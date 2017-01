Wohnen am Wasser wird wahr

Schwimmende Ferienhäuser am Brombachsee geplant - vor 37 Minuten

RAMSBERG - Zwar keine Maritime Meile, aber immerhin ein Teilchen des Gesamtkonzeptes: Am Ramsberger Hafen werden schwimmende Ferienwohnungen vor Anker gehen. Geplant sind erst mal 15 Einheiten, eine Erweiterung ist denkbar. Vergleichbare Angebote laufen bes-tens, betont Dieter Hofer, der Geschäftsführer des Zweckverbandes Brombachsee (ZVB). Er geht von einer touristischen Bereicherung für die ganze Region aus.

Landrat Gerhard Wägemann unterzeichnete Vertrag mit der „Floating House GmbH“. © Floating House GmbH



Landrat Gerhard Wägemann unterzeichnete Vertrag mit der „Floating House GmbH“. Foto: Floating House GmbH



Morgens aufwachen mit dem Plätschern des Wassers gegen die Wand. Der Blick aus dem Fenster zeigt den erwachenden Brombachsee. Während der Kaffee durch die Maschine gurgelt, kann man sich vor seiner Unterkunft in der Morgensonne strecken. Eine schöne Vorstellung, für die die Gäste auch gerne bereit sind, etwas tiefer als für eine Standardferienwohnung in die Tasche zu greifen – wie die Erfahrung andernorts zeigt.

Die schwimmenden Ferienhäuser kommen von der Firma Floating House GmbH aus Berlin, die ähnliche Anlagen unter anderem bereits an der Leipziger Seenplatte, an der Elbe, der Havel, an der Ostseeküste, in Dänemark und in den Niederlanden betreibt. Der Kontakt zu Floating House entstand durch die geplante Maritime Meile, die neben schwimmenden Ferienhäusern auch ein schwimmendes Tagungszentrum, Gastronomie und Geschäfte direkt auf dem Wasser vorsah.

Letztlich scheiterte das Vorhaben an den Kosten, doch die Berliner Firma hatte Gefallen am Fränkischen Seenland gefunden und wollte ihr erfolgreich laufendes Konzept nach Mittelfranken ausweiten. So gesehen habe sich das Konzept der Maritimen Meile letztlich doch gelohnt, ist Wägemann überzeugt.

Zumal auch ein anderer Aspekt da-raus in diesem Frühjahr ebenfalls umgesetzt wird: Am Enderndorfer Strand wird eine schwimmende Gastronomie-Terrasse entstehen. Auf rund 300 Quadratmetern kann man dann seinen Cappuccino oder sein Aperol Spritz direkt auf dem Wasser genießen. Für die schwimmende Plattform werden die Elemente vom inzwischen rückgebauten Pleinfelder Hafen genutzt. Sie werden aneinander gehängt und mit einem Boden versehen. Die Kosten sind überschaubar, erklärte Hofer nun bei einem Pressegespräch.

Ein paar Änderungen sind nötig

Doch zurück zu den schwimmenden Ferienwohnungen: Am Ramsberger Hafen gibt es ohnehin leere Bootsliegeplätze, weil der Andrang der Segler letztlich doch nicht so groß war wie in der Planung gedacht. Vor wenigen Tagen nun unterschrieben ZVB und Floating House den Vertrag über die Anmietung von Liegeplätzen direkt am Wellenbrecher für die schwimmenden Hausboote. Damit kann das Vorhaben Gestalt annehmen.

Es bedarf aber noch ein paar rechtlicher Schritte. So sind Änderungen am Flächennutzungs- und am Bebauungsplan erforderlich. Das wird alles in allem etwa ein Jahr dauern, sagte Hofer. Deshalb ist davon auszugehen, dass die sieben fest installierten Hausboote mit je 44 Quadratmeter Wohnfläche und einer 40 Quadratmeter großen Terrasse (Floating 44) und die acht zweistöckigen Boote mit 85 Quadratmetern Wohn- und 17 Quadratmetern Terrasse bzw. Balkon (Floating 85) in den Jahren 2018 und 2019 auf den Brombachsee gesetzt werden.

Wie schnell alles geht, hängt auch vom Interesse der Investoren ab. Denn die einzelnen Boote sollen Privatleute oder Unternehmen kaufen, erläuterte Landrat und ZVB-Vorsitzender Gerhard Wägemann nun beim Pressegespräch. Floating House kümmert sich später um alles, was mit der Vermietung zu tun hat: von der Buchung bis zur Reinigung nach der Abreise. Die Eigentümer dürfen ihr Hausboot bis zu zehn Prozent des Jahres selbst benutzen – natürlich sollten sie nicht unbedingt die Hauptsaison wählen.

Weil die Abschreibungen für derartige schwimmende Unterkünfte anders gestaffelt sind als bei herkömmlichen Ferienwohnungen, und auch angesichts der aktuell niedrigen Zinsen, geht Wägemann davon aus, dass es genügend Investoren geben wird. „Das ist eine sehr interessante Geldanlage.“ Es hatte ja auch etliche Inte-ressenten gegeben, die bereit waren Geld in die Maritime Meile zu stecken. „Die werden wir natürlich auch anschreiben.“

Die tatsächlichen Kosten lassen sich derzeit noch schwer beziffern, weil nicht klar ist, wie viel Floating House in die Infrastruktur investieren muss, erklärte Hofer. Das Wasserwirtschaftsamt schreibt unter anderem einen Anschluss an die Kanalisation vor. Um im Winter vor einem Einfrieren der Boote gefeit zu sein, werden Eisfreihalte­vorgänge installiert. Das sind nur

zwei der möglichen Kostenfaktoren. Aber zur preislichen Orientierung für Interessierte: Auf der Homepage bietet das Unternehmen aktuell für knapp 210000 Euro gebrauchte Floating 44 an, die bei Kiel verankert sind.

Robert Maurer