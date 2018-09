Zeugensuche: Parkende Autos mit Kürbissen beworfen

Mehrere Vorfälle wurden der Polizei in Weißenburg gemeldet - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Ein seltsamer Fall der Sachbeschädigung beschäftigt die Polizei in Weißenburg seit Freitag: Ein oder mehrere Unbekannte bewarfen parkende Autos wiederholt mit Kürbissen und richteten so einen nicht unerheblichen Schaden an.

Schon am Freitagmorgen meldete ein Geschädigter, dass die Seitenscheibe eines Lkw in der Holzgasse durch einen Kürbis beschädigt wurde. Am Vormittag wurde der Polizei ein weiterer beschädigter Kleinbus in der Augsburger Straße mitgeteilt. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

Doch damit war es nicht vorbei: Denn am Abend wurden in der Dettenheimer Straße und am Römerbad jeweils ein Auto in gleicher Weise beschädigt. Die Polizei vermutet, das der oder die Täter die Kürbisse von einem fahrenden Fahrzeug aus auf die geparkten Autos warfen.

Und diese Vorfälle waren auch nicht die einzigen: bereits eine Woche zuvor kam ein Fahrzeug in der Nacht vom 8. auf 9. September in der Hauser Gasse ebenfalls durch einen Kürbiswurf zu Schaden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 09141 868714 zu melden.

