsphase etwas schwer. Die Gäste aus dem Stadtteil von Stein wirkten aggressiver und besser organisiert.

Erste Chance für Schupp

Die bis dato beste Möglichkeit hatte allerdings Danny Schupp mit einem Kopfball nach einer Ecke von Michael Halbmeyer nach 23 Minuten, er scheiterte jedoch. Auf der anderen Seite setzt Jörg Kohler ebenfalls einen Kopfball nach einer Ecke daneben (25.). Nach einer knappen halben Stunde landete ein missglückter Befreiungsschlag von Torhüter Aaron Obel bei Kohler an der Strafraumgrenze, doch das hatte keine schlimmeren Folgen, weil sich beim STV ein Missverständnis einschlich. Die Partie nahm nun etwas mehr Fahrt auf, die Chancen auf beiden Seiten sowie Eckbälle häuften sich und Deutenbachs Kapitän Julian Ernst scheiterte aus sieben Metern am Wettelsheimer Keeper Obel (35.). Kurz vor der Pause setzte Gästespieler Emmanuele Romeo einen Fernschuss über das Tor. Die Deutenbacher Chancen setzten sich nach dem Seitenwechsel fort: Kohler vergab per Kopfball (50.), nur eine Minute später scheiterte Lucas Leigeber an Obel.

Nach einer knappen Stunde leistete sich Wettelsheim einen Abspielfehler im Aufbau – Sebastian Lödel war der Nutznießer zum 0:1 (58.). In der 76. Minute hatte Schupp die Riesenchance zum Ausgleich, doch nach Zuspiel von Julian Dürnberger vertändelte der SVW-Stürmer den Ball. Nach 83 Minuten sah Wettelsheims Innenverteidiger Tobias Krois nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte.

Der SVW musste das Match also in Unterzahl zu Ende bringen und kassierte in der Nachspielzeit noch das 0:2: Michael Schacher verwandelte praktisch mit dem Schlusspfiff einen von Obel verursachten Foulelfmeter (94.). Fazit: Die Heimpremiere ging schief, weil der SVW mit Deutenbach einfach die reifere Bezirksliga Mannschaft als Gegner hatte.

SV Wettelsheim: Obel, Michael Berthold, Müller, Krois, Baumann (69. Hüttinger), Döbler, Zischler, Enser (69. Riehl), Halbmeyer, Schupp (81. Bunz), Dürnberger.

STV Deutenbach: Hufnagel, Duschl, Fried­rich, Gröber, Ernst, Schacher, Madeo (57. Brattinger), Romeo, Kohler (85. Schindler), Leigeber (57. Lange), Lödel.

Schiedrichter: Thomas M. Raßbach (TSV Lehrberg); Zuschauer: 195; Tore: 0:1 Matthias Lödel (58. Minute), 0:2 Michael Schacher (94., Foulelfmeter); Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Tobias Krois (SVW, 83. Minute, wegen wiederholtem Foulspiel).