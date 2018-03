Ein Großbrand, ausgerechnet in einer Nacht mit starken Schneefall und eisigen Temperaturen. Der Brand einer Lagerhalle bei Langenaltheim kam zur Unzeit. Mit rund 180 Kräften rückten die Feuerwehren aus und konnten die Flammen nach einer langen Samstagnacht in den Griff bekommen. Der Schaden dürfte deutlich im sechsstelligen Bereich liegen.

Einseitige Angelegenheit: Die VfL-Baskets besiegten in der 1. Regionalliga Südost das Schlusslicht aus Zwickau deutlich mit 108:80. Auch wenn es nicht so rund lief wie gewohnt, war es ein verdienter und nie gefährdeter Sieg für den Tabellenvierten. Topscorer der Partie war Simon Geiselsöder mit 25 Punkten.

„Eine schöne Momentaufnahme“: So sieht Trainer Marius Lang den aktuellen vierten Tabellenplatz des VfL Treuchtlingen II in der Basketball-Bayernliga Mitte. Der Regionalliga-Unterbau mit vielen jungen und talentierten Spielern feierte gegen den Post SV Nürnberg mit einem 65:58 den dritten Sieg in Serie. „Es läuft bei uns und macht richtig Spaß“, sagt der Coach.