Zur Wiesn-Zeit nach Schwabing

VfL-Baskets Treuchtlingen am Samstag, 30. September, 20.00 Uhr beim MTSV zu Gast - 30.09.2017 08:00 Uhr

TREUCHTLINGEN - München ist zurzeit für viele ein Lieblingsziel. Die „Wiesn“ lockt! Die VfL-Baskets Treuchtlingen haben heute allerdings einen anderen Grund für ihren Besuch in der Landeshauptstadt.

„Wir sind gut aufgestellt“. VfL-Trainer Stephan Harlander ist optimistisch. © Uwe Mühling



„Wir sind gut aufgestellt“. VfL-Trainer Stephan Harlander ist optimistisch. Foto: Uwe Mühling



Sie fahren nämlich nach Schwabing, wo sie zu ihrem ersten Auswärtsspiel der neuen Regionalliga-Saison antreten und es ab 20 Uhr in der Morawitzky-Halle mit dem Männer-Turn- und Sport-Verein (MTSV) zu tun haben werden. Busabfahrt in Treuchtlingen ist um 16.45 Uhr bei Engeler-Reisen.

Basketball hat bei den Schwabingern eine lange Tradition – 1947 und 1949 war man sogar Deutscher Meister. Aktuell besticht der MTSV vor allem mit einer ausgezeichneten Jugendarbeit, verbunden mit einer „International Basketball Academie“. Dadurch werden immer wieder junge Talente nach München geholt, die die diversen Abgänge kompensieren sollen.

In diesem Sommer war es besonders extrem, denn der Vorjahressiebte hat im Prinzip seine komplette „Starting Five“ verloren – darunter Spieler wie Oscar da Silva, Moritz Wohlers oder Salman Manzur. Trotzdem geht man bei den VfL-Baskets davon aus, dass die Schwabinger unter ihrem Trainer Robert Scheinberg erneut eine schlagkräftige Truppe auf die Beine gestellt haben. Inwieweit man die 68:82-Auftaktniederlage beim Sportbund Rosenheim zum Maßstab nehmen darf, ist aus Sicht von Treuchtlingens Trainer Stephan Harlander „schwer zu bewerten“.

Sicher ist, dass die Münchner mit dem U18-Nationalspieler Fynn Fischer auf jeden Fall einen neuen Leis-tungsträger in ihren Reihen haben werden. „Bis zum Spiel werden über Schwabing alles wissen, was wir wissen müssen,“ sagt Harlander, der wie immer das vorhandene Videomaterial genau studieren wird. Ungeachtet dessen wollen der Coach und sein Team jedoch vor allem auf sich selber schauen. „Unser großes Thema lautet: Das Ausschleifen von drei, vier groben Fehlern, die jeder in sich trägt und die unserem Spiel schaden.“

Darauf wurde auch besonders bei den Einheiten am Montag und Mittwoch Wert gelegt. Am Freitagabend beim Abschlusstraining ging es mehr darum, sich auf den kommenden Gegner einzustellen. Klares Ziel der Treuchtlinger ist es, in Schwabing zu gewinnen. Harlander: „Ich glaube, das ist ein Team, das wir besiegen müssen.“ Sollte das nicht gelingen, befürchtet er bei seiner eigenen Mannschaft einen „Knick“ nach dem insgesamt gelungenen Start gegen TTL Bamberg.

Der Auftakterfolg mit 94:77 hat sicherlich Selbstvertrauen gegeben. Es ist aber auch so, dass der Coach das schwache letzte Viertel nicht vergessen hat. Einen derartigen Leistungsabfall gilt es in Schwabing zu vermeiden – andernfalls könnte es diesmal deutlich enger werden, als gegen die Bamberger, gegen die der VfL zwischenzeitlich schon 33 Punkte Vorsprung hatte.

Personell dürften im Normalfall alle Mann an Bord sein. „Wir sind gut aufgestellt“, findet Stephan Harlander. Auch für Florian Beierlein, der unter der Woche mit einer Erkältung zu kämpfen hatte, sollte es reichen.

Der Kader: Stefan Schmoll, Tim Eisenberger, Simon Geiselsöder, Claudio Huhn, Florian Beierlein, Arne Stecher, Jonathan Schwarz, Kevin Vogt, Jonas Rauh, Moritz Schwarz, Luca Wörrlein, Tobias Hornn und Yannick Rapke.

um