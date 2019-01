Zehn Jahre in der Stadt!

Die Luna Bühne feiert das nächste Jubiläum

WEISSENBURG - Seit zehn Jahren hat Weißenburg eine Kleinkunstbühne mitten in der Stadt. Und das – wie Betreiber Thomas Hausner gern betont – ganz ohne staatliche Zuschüsse. In der Tat selten, dass dann ein derartiges Programm in Sachen Quantität und Qualität bietet.

Eröffnung der Luna Bühne im Jahr 2009.



Hausner kommt selbst ins Grübeln, wenn man ihn nach der nächsten vergleichbaren Bühne fragt. Seine Überlegungen enden schließlich in der Comödie in Fürth. Betrieben von den beiden nicht ganz unbekannten Herren Heißmann und Rassau. „Die haben aber natürlich noch eine ganz andere Taktung“, so Hausner.

Aber der Vergleich geht schon in die richtige Richtung. Denn Hausner bietet ja nicht nur Kabarettisten eine Bühne und einen Raum für musikalische Kleinkunst, die Luna Bühne ist ja auch im Theater stark und hat ein eigenes Ensemble. „Das gibt es fast nirgends“, sagt Hausner. Um die 100 Veranstaltungen finden im Jahr in der Bühne in der Paradeisgasse statt. Zieht man die Sommerpause ab, ist das im Schnitt in etwa alle drei Tage eine Veranstaltung.

Die Luna Bühne in der Weißenburger Paradeisgasse.



Trotz dieses Tempos hat bei Thomas Hausner und seiner Lebensgefährtin Brigitte Brunner die Leidenschaft in den vergangenen zehn Jahren nicht nachgelassen. „Ja freilich“, antwortet der Luna-Bühnen-Chef, wenn man ihn fragt, ob man mit ihm auch noch ein 20-jähriges Jubiläum der Kleinkunstbühne an diesem Ort feiern kann. „Es macht mir immer noch Spaß.“

Vom Kabarett hat er selbst sich inzwischen fast verabschiedet, „weil das Theater-Spielen so viel Spaß macht“. Da gibt er im Spaßfach lieber Kabarettisten am Anfang ihrer Karriere eine Chance. „Das gehört schon auch zu den Dingen, die uns hier wichtig sind. Dann findet halt mal ein Abend vor nur zehn oder 20 Zuschauern statt, aber die jungen Künstler brauchen die Auftritte.“

Insgesamt gibt es die Luna Bühne nun schon mehr als 15 Jahre. Zunächst im Saal des Hospiz beheimatet, dann einige Jahre in einem Nebengebäude der Silbermühle. „Die Entscheidung, hierher zu ziehen, war definitiv richtig. Seitdem wir wieder in der Stadt sind, haben wir einen ganz klaren Zuwachs“, sagt Hausner. Knappe 1000 Veranstaltungen dürften inzwischen schon in den „neuen“ Räumlichkeiten stattgefunden haben. Vom Kindertheater über den Jazz-Frühschoppen und politische Vorträge bis hin zu Kabarett und Comedy.

„Im Großen und Ganzen stehen wir wirklich gut da“, sagt Hausner zum Jubiläum. Und das ist dann doch eigentlich das schönste Geschenk zum Zehnjährigen. Ach ja, eine Jubiläumsfeier gibt es natürlich auch, am 16. Januar 2019, auf den Tag genau zehn Jahre nach der Einweihung. Das genaue Programm stand bei Redaktionsschluss der Ausgabe noch nicht fest, aber es wird sicher ein Feuerwerk mit vielen alten Bekannten aus 1000 Veranstaltungen werden. Das Motto hätten wir auch schon: zehn Jahre Paradies, äh, pardon, Paradeis. So heißt nämlich die Gasse, in der die Bühne zu Hause ist.

Mittwoch, 16. Januar, 20 Uhr, Luna Bühne, Weißenburg

JAN STEPHAN Carpe diem