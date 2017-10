Wochenende der Spitzenspiele und Kellerduelle

In der Kreisliga erwartet der FC/DJK Weißenburg den TSV Meckenhausen und Solnhofen den TSV Röttenbach - vor 1 Minute

WEISSENBURG - Es ist ein Wochenende der Spitzenspiele und Kellerduelle, denn beim Blick auf das Programm der Kreisliga sowie der Kreis- und A-Klassen in der Fußballregion Jura stechen einem vor allem diese Begegnungen ins Auge: FC/DJK Weißenburg gegen Meckenhausen, Solnhofen gegen Röttenbach (beide Kreisliga Süd), Ochsenfeld gegen Oberhochstatt (KK-West) und Pappenheim gegen Wellheim (A-Süd).

Ein Spitzenspiel jagt das andere: Nachdem der SSV Oberhochstatt zuletzt den TSV 1860 Weißenburg II besiegt hat, muss er nun zum Gipfeltreffen der KK-West in Ochsenfeld antreten. Tillmann Schäfer (rechts) fehlt allerdings nach seiner Roten Karte. © Uwe Mühling



Kreisliga

Am Weißenburger Lehenwiesenweg ist alles angerichtet für ein Topspiel: Der gastgebende FC/DJK ist zu Hause noch ungeschlagen (fünf Siege, ein Remis) und empfängt den auswärts noch unbesiegten TSV Meckenhausen (drei Siege, ein Unentschieden). In der aktuellen Tabelle der Kreisliga Süd steht die Weißenburger Truppe von Trainer Ekrem Soy auf Platz zwei, ist nach Punkten aber gleichauf mit dem Spitzenreiter TV Hilpoltstein (beide 23). Gleich danach folgen mit 22 Zählern die „Meckis“, die sogar ein Spiel weniger ausgetragen und den bislang besten Angriff der Liga haben.

Mit Andreas Pfefferlein (FC/DJK, zehn Treffer) und Benjamin Fleischmann (TSV, neun) haben beide Teams auch zwei Toptorjäger in ihren Reihen, die derzeit nur von Pavol Zemanovic (Absberg, zwölf) übertroffen werden. In der Spitzengruppe kommt es neben dem Duell Weißenburg gegen Meckenhausen auch auf die Heimspiele des TV Hilpoltstein gegen den SV Barthelmesaurach sowie des Viertplatzierten TSV Berching gegen die TSG Ellingen an.

Die Ellinger haben zuletzt ja gegen Meckenhausen verloren und wollen nun alles daran setzen, um in Berching etwas mitzunehmen. Berching wiederum ist voriges Wochenende durch die 1:2-Niederlage bei der SG Ramsberg/St. Veit vom Tabellenthron gestürzt, bleibt mit 22 Zählern aber voll im Rennen. Die Ramsberg-Veiter gastieren diesmal beim Tabellennachbarn TSV Heideck zum Duell Sechster ge­gen Siebter.

Besonders im Fokus steht auch das Tabellenende, denn dort kommt es zum Kellerduell zwischen der TSG Solnhofen (zwei Punkte) und dem TSV Röttenbach (fünf). Gegen den Aufsteiger will die TSG im elften Anlauf endlich den ersten Saisonsieg einfahren und könnte damit zugleich die rote Laterne des Schlusslichts abgeben. Mut gemacht hat der Truppe von Trainer Markus Rein das 2:2 letzten Sonntag in Barthelmesaurach. Allerdings wird auch die Wachter-Truppe aus Röttenbach alles daran setzen, um in diesem Schlüsselspiel drei Punkte für den Klassenerhalt einzufahren.

Zuletzt ein Derby, morgen ein Spitzenspiel: Nach dem 2:2 vor zwei Wochen gegen die TSG Ellingen (unser Bild) hat der FC/DJK Weißenburg nun am Sonntag in der Kreisliga Süd den TSV Meckenhausen zu Gast. © Uwe Mühling



Kreisklassen

Vielleicht ist der SC Stirn ja ganz froh, dass er in der Kreisklasse Nord erneut auswärts antreten kann. In der Fremde hat die Kummerer-Elf nämlich sämtliche ihrer sechs Punkte geholt und dabei mitunter schon überrascht. Vielleicht gelingt selbiges ja auch am Sonntag beim Tabellenvierten SV Pfaffenhofen, der klar favorisiert ist.

In der Kreisklasse West hat der SSV Oberhochstatt die große Chance, einen weiteren Verfolger zu distanzieren. Trainer Stephan Bauer und seine Jungs wissen allerdings, dass beim

Tabellenzweiten SV Ochsenfeld eine knifflige Aufgabe wartet. Allerdings geht der Tabellenführer mit 23 Punkten und frisch gestärktem Selbstvertrauen nach dem 4:3-Sieg gegen den TSV 1860 Weißenburg II in das Gipfeltreffen beim Tabellenzweiten in Ochsenfeld (22 Punkte). Die Oberbayern gelten als ziemlich heimstark, allerdings stellt der SSV das bislang beste Auswärtsteam der Liga.

Ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr müssen der SV Alesheim (zu Hause gegen Westheim) und der VfL Treuchtlingen (bei der SG Heidenheim) ran. Eröffnet wird der elfte Spieltag der KK-West aber schon am heutigen Samstag mit zwei interessanten Verfolgerduellen: Um 15 Uhr erwartet Stopfenheim (Sechster) die Gäste aus Gnotzheim (Dritter) zum DJK-Vergleich; um 18 Uhr folgt das nächste „Weißenburger“ Derby dieser Spielklasse zwischen dem TSV 1860 II (Fünfter) und der Eintracht Kattenhochstatt (Vierter).

A-Klassen

Die DJK Raitenbuch möchte in der A-Klasse Mitte mit einem Heimsieg gegen die Reserve des TV Eckersmühlen ihre blütenweiße West wahren und die Tabellenführung verteidigen. Der Aufsteiger SV Burgsalach steht als Fünfter bislang bestens da und hat den Tabellennachbarn SpVgg Roth II zu Gast. Die SG Nennslingen/Bergen hofft gegen die SG Thalmässing/Ey­sölden ebenfalls auf einen Heimsieg, während der SC Ettenstatt auswärts bei der Heidecker Reserve ran muss.

In der A-Klasse West haben die Teams aus dem Altlandkreis Weißenburg durch die Bank schwere Auswärtsspiele. Der FC Pleinfeld muss nach Kalbensteinberg, die SG Ramsberg/St. Veit II zum FC Berolzheim-Meinheim und die TSG Ellingen II zum FC Altenmuhr.

Erster gegen Dritter heißt es in der A-Klasse Süd, wenn die TSG Pappenheim am Sonntag um 15 Uhr die SpVgg Wellheim zu Gast hat. Mit einem Heimsieg möchte die Truppe von Spielertrainer Christopher Seibold ihre Tabellenführung (27 Punkte) untermauern und könnte Wellheim (19) zugleich distanzieren. Zweiter ist aktuell der FC Nagelberg (20), der sich im Treuchtlinger Ortsteilderby gegen das punktlose Schlusslicht SG Auernheim/Möhren keinesfalls blamieren möchte. Für die SF Bieswang geht es zu Hause gegen die DJK Limes II um wichtige Punkte für den Klassenerhalt, während der TV Langenaltheim schon am Samstag daheim gegen die Pollenfelder Reserve seine Mittelfeldposition weiter festigen möchte.

Uwe Mühling