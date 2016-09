Wülzburg zog viele Besucher an

WEISSENBURG - Das Interesse an der Wülzburg am Tag des offenen Denkmals war auch abseits des ersten Beschuss der neuen Kanone (wir berichteten) groß. Städtische Mitarbeiter schätzten die Besucherzahl auf rund 500.

Unwirtliche Backstube: Im Erdgeschoss der Bastion Jungfrau finden sich zwei große Backöfen (im Bild der besser erhaltene), die im 19. Jahrhundert eingebaut und nun der Öffentlichkeit gezeigt wurden. © Robert Renner



Bei freiem Eintritt bekamen die Besucher auf der Hohenzollernfestung viel geboten. Beispielsweise war es möglich, Blicke ins Innere der Bastion Jungfrau zu werfen. Die ist für die Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich: Die Böden bergen einige Stolperfallen, die gesichert werden mussten, und es gibt in den fensterlosen Räumen auch keine fest installierte Beleuchtung.

Bei den Führungen in der Bastion, die im Obergeschoss einen großen Wasserspeicher zur Versorgung von Teilen der Stadt Weißenburg enthält, waren daher mobile Scheinwerfer im Einsatz. In deren Licht zeigten sich die zwei Backöfen, die während der königlich-bayerischen Zeit im 19. Jahrhundert aufgemauert wurden. Beide sind allerdings verfallen, der eine etwas stärker als der andere, wie Wülzburg-Führer Max Gagsteiger berichtete.

Er zeigte etwas tiefer im Inneren der Bastion den Besuchern auch zahlreiche Tropfsteine. Stalaktiten und Stalagmiten wachsen dort fast seit dem Bau der Wülzburg gleichermaßen und verdeutlichen das größte Problem des mächtigen Renaissancebaus: Feuchtigkeit dringt in die Kalksteinmauerwerke ein, spült sie aus und sprengt sie bei Frost.

Thomas Brechenmacher vom Stadtbauamt erwies sich bei den Führungen im Festungsgraben als profunder Wülzburg-Kenner. © Robert Renner



Die Folgen und die daraus resultierenden Sanierungsmaßnahmen zeigte Thomas Brechenmacher bei Führungen im Burggraben. Der Mitarbeiter des Stadtbauamtes erwies sich als profunder Kenner der Wülzburg und ihrer Geschichte und machte den Besuchern deutlich, dass die Festung eigentlich „eine komplette Fehlinvestition“ war. Markgraf Georg Friedrich der Ältere von Brandenburg-Ansbach habe mit der damals modernen Anlage im neuitalienischen Bastionärssystem Ende des 16. Jahrhunderts eigentlich nur „zeigen wollen: Da bin ich.“

Denn seinerzeit trafen im hiesigen Landstrich etliche Territorien zusammen. In unmittelbarer Nachbarschaft zu des Markgrafs Ländereien befanden sich die Reichsstadt Weißenburg, der Deutschen Orden in Ellingen, die Grafschaft Pappenheim und das Fürstbistum Eichstätt.

Doch die Zeit der Ritterburgen, die auf Bergeshöhen errichtet wurden, war eigentlich schon vorbei, und man siedelte Festungen in Tallagen an. Aus militärischer Sicht also eine klassische Fehlentscheidung, die Wülzburg auf die begradigte Bergkuppe zu setzen. Oder wie es Brechenmacher nannte: „Im Prinzip war das Imponiergehabe.“

Das kam dem Markgrafen teuer zu stehen. Irgendwann ging ihm und seinen Nachfahren denn auch das Geld aus, beispielsweise wurde nichts aus den geplanten fünf Schlossflügeln. Bekanntlich stehen nur zwei davon. Die finanziellen Folgen muss heute vor allem die Stadt Weißenburg – unterstützt von verschiedenen Seiten – tragen. Sie hatte die Wülzburg 1882 von Bayern gekauft. Brechenmacher: „Dummerweise, wir werden sie auch nicht mehr los. Die kauft uns heute keiner mehr ab.“

Vielfältige Angebote: Beim Tag des offenen Denkmals gab es auf der Wülzburg vieles zu erfahren und zu entdecken. In der Brunnenstube informierte beispielsweise die Denkmalgruppe des Alpenvereins über ihre Arbeit und speziell über die Brunnenräumung. © Robert Renner

Beton und Naturstein

Wie aufwendig die Sanierung ist, die durch zwei Sonderprogramme seit 2008 enorme Fortschritte gemacht hat, zeigte sich beim Gang durch den Burggraben. Auf dem rund einen Kilometer langen Rundweg, tauchte Brechenmacher immer wieder in die Geschichte ein und zeigte die neuesten Maßnahmen genauso wie ältere Sanierungen, die aus heutiger Sicht nicht immer gelungen sind.

An der Nordseite der Bastion Roßmühle kann man „40 Jahre Sanierungsgeschichte“ ablesen, sagte Brechemacher und wies beispielsweise auf eine Stelle hin, wo im Sockelbereich Betonflächen zu sehen sind. Das passt natürlich wenig zu all den anderen Stellen, wo die Mauern aufwendig mit Natursteinen saniert wurden.

So wie in den vergangenen Monaten die Mauer links vom Renaissance-Portal hin zur Bastion Hauptwache. Die war zuletzt 1838 zu königlich-bayerischer Zeit instandgesetzt worden und sah besonders unansehnlich aus. Man ging aber davon aus, dass die äußere Mauerschale nicht gänzlich ausgetauscht werden müsse. Brechen­macher: „Als das Gerüst stand und wir die Schäden genauer betrachten konnten, zeigte sich, dass die Natursteine komplett aufgefroren waren.“ Das Ergebnis: Die Vorsatzschale wurde komplett neu aufgemauert.

Die hintere Mauerschale und die Verfüllung zwischen den beiden Schalen waren hingegen in einem besseren Zustand, sodass dort weniger Reparaturen nötig waren als angenommen. Das sorgte dafür, dass letztlich die Sache doch im gesteckten finanziellen Rahmen blieb.

Weitere Maßnahmen laufen noch im Graben zwischen den Bastionen Roßmühle und Jungfrau. Dort ist die Steinmetzfirma Schmidt & Sohn aus Markt Berolzheim am Werk und repariert das Natursteinmauerwerk. Steinmetzmeister Martin Schmidt zeigte während der Führungen den Besuchern Handwerkstechniken genauso wie sein Steinmetzwerkzeug, das zum Teil noch von seinem Großvater stammt.

Derweilen wies Thomas Brechen­macher auf das Motto des Aktionstages hin: „Gemeinsam Denkmale erhalten“. Dies treffe bei der Wülzburg besonders gut zu. Viele Fachleute müssen zusammenarbeiten. Der Bund und der Freistaat beteiligen sich an den Instandsetzungskosten, und auch der Bezirk und der Landkreis geben Zuschüsse. Außerdem helfen etliche Ehrenamtliche bei der Pflege und machen sie attraktiver. Brechenmacher nannte hier die Denkmalgruppe des Weißenburger Alpenvereins.

Die hatte zum Tag des offenen Denkmals ihre Arbeit in der Brunnenstube vorgestellt. Die Ortsgruppe Weißenburg des Frankenbunds war ebenfalls aktiv. Und die Wülzburg-Kirchengemeinde öffnete die Festungskapelle, die ansonsten nur zu Gottesdiensten geöffnet ist.

Die Wülzburg war beim Tag des offenen Denkmals das Angebot, das am meisten Besucher anlockte. Aber es gab noch eine Reihe weiterer Dinge zu entdecken, beispielsweise in Pappenheim oder in Rehlingen.

