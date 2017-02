"Wir brauchen eine absolute Topleistung"

Der VfL Treuchtlingen will seine Heimserie und die Tabellenführung auch gegen Rosenheim untermauern - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Die Heimspiel-Wochen der VfL-Baskets in der 1. Regionalliga Südost gehen weiter: Am heutigen Samstag erwarten die Treuchtlinger den Sportbund DJK Rosenheim. Anwurf ist wie immer um 19.00 Uhr in der Turnhalle der Senefelder-Schule, wo erneut mindestens 600 Zuschauer erwartet werden. Für das Team von Trainer Stephan Harlander ist es bereits das vierte Heimspiel im neuen Jahr, nur einmal mussten sie auswärts ran. Die Bilanz: alles gewonnen!

Griff nach dem Ball und zugleich Griff nach den Sternen? Am vergangenen Wochenende schnappten sich die VfL-Baskets (im Bild der umzingelte Kapitän Stefan Schmoll) den Sieg im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten aus Bad Aibling. Heute wollen die Treuchtlinger Korbjäger ihre Erfolgsserie gegen Rosenheim ausbauen, ihre Spitzenposition in der 1. Regionalliga Südost verteidigen und auch ihren Traum vom Aufstieg in die 2. Bundesliga ProB wahren. © Uwe Mühling



Die Treuchtlinger stecken derzeit in einer komfortablen, zugleich aber sehr gefährlichen Situation. Komfortabel, weil sie mit 14 Siegen (bei zwei Nie­derlagen) die Tabelle anführen, weil sie bislang alle acht Heimspiele gewonnen haben und zudem eine Serie von zuletzt acht Siegen vorweisen können. Gefährlich, weil sich momentan vieles auf das direkte Duell mit dem punktgleichen Titelkampf-Konkurrenten BBC Coburg am Freitag 17. Februar, zuspitzt. Vorher (und auch nachher) gibt es allerdings noch viele weitere schwierige Aufgaben zu bewältigen.

Rosenheim ist das beste Beispiel für ein solches Match. Als Spitzenreiter sind die VfL-Baskets klarer Favorit, und im Prinzip erwartet jeder einen Sieg gegen den Tabellenzehnten. Doch genau vor solchen Gedanken warnt Stephan Harlander eindringlich. „Es ist der nächste starke Gegner. Die Rosenheimer Mannschaft befindet sich absolut im Aufwärtstrend, ist zuletzt in Fahrt gekommen und hat eine gute Chemie im Team“, sagt der Treuchtlinger Coach. Aus seiner Sicht sind die Gäste sogar „ein virtuelles Top-Fünf-Team“.

In der Vorrunde hatten die Oberbayern einige Probleme. Entgegen den Erwartungen kamen die mit fünf ausländischen Profis bespickten SB-Korbjäger schlecht in die Saison und trennten sich vom damaligen Topscorer Aleksandar Matoski. Mit Osvaldas Gaizauskas aus Litauen und zur Rückrunde noch mit Amir Braa haben sich die Rosenheimer inzwischen jedoch neu aufgestellt und haben in Jguwon Hogges (Schnitt 17,9 Punkte) wieder einen klaren Anführer. Wie die beiden jüngsten Siege gegen Bad Aibling und Leitershofen unterstrichen haben, läuft es derzeit gut für Rosenheim, das in Dino Erceg obendrein einen starken Dreier-Spezialisten hat.

Von daher ist für Stephan Harlander klar, dass seine Treuchtlinger Jungs erneut „eine absolute Topleistung brauchen“, um das heutige Heimspiel zu gewinnen. „Sobald wir uns die kleinste Schwäche in der Verteidigung oder in puncto Willen erlauben, sind wir weg“, befürchtet Harlander. Er hofft, dass die Angriffsbemühungen seines Teams wieder besser in Gang kommen als zuletzt und sieht auch das Heimpublikum sowie das Selbstvertrauen nach zuletzt acht Siegen in Serie als Pluspunkt für den VfL. Eines ist für den Coach dennoch klar: „Ohne harte Arbeit wird’s nicht ge­hen.“

„Nicht gut“ ist laut Harlander nach wie vor die Trainingssituation beim VfL, weil immer wieder Spieler aus verschiedenen Gründen fehlen. Spielmacher Tim Eisenberger (durchschnittlich 19,9 Punkte) etwa ist we­gen seines Studiums unter der Woche stets in Köln und kommt nur zum Abschlusstraining am Freitagabend so­wie zu den Spielen. Zuletzt kamen auch Erkrankungen von Jonas Rauch und Tobias Heinz hinzu, bei denen der Coach hofft, dass sie am Samstagabend wieder einsatzbereit sind.

Auch die Youngster Nico Jahnel und Alexandros Mavropoulos mussten unter der Woche im Training passen. Ein Fragezeichen steht einmal mehr hinter dem Einsatz von Claudio Huhn wegen seines Polizeidienstes.

Trotz dieser schon länger anhaltenden Situation haben die Treuchtlinger um ihren Kapitän und Topscorer Stefan Schmoll (im Schnitt 21,4 Punkte pro Begegnung) in den vergangenen Wochen alle Spiele zu einem erfolgreichen Ende geführt. Und darauf hoffen Mannschaft und Fans auch wieder beim heutigen Regionalliga-Match, in dessen Vorfeld um 16.00 Uhr die „Zweite“ zum Bayernliga-Derby ge­gen den TSV Nördlingen antritt und um 13.30 Uhr die „Dritte“ den TSV Altenberg in der „Sene“ erwartet (Bezirksklasse).

Der voraussichtliche VfL-Kader: Stefan Schmoll, Tim Eisenberger, Florian Beierlein, Simon Geiselsöder, Claudio Huhn (?), Arne Stecher, Jonathan Schwarz, Jonas Rauch, Kevin Vogt, Tobias Heinz, Alexandros Mavropoulos und Nico Jahnel.

Uwe Mühling