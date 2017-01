Wüstenrot-Cup lockt wieder namhafte Vereine

Topturnier des TSV 1860 Weißenburg am Sonntag, 29. Januar mit Club, Löwen, Dynamo-Dresden, Tennis Borussia Berlin und mehr - vor 6 Minuten

WEISSENBURG - Dynamo Dresden, Tennis Borussia Berlin, FC Ingolstadt 04, 1. FC Nürnberg, SpVgg Greuther Fürth, TSV 1860 München. Diese Besetzungsliste hört sich eher nach einer Bundesliga-Nachwuchsrunde als nach einem Juniorenturnier in der fränkischen Kleinstadt Weißenburg an. Genau das ist aber der Fall, denn all diese Teams kommen am morgigen Sonntag, 29. Januar, zum alljährlichen Wüstenrot-Cup des TSV 1860 Weißenburg in die Landkreishalle.

Die Gruppeneinteilung: Beim U13-Wüstenrot-Cup des TSV 1860 Weißenburg sind zahlreiche Bundesliga-Nachwuchsteams am Start © TSV 1860



Die Gruppeneinteilung: Beim U13-Wüstenrot-Cup des TSV 1860 Weißenburg sind zahlreiche Bundesliga-Nachwuchsteams am Start Foto: TSV 1860



Der fest etablierte und fast immer hochkarätig besetzte Wettbewerb wird heuer bereits zum elften Mal ausgespielt und sorgt für ein großes Treffen von Talenten der U13-Altersgruppe. Schirmherr und Landrat Gerhard Wägemann schwärmt von einem „erstklassigen Fußballturnier“ und hofft ebenso wie das Team um Hauptorganisator Roland Mayer sowie Günther Forster vom Sponsor Wüstenrot auf zahlreiche Zuschauer und begeistern­de Partien. Los geht es um 9.30 Uhr mit dem Eröffnungsspiel zwischen Weißenburg und dem TSV Nördlingen.

Schon in den Gruppenspielen ist einiges zu erwarten, denn alle beteiligten Mannschaften spielen in der höchstmöglichen Liga ihres jeweiligen Verbandes und ihrer Altersklasse. Bei TB Berlin ist dies die Verbandsliga, bei Dresden die Talentliga Sachsen, bei den vier bayerischen Profinachwuchsteams (Ingolstadt, Nürnberg, 1860 München und Greuther Fürth) jeweils die Förderrunde der Bundesliga-Nachwuchsleistungszentren (NLZ) und bei den vermeintlichen Außen­seitern TSV 1860 Weißenburg, TSV Nördlingen, JFG Wendelstein und JFG Wolfratshausen jeweils die Bezirksoberliga.

Die Weißenburger Jungs um ihren Coach Stephan Mayer sind bereits am heutigen Samstag bei der Kreisendrunde der U13 in Schwanstetten gefordert (siehe gesonderten Bericht). Dort wird Futsal gespielt. Heute nun gibt es die Umstellung auf den Hallenfußball alter Prägung mit Bande und auf große Tore. Diesen Spagat wollen die TSV-1860-Talente in der Gruppe 1 möglichst gut hinkriegen und hoffen im Vergleich mit den Mannschaften aus Berlin, Ingolstadt und Nördlingen sowie vom Fürther Kleeblatt auf möglichst gute Ergebnisse.

In der Gruppe 2 werden der Club und die Löwen, die Dynamos aus Dresden sowie die Juniorenförder­gemeinschaften aus Wendelstein und Wolfratshausen versuchen, ins Halb­finale vorzustoßen. Titelverteidiger ist – wenn man so will – der TSV 1860 München, der in der vergangenen Saison ebenfalls in der Altersklasse U13 im Endspiel den 1. FC Nürnberg im Neunmeterschießen bezwang. Dritter wurde der FC Ingolstadt, der im „kleinen Finale“ den gastgebenden TSV 1860 Weißenburg mit 3:1 besiegte.

Wie weit die heimischen Jungs heuer kommen, wird der lange Sonntag zeigen. Die Gruppenspiele laufen bis ca. 15.15 Uhr. Dann beginnen die „kleinen“ (Platz fünf bis acht) und „großen“ Halbfinals (Rang eins bis vier). Die Platzierungsspiele sind ab 16.20 Uhr geplant, das Endspiel ab 17.30 Uhr.

Alle Beteiligten hoffen auf einen guten und spannenden Verlauf. Vorab gilt schon den vielen fleißigen Helferinnen und Helfern ein herzliches Dankeschön von Gerhard Wägemann und Günther Forster. Und auch der Weißenburger Partnerverein, der 1. FC Nürnberg, hat aus Sicht der Organi­satoren schon im Vorfeld großes Lob verdient, weil er sich bei der Zusam­menstellung des namhaften Teilneh­merfeldes enorm engagiert hat.

Uwe Mühling