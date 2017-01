Zahlen zur Bezirksliga-Halbzeit

WEISSENBURG - Der Jahreswechsel und die Winterpause (zumindest am Feld) bieten Gelegenheit, auch in der Fußball-Bezirksliga 2 auf die bislang absolvierte Runde zurückzublicken. Von 34 Spielen haben die 18 Vereine 20, 21 oder 22 Partien ausgetragen. Weiter geht es am ersten März-Wochenende, und die Saison 2016/17 endet am 20. Mai.

Dauerbrenner im Weißenburger Team: Marco Schwenke (hier gegen Feuchtwangen) hat bislang 1814 Einsatzminuten für den TSV 1860 absolviert. Foto: Uwe Mühling



Spitzenreiter Aufkirchen hat mit 46 Punkten einen mehr als der TuS Feuchtwangen. Beide haben mit 20 ein Spiel weniger absolviert als die punktgleichen Verfolger SV Ornbau und ESV Ansbach-Eyb, der mit David Scherb den besten Torjäger besitzt. In 19 Spielen traf er 23-mal. Das Fernduell mit dem aus Geilsheim stammenden Feuchtwanger Manuel Reichert (22/19) dürfte aber weiter spannend bleiben.

Der SC Aufkirchen ist aber nicht nur der Klassenprimus, sondern auch Zuschauerkrösus. Zu den zehn Heimspielen kamen nach Fupa-Angaben 2140 Interessierte, und 530 Besucher gegen die Dinkelsbühler Sportfreunde sorgten für den Saisonrekord. Der TSV 1860 Weißenburg hatte bislang erst neun Heimspiele und ist mit einem Schnitt von 107 Zuschauern in der hinteren Tabellenregion zu finden. Der FV Dittenheim hat einen Schnitt von 142.

Fast 600 Spieler am Ball

Bis zur Winterpause waren 594 Spieler im Einsatz, wobei der SC Aufkirchen und TSV Greding mit jeweils 20 mit dem kleinsten Kader auskamen. Wenig überraschend hatte der SV Seligenporten II mit 38 die meis-ten. Bei den Einsatzminuten führt Fabian Pilney mit 1923, auch weil sein FV Dittenheim bislang als einziges Team neben Woffenbach 22 Partien bestritten hat. Mit 1890 jede Minute auf dem Platz standen der Mosbacher Kapitän Thomas Ballbach und Pöllings Gabriel Wohletz. Auf Rang zehn steht der Dauerbrenner Marco Schwenke vom TSV 1860 Weißenburg mit 1814 Einsatzminuten in 21 Spielen, gefolgt von Torhüter Johannes Uhl (1800 Minuten).

22 Übungsleiter gaben der Liga die Ehre. Zwei Vereine wechselten ihren Coach während der laufenden Saison (die SF Dinkelsbühl trennten sich von Ulrich Ciupke und der TSV 1860 Weißenburg von Oliver Wellert) und einer in der Winterpause (BSC Woffenbach von Tobias Ochsenkühn).

In der Fair-Play-Wertung haben die ersten fünf der Bezirksliga 2 allesamt weniger Punkte gesammelt als der Beste der Bezirksliga 1. Der Tabellenführer SC Aufkirchen führt vor dem SV Marienstein und dem SV Mosbach diese Wertung an. Am anderen Ende steht der FC Holzheim mit sieben Platzverweisen und die Dinkelsbühler Sportfreunde (acht). Bei den Gelben Karten steht Dominic Distler vom TV Büchenbach mit 19 (einmal Gelb Rot) in 21 Partien vorne.

Ein- und Auswechselkönig ist Marco Schwab (FV Dittenheim), der 13-mal von der Bank kam. Ein Wert, den Michel Wastensteiner noch toppen könnte, denn der SC Aufkirchen hat bislang zwei Partien weniger absolviert als die Dittenheimer. Am häu-figsten vorzeitig vom Feld musste der Mariensteiner Spieler Ramazan Mazlum (12).

Zwischen die Torhüter des Top-Duos der Bezirksliga 2 schiebt sich Gredings Felix Krenauer, der den zweitbesten Schnitt aufweist. Einzig Aufkirchens Tim Friedrich schaffte einen Schnitt von unter einem Gegentor pro Partie. Berücksichtigt wurden alle Keeper mit mindestens fünf Einsätzen.

Uwe Mühling