Wunscherfüller in Weißenburg gefragt

Aktion Wunschbaum der Diakonie läuft wieder - vor 25 Minuten

WEISSENBURG - Weihnachten ist das Fest der Freude – Geschenke, prächtig geschmückte Weihnachtsbäume und ein Festmahl gehören für viele selbstverständlich dazu. Doch auch in Altmühlfranken gibt es Mitbürger, die sich das nicht leisten können. Um auch ihnen ein bisschen Weihnachtsfreude zu bringen, engagiert sich das Diakonische Werk Weißenburg-Gunzenhausen mit dem Wunschbaum – heuer zum zehnten Mal.

Unterstützung für die Wunscherfüller: Die Raiffeisenbank unterstützt die Aktion Wunschbaum der Diakonie mit 1 000 Euro. © Diakonie



An unterschiedlichen Standorten im Landkreis, zum Beispiel in der Raiffeisenbank-Hauptstelle in Weißenburg, können die Wunschzettel der Bedürftigen an sogenannten Wunschbäumen abgeholt und erfüllt werden. Trotz der großen Beteiligung der Bevölkerung in den vergangenen Jahren konnten auf diese Weise aber nicht alle Wünsche erfüllt werden. Damit aber an Weih­nachten jeder, der einen Wunsch eingereicht hat, auch ein Päckchen auspacken kann, ist die Diakonie auf Geldspenden angewiesen. Mit diesen Mitteln werden die restlichen Geschenke gekauft und an die bedürftigen Familien weitergeleitet.

Auch in diesem Jahr unterstützt die Raiffeisenbank Weißenburg-Gunzenhausen die Wunschbaumaktion der Diakonie mit 1 000 Euro, die Marktbereichsleiter Jürgen Kraft an Martin Ruffertshöfer und Ulla Langer vom Diakonischen Werk überreichte.

Wer die Aktion Wunschbaum ebenfalls mit einer Spende unterstützen möchte, kann auf folgende Konten überweisen: bei der Raiffeisenbank Weißenburg-Gunzenhausen IBAN DE14760694680003033619 oder bei der Sparkasse Gunzenhausen IBAN DE65765515400000736041.

Wer einen der Wünsche erfüllen möchte, findet die Zettel in Weißenburg an den Bäumen im Marktkauf, in der Buchhandlung Meyer, in der Raiba-Filiale, im Eine-Welt-Laden, im Diakoniekaufhaus (Jahnstraße 31a) und in der Andreaskirche. Weitere Bäume stehen in Treuchtlingen im

Diakoniekaufhaus, in Nennslingen am Marktplatz (im Durchgang zur Kirche) und in Pleinfeld im Diakonieladen.

Zum runden Geburtstag der Weihnachtshilfsaktion gibt es diesmal auch eine Verlosung für alle Päckchenspender: Jeder der ein Päckchen zu einer der Abgabestellen bringt, bekommt ein Los und kann einen der vielen Wohlfühl- und Erlebnisgutscheine gewinnen. Die Palette reicht von Kleinkunst-, Theater- und Konzerttickets sowie Eintrittskarten für Kletterbegeisterte und Wasserratten über Zeichen- und Tanzkurse oder auch Massage- , Entspannungs- und Yogastunden bis hin zu Ausflugsfahrten und Bootstouren.

Wer noch keinen Wunschzettel abgegeben hat, muss sich sputen. Eine der letzten Gelegenheiten ist am Dienstag, 27. November, von 9 bis 12 Uhr im Büro der Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit (Sozialberatung) im Neubau in der Schulhausstraße 4 in Weißenburg.