Wiener mit Kartoffelsalat als Festessen

WEISSENBURG - Weihnachten steht vor der Tür und somit auch die Frage, was an Heiligabend auf den Tisch kommt und wie der Tag gestaltet wird. Wir haben uns erzählen lassen, welche Essensbräuche und Traditionen die Leute im Weißenburger Land an Weihnachten haben.

Ein klassisches Weihnachtsessen, in der Region aber eher die Ausnahme: Im Weißenburger Land kommen an Weihnachten vor allem Würste auf den Tisch. Dazu gerne ein lokales Winterbier oder ein schwerer Rotwein. © Ferhat Kahya/pixelio.de



Lydia Krolik aus Weißenburg: Ich bin jedes Jahr an Heiligabend bei meinen Kindern und Enkeln. Da gehen wir dann miteinander in die Kirche und danach wird gegessen. Bis jetzt hat mein Sohn immer gegrillt. Wenn ich bei mir zu Hause feiere, dann mache ich an Weihnachten immer Schaschlik.

Anna Kuhn aus Weißenburg: Bei uns gibt es immer ein besonders

exzellentes Buffet mit Aal und noch vielen anderen feinen Sachen. Dann gehören für mich noch der Christbaum und das Geschenkeauspacken fest zu Weihnachten dazu. Ich selbst gehe dann immer noch gerne in die Christmette.

Anna-Maria Meyer aus Treuchtlingen: Wir gehen abends immer in die Kirche und dann kommt die ganze Familie. Gemeinsames Singen, Blockflöte und Klavier vorspielen gibt es bei uns nicht mehr, das haben wir aber früher als Kinder immer gemacht. Als Essen kocht meine Mama immer eine Gyrossuppe. Dazu gibt es bei uns dann immer noch ein Baguette. Warum das bei uns Tradition ist, weiß ich gar nicht so genau, griechische Wurzeln habe ich jedenfalls nicht.

Helga und Horst Hoffmann aus Weißenburg: Unser Weihnachtsbrauch ist das Essen. Wir sind aus Schlesien und haben das Rezept von meinen

Eltern übernommen. Das Essen ist eine Soße mit Gemüse und Wurzelwerk drin, die sämig gemacht wird. Danach essen wir schlesische und geräucherte Bratwürste und Wiener, die in der Suppe heiß gemacht werden. Dazu gibt es Salzkartoffeln und Sauerkraut. Für mich ist das ein schönes Festessen, das es aber nur an Weihnachten gibt. Die schlesischen Würste bekommen wir bei der Metzgerei Gempel hier in Weißenburg. Nach dem Essen gehen wir noch in den Gottesdienst und lassen dann den Abend gemütlich ausklingen.



