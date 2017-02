Wohnraum statt Gewächshäuser

Abbruch der ehemaligen Gärtnerei Bauer in Weißenburg hat begonnen - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Die Abbrucharbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Bauer an der Niederhofener Straße in Weißenburg haben begonnen. Auf dem altstadtnahen Areal, das derzeit brach liegt, sollen Wohnhäuser entstehen.

Gute Wohnlage, aber städtebaulich nicht ganz einfach: Auf dem Areal der früheren Gärtnerei Bauer soll zwischen der Niederhofener Straße und der Maxanlage Wohnbebauung in direkter Nähe zum Amtsgericht entstehen. Foto: Robert Renner



Zunächst heißt es aber einmal für eine Raitenbucher Abbruchfirma, die leer stehenden Gewächshäuser, die alten Betriebsgebäude sowie ein Wohnhaus abzureißen. Erste Arbeiten wurden bereits erledigt. Schuttcontainer und Maschinen stehen schon auf dem Gelände bereit.

Wie berichtet, hat der Weißenburger Stadtrat im Herbst einen Grundsatzbeschluss zur Neubebauung der ehemaligen Gärtnerei zwischen der Nie­derhofener Straße und der Maxanlage gefasst. Wichtigster Punkt dabei: Der Bebauungsplan wird so geändert, dass nördlich der Niederhofener Straße künftig ein allgemeines Wohngebiet statt dem bisherigen Mischgebiet liegt.

Die Baufirma Max Netter aus dem Gredinger Ortsteil Obermässing will auf dem früheren Gärtnereigelände Mehrfamilienhäuser mit circa 20 Wohnungen errichten. Netter ist in Weißenburg längst kein Unbekannter mehr. Die Firma hat bereits das Gelände der früheren Gärtnerei Löw, das Areal der früheren Zimmerei Denk und einen Teil des ehemaligen Sportplatzes an der Jahnstraße bebaut.

Das zentrumsnahe ehemalige Bauer-Grundstück in unmittelbarerer Nachbarschaft zum Amtsgerichtsgebäude ist aus städtebaulicher Sicht nicht ganz einfach. Zudem gilt es die Bedürfnisse von Anwohnern, vor al­lem aus der Maxanlage, zu berück­sichtigen. Sie befürchten eine zu wuchtige Bebauung. Auch der temporäre Gestaltungsbeirat der Stadt war mit dem Projekt schon befasst.

Vereinbart wurde mittlerweile, dass ausschließlich Wohnbebauung entstehen darf. Es soll drei Gebäude geben. Eines wird mit seiner Schmalseite zur Niederhofener Straße angeordnet, die anderen beiden zur Maxanlage. Die Häuser dürfen maximal drei Vollgeschosse haben. Die Zufahrt zur geplanten Tiefgarage muss von der Niederhofener Straße erfolgen.

Oberbürgermeister Jürgen Schröppel informierte jüngst den Stadtrat außerdem darüber, dass auch die weiteren Betriebsgebäude der Gärtnerei Bauer nördlich der Maxanlage demnächst abgebrochen werden sollen. Es handelt sich um Gewächshäuser und Holzhütten. Für dieses Areal, das nicht für das aktuelle Netter-Bauprojekt benötigt wird, gibt es derzeit noch keine neuen Nutzungspläne, sagte der Oberbürgermeister.

Robert Renner