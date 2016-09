WM-Qualifikation für Thomas Glanz

Der Weißenburger siegte beim Ironman 70.3 auf Rügen in seiner Altersklasse - vor 31 Minuten

WEISSENBURG - iesen Septembertag wird Thomas Glanz wohl nicht so schnell vergessen. Zum ersten Mal stand der Weißenburger bei einem Ironman-Wettbewerb über die Triathlon-Mitteldistanz in der Altersklasse ganz oben auf dem Treppchen.

Start-Ziel-Sieg: Der Weißenburger Thomas Glanz gewann auf der Insel Rügen beim Ironman 70.3 in seiner Altersklasse und darf nun zur WM fahren. © WT



Beim dritten Strandräuber Ironman 70.3 Rügen konnte der Triathlet einen Start-Ziel-Sieg feiern. Der Start über die 1 900 Meter lange Schwimmstre­cke erfolgte am Sandstrand des mondänen Badeortes Binz. Die Ostsee zeigte sich von ihrer angenehmen Seite, und Glanz übernahm mit der schnellsten Schwimmzeit der Altersklasse 50 bis 54 Jahre über 29:22 Minuten bereits die Führung.

Diese baute er auf der 90 Kilometer langen Radstrecke über die Insel mit ihren alten Alleen noch weiter aus. Nach 2:16 Stunden für den windanfälligen und welligen Zwei-Runden-Kurs hatte der Geh-Punktler seinen Vorsprung auf rund zehn Minuten vergrößert, bevor es auf die Laufstrecke ging. Der Rundkurs über insgesamt 21,1 Kilometer beinhaltete auch einen elfprozentigen Anstieg, der beidseitig zu bewältigen war und allen Teilnehmern klarmachte, dass Rügen keine flache Insel ist.

Bei hohen Temperaturen erreichte der Weißenburger als Erster seiner Altersklasse den roten Teppich auf der Strandpromenade von Binz und sicherte sich überlegen den Sieg in der M50. Dieser Insel-Ironman war bereits eine erste Möglichkeit, sich für die Ironman 70.3 Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Chattanooga in Tennessee (USA) zu qualifizieren. Nach der Siegerehrung auf der Kurpromenade holte sich Thomas Glanz den begehrten WM-Startplatz ab.