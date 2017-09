Zwei Badmintonteams beim TSV 1860

Weißenburger starten mit Mixed und U15 - vor 1 Stunde

WEISSENBURG - Zum ersten Mal startet der TSV 1860 Weißenburg mit zwei Mannschaften in die Badmintonsaison. Neben den Erwachsenen, die in ihrer zweiten Spielzeit in der Bezirksliga B an den Start gehen, wird erstmalig auch ein U15-Team der „Sechziger“ in der Bezirksoberliga auf Punktejagd gehen.

Starten morgen in die neue Saison: Die Badminton-Mannschaft des TSV 1860 Weißenburg will in der Bezirkliga B vorne mitmischen. Foto: TSV 1860



Die Saison der Erwachsenen beginnt am morgigen Samstag, 23. September, um 14.00 Uhr mit einem Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des TSV Rothenburg. Spielort ist die Landkreishalle in Weißenburg. Für die Verpflegung mit Kaffee und Kuchen ist wie immer gesorgt.

In der gleichen Halle werden die Weißenburger versuchen, auch ihr zweites Heimspiel am Sonntag, 12. November, um 10.00 Uhr gegen den TSC Neuendettelsau II, für sich zu entscheiden. Das junge Weißenburger Team will auf je­den Fall den Aufwärtstrend der letzten Jahre fortführen und mit um den Aufstieg kämpfen. Zuschauer sind natürlich willkommen, das Team bei ihrem Ziel zu unterstützen.

Wer Interesse hat, Badminton beim TSV 1860 zu spielen, egal ob Anfänger oder Erfahrener, kann jederzeit mittrainieren.

Die Zeiten sind in dieser Saison wie folgt: Erwachsene und Jugendliche: Dienstag 19.30 bis 22.00 Uhr sowie Freitag 20.15 bis 22.00 Uhr (jeweils in der Landkreishalle), für Schüler und Jugendliche am Mittwoch von 16.30 bis 18.00 Uhr (Landkreishalle).

Nico Jahnel