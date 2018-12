Wüstenrot-Cup: 13. Auflage ist für U13-Junioren

Hallenfußball-Turnier des TSV 1860 Weißenburg am Sonntag, 16. Dezember unter anderem mit 1. FC Nürnberg, FC Ingolstadt und Tennis Borussia Berlin - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Das passt gut zusammen: Die 13. Auflage für den Wüstenrot-Cup des TSV 1860 Weißenburg geht in dieser Hallenfußballsaison in der Altersklasse der U13-Junioren (D-Jugend) über die Bühne. Am Sonntag werden dabei namhafte Vereine wie der 1. FC Nürnberg, der FC Ingolstadt 04, der SSV Ulm oder auch Tennis Borussia Berlin in der Landkreishalle dabei sein.

Titelverteidiger: Im vergangenen Jahr bejubelten die U11-Junioren des 1. FC Nürnberg den Turniersieg beim Wüstenrot-Cup in Weißenburg. Einige der Club-Spieler könnten am Sonntag auch bei der U13 wieder dabei sein. © Uwe Mühling



Titelverteidiger: Im vergangenen Jahr bejubelten die U11-Junioren des 1. FC Nürnberg den Turniersieg beim Wüstenrot-Cup in Weißenburg. Einige der Club-Spieler könnten am Sonntag auch bei der U13 wieder dabei sein. Foto: Uwe Mühling



Auch Landrat und Schirmherr Gerhard Wägemann freut sich, dass erneut zahlreiche „hochkarätige Fußballmannschaften“ aus den verschiedensten Ecken Bayerns sowie aus Berlin und Baden-Württemberg am Wüstenrot-Cup teilnehmen und dadurch Menschen aus unterschiedlichen Regionen aufeinandertreffen. Der Landrat spricht von einem „Sportereignis der Extraklasse“.

Wie Wägemann so dankt auch Hauptorganisator Roland Mayer (zugleich Vertreter des Sponsors Wüstenrot) schon vorab den vielen Helferinnen und Helfern, die das „Highlight-Turnier“ möglich machen. Der Dank gilt auch den bekannten und attraktiven Mannschaften für die Zusage.

Der lange Turniertag beginnt am Sonntagfrüh um 9.30 Uhr mit den Gruppenspielen, die bis in den Nachmittag hinein andauern werden. In der Gruppe A spielen die Schanzer-Jungs vom FC Ingolstadt, die JFG Neuburg, die weit gereisten Gäste von TeBe Berlin, der FC Gundelfingen und der gastgebende Bezirksoberligist TSV 1860 1860 Weißenburg um Trainer Thomas Vierke um den Einzug ins Halbfinale. In der Gruppe B treten der Weißenburger Partnerverein 1. FC Nürnberg, der TSV Nördlingen, die TSG 08 Roth, der TSV Schwaben Augsburg und die „Spatzen“ vom SSV Ulm an.

Sicher im Halbfinale sind die beiden Gruppensieger. Zudem wird es als Neuerung erstmals eine Halbfinal-Qualifikation geben – das heißt, es spielen die Gruppenzweiten und -dritten „überkreuz“ um die zwei weiteren Halbfinalplätze. Diese Quali ist ab 15 Uhr geplant. Danach folgt das Spiel um Platz neun, ehe ab 15.50 Uhr bei den beiden Halbfinalspielen die zwei Endspielteilnehmer ermittelt werden. Im weiteren Verlauf folgen die Platzierungsspiele und schließlich gegen 17.15 Uhr das mit Spannung erwartete Finale.

Im vergangenen Jahr war beim Wüstenrot-Cup der U11-Nachwuchs dran. Damals spielte erstmals auch der FC Bayern München bei dem Traditionsturnier mit und holte sich am Ende Rang drei hinter dem 1. FC Nürnberg (1.) und dem TSV 1860 München (2.) und vor Tennis Borussia Berlin (4.). Der Club ist also Titelverteidiger und hat die Chance, heuer auch in der U13-Altersklasse zu gewinnen.

Der TSV 1860 Weißenburg wird das Turnier wieder in gewohnt professioneller Weise aufziehen und hofft auf zahlreiche Zuschauer. Beim ersten großen Hallenturnier dieser Saison werden zahlreiche Talente ihr Können zeigen. Und wer weiß: Vielleicht ist auch der eine oder andere Spieler dabei, der später einmal den Sprung in die Bundesliga schafft.

U13-Junioren-Wüstenrot-Cup

Am Sonntag, 16. Dezember, ab 9.30 Uhr in der Landkreishalle in Weißenburg

Gruppe A

FC Ingolstadt 04

JFG Neuburg

TeBe Berlin

FC Gundelfingen

TSV 1860 Weißenburg

Zeitplan der Vorrundenspiele

9.30 Uhr: TSV 1860 Weißenburg – JFG Neuburg

9.46 Uhr: FC Ingolstadt – TeBe Berlin

10.44 Uhr: JFG Neuburg – FC Gundelfingen

11.00 Uhr: TeBe Berlin – TSV 1860 Weißenburg

11.48 Uhr: Gundelfingen – FC Ingolstadt

12.04 Uhr: JFG Neuburg – TeBe Berlin

12.52 Uhr: TSV 1860 Weißenburg – FC Gundelfingen

13.08 Uhr: FC Ingolstadt – JFG Neuburg

13.56 Uhr: TeBe Berlin – FC Gundelfingen

14.12 Uhr: TSV 1860 Weißenburg – FC Ingolstadt

Gruppe B

1. FC Nürnberg

TSV Nördlingen

TSG 08 Roth

TSV Schwaben Augsburg

SSV Ulm

Zeitplan der Vorrundenspiele

10.02 Uhr: 1. FC Nürnberg – TSV Nördlingen

(anschließend Begrüßung aller Teams)

10.28 Uhr: TSV Schwaben Augsburg – TSG Roth

11.16 Uhr: SSV Ulm – 1. FC Nürnberg

11.32 Uhr: TSV Nördlingen – TSV Schwaben Augsburg

12.20 Uhr: TSG 08 Roth – SSV Ulm

12.36 Uhr: TSV Schwaben Augsburg – 1. FC Nürnberg

13.24 Uhr: TSG 08 Roth – TSV Nördlingen

13.40 Uhr: SSV Ulm – TSV Schwaben Augsburg

14.28 Uhr: 1. FC Nürnberg – TSG 08 Roth

14.44 Uhr: TSV Nördlingen – SSV Ulm

Zeitplan der Finalspiele

Halbfinal-Qualifikation ab 15.00 Uhr: 2. Gruppe A – 3. Gruppe B; 2. Gruppe B – 3. Gruppe A; Spiel um Platz 9 um 15.34 Uhr; Halbfinale ab 15.51 Uhr; Spiel um Platz 7 um 16.25 Uhr; Spiel um Platz 5 um 16.42 Uhr; Spiel um Platz 3 um 16.59 Uhr; Endspiel um 17.16 Uhr.

Uwe Mühling